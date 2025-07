5 amuletos para atrair sorte, proteção e prosperidade

Os amuletos são objetos ou figuras que podem atrair coisas boas, como sorte e amor, ou proteger contra o mal, feitiços, doenças e energias negativas. Eles podem ter diferentes representações e são utilizados em diversas culturas. As histórias envolvendo os amuletos vem de milhares de anos e foram difundidos pelos antigos egípcios, que os usavam para proteção.

Escolher um amuleto é uma forma simbólica de canalizar intenções, atrair boas energias e reforçar sentimentos de segurança e confiança. Abaixo, confira algumas opções!

1. Amuleto para usar no ambiente de trabalho

Um ambiente que muitas das vezes é tóxico e que necessita de um amuleto é o trabalho. Afinal de contas, é onde as pessoas se reúnem para exercer uma função, o que abre brechas para todo tipo de situação. Entretanto, é no trabalho que temos o anseio pelo crescimento e a execução de nossos projetos. Assim sendo, é importante contar com o auxílio dos amuletos para que você tenha os resultados que deseja.

“Para este ambiente de trabalho, os indicados são: figa, dente de alho e sal grosso, um vaso pequeno com planta, pimenta e a mão de Fátima. Esses itens são ideais para ambientes fechados, em que você tenha alguma mesa ou gaveta para posicioná-los”, comenta a astróloga Yara Vieira, do Astrocentro.

2. Amuletos para afastar energias negativas

Para atrair boas energias, a turmalina negra, conhecida por repelir energias negativas, é uma boa alternativa. Outras opções também envolvem o ramo de arruda e o búzio. Rituais de limpeza energética com velas e ervas, como sálvia, alecrim e lavanda, também podem ser utilizados para purificar ambientes, afastar vibrações pesadas e renovar as energias.

3. Amuletos para não faltar dinheiro

Existem diversos amuletos capazes de atrair dinheiro, alguns exemplos incluem a espiga de trigo, o sapo da fortuna — muito usado no Feng Shui —, o elefante com a tromba para cima e as moedas chinesas, geralmente amarradas com um cordão vermelho, associadas à riqueza e ao sucesso. Esses itens podem ser usados como acessórios, colocados na carteira, no ambiente de trabalho ou em pontos estratégicos da casa para potencializar a energia.

O quartzo rosa é um amuleto usado para atrair amor (Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock)

4. Amuletos para o amor

Para a área do amor, existem amuletos bem específicos, como pedra de quartzo rosa, saco de renda com pétalas de rosa e pingente de Lua. E, para aqueles que pensam em proteger o relacionamento, fazer uma oração para Santo Antônio é uma ótima saída.

5. Amuletos para proteção

A astróloga comenta que os amuletos mais famosos são os de proteção e, em vários exemplos, temos os de proteção da família, afinal ela é o nosso porto seguro. Yara Vieira recomenda que os membros carreguem consigo algum desses objetos, pois eles são usados para desviar o mau-olhado e a inveja:

Crucifixo : simbolismo forte do cristianismo e que mantém a aura benevolente;

: simbolismo forte do cristianismo e que mantém a aura benevolente; Árvore-da-vida : muito associado a beleza e estética. Possui uma forte carga de proteção;

: muito associado a beleza e estética. Possui uma forte carga de proteção; Olho grego : carregado de significados e filosofias. Esbanja estilo e é comum entre as bijuterias. Afinal, parte do significado é que a beleza repele as coisas más;

: carregado de significados e filosofias. Esbanja estilo e é comum entre as bijuterias. Afinal, parte do significado é que a beleza repele as coisas más; Trevo-de-quatro-folhas: talvez o amuleto mais popular, contudo não precisa ser a planta, pois existem vários pingentes e bijuterias com o formato dela que são bem bonitos.

Por Julia Vitorazzo