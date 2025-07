10 livros para promover a leitura terapêutica

Mais do que um simples hábito, ler pode ser um verdadeiro caminho de cura (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A biblioterapia é uma prática terapêutica que se tornou tendência por utilizar a leitura como ferramenta de apoio emocional, autoconhecimento e promoção do bem-estar. Mais do que um simples hábito, ler pode ser um verdadeiro caminho de cura. Por meio da identificação com personagens, situações e reflexões, o leitor encontra espaço para processar emoções, aliviar tensões e desenvolver novas perspectivas sobre si e sobre a vida.

Na biblioterapia, os livros funcionam como espelhos e pontes: espelhos porque refletem dores, dúvidas e experiências; pontes porque nos conectam com outras histórias e possibilidades.

Reunimos abaixo livros que são ótimos aliados para quem deseja mergulhar na biblioterapia. As obras selecionadas abordam temas como perdas, recomeços, relações familiares, ansiedade, propósito e transformação interior. Confira!

1. Bem me quero

No livro “Bem me quero”, Pamela Magalhães convida à redescoberta do amor-próprio e relações saudáveis (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Ao tomar a experiência clínica como base, a autora, Pamela Magalhães, mostra que muitas dores nos relacionamentos se originam de lacunas sentimentais do passado, feridas que se formaram ainda na infância e foram alimentadas por dinâmicas familiares disfuncionais, além de dinâmicas amorosas desestruturadas. Segundo ela, essas vivências influenciam diretamente a maneira como a pessoa se enxerga e se relaciona, o que faz com que repita comportamentos prejudiciais, mesmo quando deseja mudar.

2. A arte de ser infeliz: desarmando armadilhas emocionais

No livro “A arte de ser infeliz: desarmando armadilhas emocionais”, o autor analisa padrões de comportamento que perpetuam a infelicidade (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Descubra de que forma a mente se manifesta, por meio do corpo físico, quando está infestada por conflitos internos. Conflitos que se revelam por meio de irritação, brigas, abatimento, falta de energia, insônia, dores pelo corpo, dor de cabeça, dificuldades sexuais e para se relacionar, uso excessivo de álcool ou outras drogas, entre outros. Certamente você nunca encontrou um livro que aborde estes temas de uma forma tão clara e, com certeza, você vai querer presentear pessoas queridas com esta obra, de Dr. Nélio Tombini, após lê-la.

3. A gratidão transforma sua saúde

No livro “A gratidão transforma a sua saúde”, Marcia Luz mostra como cultivar a gratidão pode renovar corpo e mente (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

O que geralmente imaginamos ou tememos com relação à doença? Na verdade, tememos os sintomas, ou seja, a dor e o mal-estar por ela causados e, dessa maneira, tentamos eliminá-los como algo que não queremos ou que gostaríamos de esquecer.

Compreender e identificar a real etiologia dos seus males, que vai além dos distúrbios físico-químicos, é o caminho para promover uma mudança de crenças, de pensamentos e de atitudes que não apenas os auxiliam na sua cura, mas os ajudam a resolver seus problemas futuros com mais sabedoria e tranquilidade e, assim, a não mais somatizar doenças. De autoria de Marcia Luz, o livro mostra como cultivar a gratidão.

4. Solidão para leigos

No livro “Solidão para leigos”, a autora apresenta estratégias práticas para lidar com a solidão e cultivar vínculos (Imagem: Reprodução digital | Alta Books Editora)

Todos nós já nos sentimos solitários em algum momento da vida. Embora possa ser desagradável, é perfeitamente normal e geralmente temporário. No entanto, quando acontece de longo prazo, é prejudicial à nossa saúde e bem-estar e se tornou tão disseminada que o diretor-geral de saúde dos EUA alertou sobre uma “epidemia” de solidão. Este guia essencial, de Andrea Wigfield, ajuda o leitor a vencer a solidão crônica por meio de conexões positivas com outras pessoas, da aceitação de si e do sentimento de pertencimento a lugares.

5. Seu maior problema é você

No livro “Seu maior problema é você”, Diego Menin instiga a autoconfrontação para romper com a autossabotagem (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Diego Menin propõe um mergulho corajoso no autoconhecimento à luz da fé. Em vez de fórmulas fáceis, o autor convida a encarar suas próprias travas emocionais e espirituais: orgulho, desculpas e passividade. Com reflexões bíblicas e diretas, o livro é um chamado à responsabilidade, à maturidade e ao rompimento de ciclos de autossabotagem. Um guia sincero para quem deseja crescer por dentro e se reconectar com o propósito de Deus.

6. Encalhada? Não! Eu escolho…

No livro “Encalhada? Não! Eu escolho…”, a autora propõe uma jornada de empoderamento afetivo e liberdade (Imagem: Reprodução digital | Edições Loyola)

Com linguagem acessível e zero moralismo, a psicóloga Adrielle Lopes convida mulheres a romperem com padrões tóxicos e narrativas ultrapassadas sobre amor e valor pessoal. Mais que um livro sobre solteirice, é um manifesto da autoestima feminina para construir relações saudáveis a partir da fé e do amor-próprio. Porque estar só nunca foi o problema, mas aceitar migalhas, sim.

7. O cão que seguia as estrelas

No livro “O cão que seguia as estrelas”, Anna Sólyom narra uma história delicada sobre amor e superação a distância (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Anna Sólyom narra a jornada comovente de Roshi, um golden retriever que se perde da tutora durante uma viagem e cruza os Estados Unidos para reencontrá-la. Inspirado em uma história real, o romance mistura leveza e profundidade ao mostrar como, mesmo machucado e sozinho, o cão transforma a vida de quem cruza seu caminho. Uma ficção de cura sobre amor, perda e o poder silencioso dos laços que nos mantêm de pé.

8. Travessia

No livro “Travessia”, Regina Peron convida o leitor a atravessar paisagens líricas de poesia e introspecção (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial)

Com versos delicados e intensos, “Travessia” transforma emoções em cura. Esta obra, de Regina Peron, é um convite à reconexão com o sentir, abordando amor, luto, depressão e amadurecimento por meio da poesia. Ideal para quem busca acolhimento emocional e ressignificação pela palavra.

9. Um físico no mundo da astrologia

No livro “Um físico no mundo da astrologia”, o autor reflete sobre arquétipos e autoconhecimento a partir da física (Imagem: Reprodução digital | Editora Telha)

Nesta autobiografia sensível e provocativa, ciência e espiritualidade se encontram para refletir sobre a existência. Ivan Guerrini narra sua jornada de cura interior e reinvenção, oferecendo ao leitor caminhos para compreender a vida com mais profundidade e equilíbrio.

10. Famílias adictas

No livro “Famílias adictas”, Antonia Maria oferece suporte e orientação para lares impactados pela dependência (Imagem: Reprodução digital | Kotter Editorial)

Com base na Terapia Sistêmica, “Famílias adictas”, de Antonia Maria da Silva, lança um olhar acolhedor sobre as relações familiares afetadas pela adicção. Em vez de buscar culpados, a autora propõe compreender os vínculos em desequilíbrio que sustentam o sofrimento. Uma leitura essencial para quem deseja transformar dor em consciência e reencontrar caminhos de cuidado coletivo.

Por Misael Freitas