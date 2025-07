No inverno, as condições ambientais afetam diretamente a hidratação, a oleosidade e a sensibilidade cutânea. Nesse cenário, muitos ativos naturais ganham destaque por sua versatilidade e compatibilidade com as necessidades da estação. A argila verde entra nesse repertório como uma escolha inteligente, desde que aplicada com atenção ao tipo de pele e às recomendações específicas. Quando bem utilizada, pode transformar o cuidado diário em um verdadeiro tratamento de equilíbrio e renovação.

A seguir, confira 7 dicas para usar a argila verde no inverno!

1. Use a argila verde na frequência certa

A dermatologista Carla Sagradas recomenda que o uso da argila verde seja feito semanalmente. “As máscaras de argila ajudam a desintoxicar a pele, controlar a oleosidade, minimizar os poros e até acalmar inflamações, dependendo do tipo de argila escolhido”, explica.

2. Não deixe a argila secar completamente

Segundo Carla Sagradas, deixar a máscara secar e craquelar no rosto pode ressecar e sensibilizar a pele. “O segredo está em aplicar por 10 a 15 minutos, sem esperar secar totalmente. O ideal é retirar com água morna e finalizar com um bom hidratante”, recomenda.

3. Potencialize com água termal

Para evitar que a argila seque completamente durante o tempo de aplicação, borrife água termal ou filtrada no rosto. “Assim você mantém a máscara úmida, garantindo os benefícios sem agredir a pele”, explica Carla Sagradas.

4. Prefira aplicar no fim do dia

A biomédica especialista em estética Elisangela Ribeiro explica que a argila promove uma limpeza profunda e renovação celular, sendo ideal no fim do dia para remover impurezas e poluentes acumulados. “A argila limpa profundamente os poros, controla a oleosidade sem ressecar excessivamente e promove esfoliação suave”, explica.

É fundamental hidratar bem a pele após o uso da argila verde (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

5. Combine com hidratação intensa

No inverno, a pele tende a ficar mais ressecada por causa do clima frio e seco. Por isso, é essencial hidratar bem após o uso da argila verde. “A argila regula a oleosidade, mas o hidratante garante que a pele não fique sensibilizada após o uso”, orienta Elisangela Ribeiro.

6. Faça teste antes de aplicar

Apesar de ser natural, a argila pode causar irritações em peles muito sensíveis ou com dermatite ativa. “Prefira argilas suaves como a branca ou rosa se a pele for muito reativa e sempre faça um teste antes”, alerta Elisangela Ribeiro.

7. Evite o uso em casos específicos

Elisangela Ribeiro reforça que há contraindicações importantes: “Quem tem feridas abertas, queimaduras, rosácea grave ou alergia aos minerais da composição deve evitar o uso sem orientação médica”.

Por Sarah Monteiro