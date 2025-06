6 orações para o Dia de São Pedro

No dia 29 de junho, celebra-se o Dia de São Pedro. Ele era pescador e tornou-se um dos grandes apóstolos de Cristo. Foi incumbido de fundar a Igreja Católica, razão pela qual é reconhecido como o primeiro Papa.

Seu nome original era Simão, que significa “aquele que ouve”. Nascido em Betsaida, na Galileia, era filho de Jonas e irmão de André — o qual o apresentou a Jesus. Quando morava em Cafarnaum, encontrou-se com Cristo e foi chamado a tornar-se um de seus discípulos. Jesus o nomeou Cefas, que, traduzido para o grego, corresponde a “Petrus”, ou “pedra”.

Essa mudança de nome foi significativa, pois Jesus lhe disse: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (Mateus 16:18). Essa passagem bíblica é frequentemente interpretada como o momento em que o Filho de Deus confia a Pedro um papel especial e fundamental na fundação da Igreja Cristã.

Abaixo, confira algumas orações para rogar São Pedro e alcançar graças!

1. Oração poderosa a São Pedro

Gloriosíssimo São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo; e eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho.

Uma graça vos peço com toda a minha alma; guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração do que o amor e plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os Pontífices Romanos.

Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Amém!

2. Oração de São Pedro das Três Chaves

São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de serdes a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o templo da Fé. Mudando vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos: O que desligares da terra, será desligado nos Céus.

São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, a primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna.

Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra; com a segunda, abres a entrada para o pórtico da ciência espiritual; com a terceira, abres o Paraíso. Fechai, glorioso Apóstolo mártir, para mim, os caminhos do mal e abre os do bem. Desligai-me na terra para que eu esteja desligado nos Céus.

Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com a vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja o bem e me afaste do mal. Com a vossa chave de ouro, abre as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me.

O que desligares na terra será desligado nos Céus, o que ligares na terra será ligado nos Céus. Glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos Céus e da terra, ouve meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja!

Após a oração, reze um Pai-Nosso.

3. Oração a São Pedro para abrir caminhos

Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abriu as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos.

Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Amém.

A espiritualidade ganha força com orações dedicadas a São Pedro, patrono dos pescadores e guardião das chaves do céu (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

4. Oração a São Pedro para alcançar uma graça

Ó glorioso São Pedro, por causa de sua vibrante e generosa fé. Sincera humildade e flamejante amor, Nosso Senhor o honrou com o singular privilégio e, em especial, a liderança de toda a Sua Igreja.

Obtenha para nós a graça de viver na fé, um sincero amor e lealdade à Igreja, aceitando a todos os seus ensinamentos e obedecendo a todos os seus preceitos.

Deixe-nos alegrar e conseguir uma paz na terra e uma eterna felicidade no Paraíso. Peço ao senhor que, em doze dias, consiga alcançar a graça desejada (dizer a graça a ser alcançada). Amém!

5. Oração para ter revelações no sonho

Meu Glorioso São Pedro Apóstolo de meu senhor Jesus Cristo, confessor da Virgem Maria. Meu glorioso São Pedro, vós quando pelo mar vermelho passaste ouviste um galo cantar uma voz por vós chamar. Pedro, Pedro, Pedro, recebe estas chaves que te enviaram. Pois, meu Glorioso São Pedro, assim como estas palavras foram ditas e ouvidas, assim eu quero que me mostres em sonhos o que desejo ver, visível e bem visível (faço o pedido do que deseja ver no sonho).

Após a oração, reze uma Salve Rainha até “nos mostrai”.

6. Oração a São Pedro para chover

Glorioso São Pedro, o senhor que é dono das chaves do céu, e senhor do tempo, rogo a ti, senhor das chaves e do tempo, que envie a bendita chuva para que o nosso campo volte a florir, para que nossas árvores voltem a frutificar, para que nossa alma possa acalmar e que em nossos rios possamos novamente navegar.

Eu tenho fé e, em louvor, rezo para ti e Nosso Senhor, e a todas as almas benditas, um Pai-Nosso e duas Ave-Marias.

Reze um Pai-Nosso e duas Ave-Marias.