O poder dos óleos: aliados da beleza da pele e cabelo

Em um universo de produtos de beleza cada vez mais vasto, os óleos têm se destacado como verdadeiros coringas para a saúde e a estética da pele, do corpo e dos cabelos.

De fontes naturais e ricas em nutrientes, esses líquidos preciosos oferecem hidratação potente, proteção e até mesmo auxílio em tratamentos dermatológicos e capilares específicos. Basta escolher o mais adequado e aprender como e quando usar, para aproveitamento máximo.

Para a pele

Paola Canabrava, médica dermatologista do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, diz que a hidratação é o principal benefício do uso de óleos na pele. "Eles funcionam na retenção da umidade e têm uma função emoliente, proporcionando uma hidratação potente, principalmente quando usados em conjunto com outros cremes", explica.

Cirurgiã dermatológica, a médica Regina Buffman complementa dizendo que, no corpo, são ótimos para evitar o ressecamento e, no rosto, podem complementar a hidratação em peles secas ou sensibilizadas. "Além disso, muitos óleos possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que auxiliam na restauração e reparação da pele, fornecendo uma camada lipídica essencial", detalha.

Óleos, como o de jojoba, rosa mosqueta e argan, têm eficácia comprovada em tratamentos dermatológicos. O de jojoba, por exemplo, é uma opção para peles oleosas, pois ajuda a controlar a oleosidade e tem ação calmante e anti-inflamatória, possui uma composição semelhante ao sebo da pele, o que permite uma boa tolerância. Já o óleo de rosa mosqueta é um velho conhecido da dermatologia, auxiliando na hidratação, regeneração e cicatrização da pele, sendo até mesmo manipulado em fórmulas para tratamento de estrias e cicatrizes. O óleo de argan, por sua vez, destaca-se pela ação antioxidante e pelo alto poder de hidratação, muito usado na reparação de pele e cabelo.

Dove Óleo de Banho Hidratação Intensa - 240ml (R,90) (foto: Reprodução/Dove)

Um novo queridinho do mundo das maquiagens é o cleansing oil, em tradução literal, um limpador em óleo. Esse produto é um higienizador facial, assim como o sabonete e a água micelar, só que à base de óleo. Age diferentemente de outros limpadores e é mais efetivo para remover maquiagem à prova d'água ou protetores solares, sem precisar esfregar excessivamente a pele, sendo mais indicado para pessoas com pele seca e sensível.

Demaquilante Cleansing Oil Eudora Niina Secrets Skin - 100ml (R,99) (foto: Reprodução/Eudora)

Apesar dos diversos benefícios, as dermatologistas alertam para a importância da escolha do óleo ideal para cada tipo de pele. Pessoas com pele muito oleosa ou acneica devem ter cautela, pois certos óleos podem piorar a oleosidade e obstruir os poros, causando acne. A recomendação, nesse caso, é escolher óleos mais leves, usar com menor frequência e não deixá-los em contato com o rosto por tempo excessivo, removendo para evitar efeitos indesejáveis.

Aqueles com dermatite seborreica ou dermatite de contato também precisam de atenção, pois mesmo óleos naturais podem desencadear reações alérgicas em peles sensíveis e irritativas. "É preciso escolher bem e, em alguns casos, optar por óleos não comedogênicos e sempre com orientação dermatológica", ressalta Paola.

Óleo Hidratante Corporal Nativa Spa Ameixa Negra - 200ml (R,90) (foto: Reprodução/OBoticário)

Para peles sensíveis ou com rosácea, a cautela é redobrada. É crucial evitar óleos com potencial irritante, como hortelã ou canela, hortelã-pimenta, melaleuca, cravo, tomilho e alguns cítricos, e priorizar os com ação calmante, como camomila ou calêndula, sempre em baixa concentração. A aplicação deve ser delicada, sem fricção excessiva, para não aumentar a vermelhidão, pois a pele é reativa ao calor e à fricção.

Para o cabelo

Os óleos também são poderosos aliados para a saúde do couro cabeludo e dos fios. Eles podem auxiliar na hidratação, especialmente para quem sofre com descamação e caspa (dermatite seborreica), com os vegetais, que têm ação anti-inflamatória. Regina ressalta que eles nutrem, fortalecem e protegem os fios, além de ajudar a reduzir o frizz e o ressecamento. "No couro cabeludo, alguns óleos têm ação calmante e estimulante, podendo contribuir para um ambiente saudável para o crescimento capilar", detalha.

