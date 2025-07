6 receitas práticas e saborosas para o sábado

O almoço de sábado requer uma comida rápida para aproveitar o restante do dia com a família e os amigos, mas sem perder o prazer de apreciar uma deliciosa refeição. Para isso, os pratos simples de fazer são uma excelente escolha, pois levam poucos minutos de preparo e priorizam o sabor dos alimentos. A seguir, confira 6 receitas irresistíveis!

Macarrão com molho três queijos

Ingredientes

500 g de macarrão espaguete

espaguete 2 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

200 g de requeijão cremoso

1 colher de sopa de queijo muçarela ralado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de leite

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o queijo parmesão, a muçarela e o requeijão e, sem parar, misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o leite, o sal e o creme de leite e mexa para incorporar. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Despeje o molho sobre o macarrão e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.

Filé de frango com creme de milho-verde

Ingredientes

1 kg de filé de frango

395 g de milho-verde

250 ml de leite

200 g de requeijão cremoso

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de frango e frite até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o requeijão e o leite e bata até ficar homogêneo. Reserve.

Na mesma frigideira do frango, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Após, despeje o creme de milho-verde e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal. Desligue o fogo e sirva o filé de frango com o molho.

Arroz de forno cremoso

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco cozido

cozido 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Queijo ralado para gratinar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o arroz cozido com o frango desfiado, o milho-verde, a ervilha, o requeijão e o creme de leite até ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Adicione o queijo muçarela e mexa. Transfira para um refratário untado com azeite de oliva, cubra com queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 200?°C até gratinar e dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

Batata gratinada (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Batata gratinada

Ingredientes

1 kg de batata descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 250 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e orégano a gosto

300 g de queijo muçarela fatiado

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até amolecer levemente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o requeijão, o leite e o creme de leite e misture. Tempere com sal, orégano e salsinha. Desligue o fogo e reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e faça uma camada com as batatas, disponha o creme sobre elas e espalhe. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com as batatas. Após, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Peixe assado com castanhas

Ingredientes

150 g de filé de peixe-branco

Suco de 1/2 limão-siciliano

40 g de castanha -do-pará moída

-do-pará moída 40 g de xerém de castanha-de-caju

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Deixe descansar por 20 minutos. Em outro recipiente, coloque a castanha-do-pará e o xerém de castanha-de-caju. Empane os filés de peixe nas castanhas e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Carne de panela com mandioca

Ingredientes

500 g de acém cortado em cubos

300 g de mandioca descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os cubos de acém e doure. Acrescente a mandioca e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.