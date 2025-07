5 orações para o Dia de Santa Paulina

Santa Paulina, conhecida também como Amábile Lúcia Visintainer, é uma figura venerada na tradição católica por sua vida dedicada ao serviço e à fé. Nascida na Itália em 1865, ela imigrou para o Brasil com sua família quando tinha nove anos, estabelecendo-se em Nova Trento, Santa Catarina.

Empenhou-se desde jovem ao cuidado dos necessitados e à educação de crianças. Em 1895, fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, dedicada ao cuidado de órfãos e à educação religiosa. Sua vida de devoção e caridade chamou a atenção da Igreja Católica.

Em 18 de outubro de 1991, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, que a canonizou em 19 de maio de 2002, reconhecendo oficialmente sua santidade e destacando seu exemplo de fé, compaixão e serviço aos necessitados. Além disso, ela é reconhecida como a primeira santa do Brasil.

O Dia de Santa Paulina, celebrado em 9 de julho, é uma ocasião especial para os fiéis refletirem sobre sua vida de devoção e serviço. Como forma de inspiração e conexão espiritual, confira cinco orações para fazer em seu dia!

1. Oração à Santa Paulina para atender a uma graça

Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a Vida Consagrada e todo o povo de Deus. (Pedir a graça desejada). Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém.

Reze um Pai-Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai.

2. Oração à Santa Paulina para agradecer

Santa Madre Paulina, agradecemos a vós os ensinamentos que nos destes sobre a vida cristã, fazendo com que aprendêssemos as palavras de Jesus Cristo usando todo o seu amor, a sua bondade, a sua caridade e a sua infinita paciência.

Agradecemos por ter uma alma iluminada e uma vontade inigualável e nos tornar fiéis verdadeiros das palavras do Filho de Deus.

Madre Paulina, não temos como demonstrar nosso apreço a esse coração tão amigo, mesmo assim, agradecemos os milagres, as bênçãos e os méritos recebidos por vós e, por tudo o mais, que a senhora representa em nossas vidas. Amém!

Santa Paulina é invocada por fiéis em busca de força, cura e consolo espiritual (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Oração à Santa Paulina pela paz e pelo bem-estar dos enfermos

Santa Paulina, que dedicaste tua vida ao cuidado dos doentes e enfermos, olha por aqueles que sofrem física e espiritualmente. Obtém para eles o conforto da presença divina e a cura necessária para seus males. Fortalece também os corações dos cuidadores, para que possam desempenhar seu serviço com compaixão e amor. Amém.

4. Oração à Santa Paulina para atender a pedido

Amabilíssima, Santa Madre Paulina, a senhora que, com sua bondade, fé profunda e verdadeiro amor pelo Filho da Virgem Maria, Jesus Cristo, nunca se negou a ajudar os pobres e doentes, idosos e órfãos e muitos outros necessitados, venho até vós implorar que me torne uma pessoa pura espiritualmente para que tenha esse mesmo dom de auxiliar os carentes.

Sei que és poderosa e muito amada, minha Santa Madre Paulina, por isso, confio na sua intercessão junto a Cristo para atender ao meu pedido. Amém!

5. Oração para receber bênçãos por intercessão de Santa Paulina

Ó Deus, Nosso Senhor e Nosso Pai, em que a Madre Paulina depositava toda sua confiança com amor filial, dignai-vos mostrar que a Congregação religiosa por ela fundada para a expansão do reino de Deus e as virtudes heroicas que praticou em toda sua vida vos foram agradáveis, concedendo-nos o favor que vos pedimos (faça o pedido).

Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Rezar um Pai-Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai.