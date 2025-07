Coisa de homem: a ascensão da manicure no universo masculino

Historicamente, o universo da manicure sempre foi associado ao feminino. Nos últimos anos, porém, essa percepção tem se transformado e cada vez mais homens buscam os salões de beleza para cuidar das mãos e dos pés. A crescente demanda reflete uma mudança cultural em que o autocuidado é visto como um direito e uma necessidade para todos, independentemente do gênero.

As particularidades no atendimento masculino são notáveis. O foco é na limpeza, no corte correto e na aparência natural. "Geralmente, os homens preferem um acabamento discreto. Embora os instrumentos sejam os mesmos, sempre esterilizados e individualizados, há uma seleção de produtos como bases foscas ou sem brilho e hidratantes mais neutros, enquanto alguns pedem polimento das unhas", diz Marcia Ortega, fundadora da Clínica Raízes.

Ela observa um aumento significativo na procura do público masculino, especialmente após a pandemia, período em que o autocuidado ganhou mais destaque. Essa busca não se restringe a um único perfil — executivos, profissionais da saúde e homens mais jovens e antenados estão incluindo a manicure em sua rotina, e suas principais motivações são a higiene e o cuidado com a aparência.

A maioria dos homens inicialmente busca apenas a limpeza, mas muitos passam a valorizar o acabamento com base incolor ou fosca e tratamentos complementares, como esfoliação e hidratação. Unhas mal cuidadas podem acumular sujeira, desenvolver micoses ou até encravar. A limpeza regular, a hidratação e a manutenção da cutícula promovem a saúde das mãos como um todo, sendo especialmente importante para quem pratica esportes ou trabalha com as mãos.

Esmaltação

Mas se engana quem pensa que a esmaltação não faz parte do universo masculino. Apesar de parecer ousado e desafiador para alguns, adicionar cores e designs às unhas é uma tendência que expressa personalidade e estilo. Artistas e celebridades desempenharam um papel fundamental na popularização dessa tendência entre os homens. Ícones como Harry Styles, Bad Bunny e Lil Nas X exibem frequentemente unhas pintadas e decoradas, inspirando uma nova geração.

Na hora de escolher o estilo de esmaltação, é essencial levar em conta o gosto pessoal, a profissão e o local de convivência. Trabalhos em ambientes mais formais ou na área de saúde, muitas vezes, exigem estilos mais discretos, assim como para as mulheres. Designers mais discretos, linhas, formas geométricas, estampas, cores vibrantes ou até francesinha, tudo pode ser uma opção, basta escolher o que mais encaixa, deixando de lado a ideia de que cuidar e pintar as unhas é só para as mulheres.

Harry Styles é um dos artistas frequentemente visto com esmaltações diferentes e criativas (foto: Reprodução/Pinterest)

Pedicure e podologia

Andrea Medeiros, coordenadora de podologia da All Pé, ressalta a importância também da podologia para a saúde dos pés masculinos. Segundo ela, até a década de 1990, os homens procuravam a podologia, principalmente, quando havia problemas emergenciais, como dor ou micoses. No entanto, houve uma mudança significativa e muitos buscam o serviço de forma preventiva, com foco em saúde, conforto e bem-estar, especialmente com o aumento da prática de esportes, como corrida e musculação.

Os problemas podológicos mais frequentes em homens são as micoses na pele dos pés, devido ao uso mais frequente de calçados fechados, que criam um ambiente propício à proliferação de fungos. Para prevenir esses problemas, Andrea indica higienização diária adequada, secando bem os pés entre os dedos, usando spray antisséptico, fazendo inspeção visual dos pés, hidratação diária (evitando aplicar entre os dedos), troca diária de meias e escolha adequada de calçados.

A podóloga enfatiza que a podologia não é um serviço meramente estético, mas uma área da saúde que atua de forma complementar e integrada a diversas especialidades médicas, oferecendo suporte essencial na prevenção e no tratamento de patologias dos pés. Enquanto a manicure/pedicure foca no embelezamento, o podólogo trata e previne problemas como unhas encravadas, micoses, calosidades e fissuras. Andrea alerta que, para homens com condições como diabetes, o cuidado com os pés é ainda mais essencial, pois a negligência pode levar a problemas graves.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte