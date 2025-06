A lasanha combina perfeitamente com o almoço de domingo por diversos motivos que vão além do sabor marcante. Reconfortante e farta, ela reúne família e amigos com facilidade. Outro ponto positivo: pode ser preparada com antecedência e finalizada no forno — ideal para aproveitar o descanso do fim de semana.

Abaixo, confira 5 receitas de lasanha práticas e saborosas para o almoço de domingo!

Lasanha de brócolis com molho branco

Ingredientes

Lasanha

1 kg de massa para lasanha

1 kg de queijo muçarela fatiado

Azeite para untar

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio

Floretes de 2 brócolis ?

? 4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água

Molho branco

150 g de manteiga

1 cebola picada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 l de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Recheio

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque o brócolis para cozinhar até ficar macio. Depois, escorra a água, pique os floretes de brócolis e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o alho até dourar. Acrescente o brócolis, tempere com sal e refogue levemente por 3 minutos. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente a farinha de trigo e mexa por 2 minutos. Coloque o leite aos poucos e mexa até ficar cremoso. Tempere com sal e noz-moscada e reserve.

Montagem

Unte uma forma com azeite e faça uma fina camada de molho branco. Em seguida, faça uma camada de massa de lasanha, uma camada de molho, uma camada de brócolis e uma camada de queijo muçarela. Repita a sequência com o resto dos ingredientes. Termine a última camada com molho e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno em temperatura média até a massa cozinhar, testando com um garfo. Depois, retire do forno e sirva.

Lasanha de frango

Ingredientes

Lasanha

500 g de queijo muçarela fatiado

400 g de presunto fatiado

500 g de massa para lasanha

200 g de requeijão cremoso

Frango

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola picada

1 colher de sopa de manteiga

7 g de caldo em pó de galinha

Molho

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

400 ml de leite

200 g de creme de leite

7 g de caldo em pó de galinha

Modo de preparo

Frango

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o frango e o caldo de galinha e mexa até a carne ficar totalmente dourada.

Molho

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e misture com a farinha de trigo. Acrescente o leite e o caldo de galinha, mexendo sem parar até ficar cremoso. Retire do fogo, coloque o creme de leite, misture e reserve.

Montagem

Em uma forma, coloque duas conchas de molho, faça a base com massa de lasanha, cubra com uma camada de presunto, uma de queijo e uma de frango. Sobre o frango, coloque uma camada de requeijão e duas conchas de molho. Cubra com uma camada de presunto, uma camada de queijo e uma camada de massa. Coloque mais molho e repita o processo com o restante dos ingredientes. Para finalizar, cubra a lasanha com queijo, requeijão e molho. Leve ao forno em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

500 g de carne moída ?

? 1 cebola cortada em cubos

2 dentes de alho amassados

Azeite, folhas de manjericão, tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

680 g de molho de tomate

1 pitada de açúcar

2 abobrinhas

350 g de queijo muçarela fatiado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o molho de tomate e uma pitada de açúcar. Misture tudo e cozinhe por 5 minutos. Finalize com folhas de manjericão e reserve. Corte as abobrinhas em fatias médias e descarte as pontas. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure os dois lados das fatias de abobrinha. Reserve.

Montagem

Unte uma forma com azeite, forre o fundo com o molho e cubra com fatias de abobrinha. Coloque molho por cima das abobrinhas, adicione as fatias de queijo muçarela e faça mais uma camada de abobrinha. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Finalize com uma camada de queijo muçarela e folhas de manjericão e tomilho. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de cogumelo

Ingredientes

Massa

500 g de massa de lasanha pré-cozida

Azeite para untar

Recheio

400 g de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de tomilho para finalizar

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Recheio

Aqueça o azeite em fogo médio em uma frigideira grande. Refogue a cebola até dourar, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e soltar o líquido. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com tomilho. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio, adicione a farinha de trigo e mexa por 1 a 2 minutos. Vá acrescentando o leite aos poucos, mexendo sempre até formar um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.

Montagem

Em uma travessa untada com azeite, coloque uma camada fina de molho, depois a massa de lasanha, uma camada de cogumelo e mais molho. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com molho branco. Polvilhe parmesão e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 25-30 minutos ou até gratinar e a massa ficar macia. Sirva quente.

Lasanha de atum

Ingredientes

340 g de atum sólido ralado escorrido

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

400 ml de molho de tomate

200 g de requeijão cremoso

250 g de massa de lasanha pré-cozida

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

150 g de queijo muçarela fatiado

muçarela fatiado Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até dourar levemente. Acrescente o atum escorrido, misture bem e, em seguida, adicione o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Reserve.

Após, em uma travessa média untada com azeite, espalhe uma camada fina do molho de atum no fundo. Cubra com uma camada de massa de lasanha, depois uma porção de molho e colheradas de requeijão cremoso. Espalhe bem o requeijão com as costas da colher. Continue intercalando os ingredientes em camadas até terminarem, finalizando com molho por cima.

Depois, cubra com as fatias de queijo muçarela. Em seguida, cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 5 a 10 minutos, até gratinar. Retire do forno, aguarde alguns minutos para firmar e sirva quente.