Esse produto também pode ser usado para potencializar a eficácia de cremes de tratamento, e auxiliar na proteção térmica, para quem tem costume de usar fontes de calor, apesar de não serem recomendados como protetor térmico sozinho, apenas como adição.

Para tratamentos específicos, como queda, caspa ou ressecamento, alguns óleos se destacam. O de alecrim é o mais conhecido para auxiliar no tratamento da queda de cabelo, com estudos que chegam a compará-lo com o efeito do minoxidil a 2%. Óleos como o de rícino e de hortelã-pimenta também podem ser utilizados. Para a caspa, o óleo de melaleuca (tea tree) se sobressai por sua ação anti-inflamatória e antifúngica. Já para hidratação, os óleos de argan, de abacate e de rícino são excelentes opções.

Assim como na pele, o uso frequente de óleos no cabelo, sem a limpeza adequada, pode causar acúmulo de produto no couro cabeludo, piorando a oleosidade e a caspa, além de deixar o fio com menos balanço e mais enrijecido. "O ideal é sempre usar em quantidade moderada e fazer a limpeza adequada do couro cabeludo", orienta Paola.

Diversas marcas têm investido em óleos como complemento de linhas capilares, buscando por inovações no tratamento e manutenção dos fios. A Eudora, por exemplo, já conta com diversos óleos com funções e fórmulas diferentes. O lançamento mais recente, a linha Nutri Acid. Complex, contém uma combinação de blend de ácidos e óleos vegetais. O óleo finalizador da linha é um creme para ser aplicado e deixar agir durante a noite.

Óleo em Creme Finalizador Siàge Nutri Acid.Complex - 100 ml (R$ 67,99) (foto: Reprodução/Eudora)

O cabeleireiro Alan Vivian, conhecido nas redes sociais como Cabeleireiro Calvo, acredita que cosméticos no geral são uma experiência sensorial, sendo necessário testar para descobrir o que se adequa melhor aos fios. "Sempre procuro por óleos com silicones em suas fórmulas, que é um dos melhores ingredientes que temos para proteger, evitar frizz e amaciar a fibra capilar", diz.

O momento da aplicação dos óleos capilares pode variar de acordo com o objetivo. Paola sugere o uso antes da lavagem como um pré-xampu, especialmente para proteger as pontas do ressecamento causado por xampus mais agressivos, como os antirresíduo e anticaspa. Após a lavagem, os óleos podem ser usados para hidratação, controle do frizz e nutrição, permanecendo mais tempo nos fios.

A frequência de uso também depende do tipo de cabelo e do óleo. Os de hidratação mais leves podem ser aplicados nas pontas diariamente, enquanto os mais fortes ou terapêuticos, três vezes por semana.

Elseve Óleo Finalizador Óleo Extraordinário - 100ml (R,00) (foto: Reprodução/L'Oréal Paris)

Para tratamentos estéticos

Cíntia Persegona, esteticista, cosmetóloga e professora universitária, destaca os óleos como excelentes opções para massagens corporais. Os leves, como os de amêndoas doces, semente de uva, coco fracionado e girassol, são ideais por sua boa espalhabilidade, nutrição da pele e auxílio no deslizamento das manobras sem causar irritações. É fundamental realizar um teste de alergia antes da aplicação.

Na estética, os óleos otimizam tratamentos faciais em diversas etapas. Podem ser usados como demaquilantes, emolientes para amolecer comedões em limpezas de pele, e para reforçar a barreira cutânea, promovendo hidratação intensa, especialmente em peles secas ou sensibilizadas.

Em tratamentos anti-idade, os óleos naturais são valiosos por serem ricos em antioxidantes como vitamina E e A, presentes na rosa mosqueta e na semente de uva. Eles combatem o envelhecimento precoce, melhoram a elasticidade da pele, promovem a regeneração celular e estimulam a produção de colágeno. A eficácia, contudo, depende da qualidade e pureza do óleo.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte