Tons que aquecem: inspire-se no protagonismo do marrom nos ambientes

A combinação do marrom com verde reflete um clima de natureza para o lar - (crédito: Reprodução/ Pinterest )

As cores têm um papel fundamental na decoração: influenciam diretamente na percepção do ambiente, por meio da funcionalidade e do aspecto emocional. Têm o poder de mudar a forma como enxergamos o lugar, podem transformar a casa em um espaço mais amplo, aconchegante ou vibrante. Simbolicamente, o marrom remete diretamente à terra, traduzindo solidez, confiabilidade e acolhimento.

"O marrom ganha destaque por sua capacidade de conferir calor, estabilidade e aconchego aos espaços, evocando uma conexão profunda com elementos naturais e promovendo uma sensação acolhedora e funcional. Além disso, essa cor, em suas diversas nuances, harmoniza-se com tendências atuais relacionadas à necessidade contemporânea de equilíbrio emocional, segurança e uma reconexão autêntica com a natureza", explica Adriana Valli Mendonça, professora de arquitetura e urbanismo do Ceub.

Neste projeto realizado pela Marcella Schiavoni, o contraste do marrom com tons claros deixa o ambiente mais leve (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal) Apesar de se encaixar em todos os cômodos, o marrom é especialmente indicado para ambientes destinados ao descanso e à convivência, como salas de estar e quartos. "Nessas áreas, a cor favorece o relaxamento, promove uma sensação de tranquilidade e estimula a interação afetiva entre os moradores, além de auxiliar na qualidade do sono devido à sua natureza relaxante. Espaços como escritórios domésticos e áreas de leitura também podem se beneficiar significativamente do uso do marrom, pois ele auxilia na concentração e cria uma sensação visual de estabilidade, ideal para atividades que exigem foco e introspecção", detalha Adriana.

O tom clássico, que nunca sai de moda, ganhou mais destaque em 2025, por causa da escolha, pela Pantone, da mousse mocha como uma das cores. Além disso, no feng shui, técnica chinesa realizada com o propósito de atrair boas vibrações e prosperidade para o lar, é associada ao elemento Terra e considerada uma cor intimamente ligada à prosperidade e à estabilidade.

Para todos os gostos!

Para a professora, a versatilidade do marrom permite abusar da criatividade com diversas possibilidades de inseri-lo na decoração: pode ser aplicado nas paredes, nos móveis e no piso, servindo como uma base versátil para combinar com outras cores e acessórios. Se a ideia é adicionar o marrom de maneira mais discreta, apostar em acessórios e objetos decorativos é a melhor saída.

O marrom está presente, inclusive, no quarto do bebê, como mostra este ambiente projetado por Marcella (foto: Arquivo Pessoal)

Os móveis em madeira, clássicos ou contemporâneos, são uma das formas mais tradicionais e elegantes de utilizar essa cor, trazendo sofisticação e calor aos espaços, explica Adriana. "Paredes pintadas ou revestidas em tons marrons criam ambientes acolhedores e intimistas, especialmente se combinadas com uma iluminação indireta e suave. "Já os tecidos em tons marrons aplicados em cortinas, tapetes e estofados proporcionam conforto tátil e visual, enriquecendo a percepção sensorial dos ambientes. "Detalhes decorativos em nuances terrosas, como almofadas, mantas, objetos artesanais e cerâmicas, adicionam personalidade e um toque refinado à decoração, reforçando a temática natural e acolhedora", aponta.

De acordo com a arquiteta Marcella Schiavoni, é possível usar o marrom como cor predominante sem torná-lo "pesado" ou escuro. "O segredo está no equilíbrio entre tons, texturas e iluminação. Combinar o marrom escuro com variações mais claras, como caramelo e areia, branco, off-white e bege, cria contraste e ajuda a manter o ambiente leve."

Marcella alerta que você pode usar o marrom em grandes superfícies, como pisos de madeira escura e até em painéis nas paredes, mas é importante contrastar com móveis e tapetes mais claros. "Usar quadros e luminárias coloridas também ajuda a iluminar e alegrar o ambiente. Além disso, o uso de iluminação natural e pontos de luz artificial em locais estratégicos contribui para que o ambiente não fique pesado. O contraste com cores claras e neutras também ajuda a evitar o aspecto escuro. Elementos naturais, como madeira, tecidos leves (linho, algodão) e fibras naturais, também ajudam a criar uma composição mais iluminada."

No projeto de Marcella Schiavoni, o chão e parte da parede em marrom escuro contrasta com mobiliário mais claro e um ponto colorido, no caso, o quadro (foto: Fotos: Arquivo Pessoal)

O marrom se refere a uma ampla gama de tonalidades que vão desde os beges terrosos até os tons de castanhos escuros e o chocolate profundo, permitindo que a cor dialogue com diferentes estilos de decoração, tanto em estilos clássicos quanto modernos. "O marrom é uma cor neutra, por isso não se restringe a um estilo. Você pode observar a presença dele em diferentes estilos de arquitetura e decoração, do clássico ao contemporâneo", finaliza a arquiteta.

Combinações coringas

Marrom + bege + branco: clássica e atemporal.

Marrom + verde-oliva: reforça a conexão com a natureza.

Marrom + azul-petróleo: cria um contraste elegante e moderno.

Marrom + rosa-queimado: traz um toque de delicadeza.

Marrom + dourado: ideal para detalhes como puxadores, luminárias e molduras.

