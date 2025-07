5 orações para o Dia de São Tomé

Em 3 de julho comemora-se o Dia de São Tomé, um dos doze discípulos. Segundo a bíblia, ele duvidou da ressurreição de Cristo até o ver e tocar suas feridas. Jesus apareceu aos discípulos, colocou-se no meio deles e disse: “A paz esteja com vocês!”.

Depois, dirigindo-se a Tomé, disse: “Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a ao meu lado. Pare de duvidar e acredite”. Ele, então, exclamou: “Meu Senhor e meu Deus!”. E Jesus respondeu: “Você acreditou porque me viu! Felizes os que não viram e acreditaram”. (Jo 20,24-29).

Após a ascensão de Jesus, Tomé continuou pregando o evangelho em diversos lugares e foi martirizado em Mylapore, onde hoje se ergue uma basílica em sua honra. Ele é o santo padroeiro dos pedreiros, arquitetos e construtores. Sua associação com essas profissões vem da tradição que o descreve como um construtor habilidoso, além de sua dedicação e fé firme.

A seguir, confira orações para o Dia de São Tomé!

1. Oração a São Tomé para aumentar a fé

São Tomé, apóstolo fiel e sincero, vós que duvidastes e pedistes ao Senhor provas concretas de Sua ressurreição, eu vos peço: fortalecei minha fé. Dai-me a graça de confiar plenamente nas palavras de Jesus e no Seu amor incondicional por mim.

Livrai-me de toda dúvida e incerteza espiritual, para que eu possa viver em comunhão profunda com o Divino. Que minha fé seja inabalável, como a vossa, e que eu possa sempre testemunhar o amor de Deus em minha vida. São Tomé, rogai por nós. Amém.

2. Oração pela misericórdia de São Tomé

São Tomé, agradecemos o seu santíssimo dom de curar, por meio de sua fortaleza e imensa fé, emanada de Jesus Cristo. Diante de tua imagem, neste momento, venho lhe pedir que olhe por um irmão que está em desespero, já que sua visão está se esvaindo, e ele precisa dela como instrumento de seu trabalho.

São Tomé, tende piedade desse servo que não está encontrando a paz em seu coração e teme perder a fé em Deus. Agradecido serei eu e todos os demais se ele voltar a enxergar. Professai essa bênção a todos que estão na mesma situação desse meu irmão. São Tomé, estaremos acompanhando com preces o seu milagre. Assim seja.

Oração a São Tomé pode rogar por conversão de pessoas para a fé cristã (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Oração a São Tomé pela conversão

Querido São Tomé, apóstolo e missionário, intercede por aqueles que estão longe da fé. Que, pela tua poderosa intercessão, muitos corações possam ser tocados e convertidos à luz de Cristo. Ajuda-nos a ser instrumentos de paz e amor na missão de evangelizar. Amém.

4. Oração a São Tomé para fortalecer a fé

Protetor da minha vida, São Tomé, amigo fiel, ajudai-me a crer sempre mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim. Diz o evangelho que reconhecestes o Senhor ressuscitado ao tocar-lhe as feridas abertas pelos pregos e pela lança. Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória.

Iluminai-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem. Ensinai-nos a sermos bons discípulos do Senhor e a levar a cruz de todo o dia com o olhar voltado para o Jesus Salvador. Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores.

Sobre vosso auxílio e exemplo prometemos estar aos pés do altíssimo e sempre o bendizer, falando as mesmas palavras que pronunciastes ao reconhecer Cristo: ‘Meu Senhor e meu Deus’. Amém.

5. Oração a São Tomé pela coragem

São Tomé, que enfrentaste o martírio por amor a Cristo, dá-nos a coragem de testemunhar nossa fé, mesmo diante das dificuldades e perseguições. Que possamos seguir teu exemplo de coragem e fidelidade até o fim. Amém.