O risoto é uma receita saborosa e, por incrível que pareça, simples de fazer. Com poucos ingredientes e um preparo que exige apenas atenção e paciência, é possível transformar um arroz, como o arbório, em um prato cremoso e cheio de sabor. Ele é ideal para aqueles dias em que queremos fugir da rotina e saborear algo diferente e especial.

Abaixo, confira 5 receitas de risoto fáceis e deliciosas!

Risoto com aspargo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbório

1 maço de aspargo

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de margarina

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

ralado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Raspas de limão-siciliano para finalizar

Água

Modo de preparo

Em água corrente, lave o aspargo e, com uma faca, corte a parte dura do talo e fatie os restantes em pedaços, reservando as pontas. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o aspargo e cozinhe por 3 minutos. Depois, mergulhe em água gelada para parar o cozimento.

Em outra panela, coloque metade da margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto. Junte o vinho branco e cozinhe até evaporar. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Adicione os aspargos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e acrescente o restante da margarina e o queijo parmesão. Mexa para incorporar e sirva decorado com as pontas dos aspargos e as raspas de limão-siciliano.

Risoto de espinafre

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 1/2 xícara de chá de arroz arbório

1 xícara de chá de espinafre refogado, espremido e picado

refogado, espremido e picado 250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz e o sal e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Desligue o fogo, junte o espinafre e o creme de leite e misture. Polvilhe com o queijo parmesão e sirva em seguida.

Risoto ao limão (Imagem: VicZuco | Shutterstock)

Risoto ao limão

Ingredientes

4 colheres de sopa de margarina

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de arroz arbório

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

caseiro 50 g de castanha-do-pará picada

3 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade da margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Após, coloque o restante da margarina, as castanhas-do-pará e o suco de limão e misture para incorporar. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 5 minutos. Transfira o arroz para uma travessa, polvilhe com cebolinha e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Risoto de camarão

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz arbório

500 g de camarão limpo

limpo 1 l de caldo de legumes quente

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de margarina

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o camarão e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Em uma panela, coloque metade do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Reserve.

Em outra panela, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio e refogue o camarão até dourar. Coloque o camarão no risoto. Junte a margarina e mexa para incorporar. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Risoto de abóbora

Ingredientes

1/2 abóbora japonesa descascada e cortada em cubos

japonesa descascada e cortada em cubos 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de arroz arbório

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 1/2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue até murchar, mexendo sempre. Após, junte o arroz e mexa até os grãos ficarem brilhantes. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Adicione a salsinha e o sal e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 3 minutos. Sirva em seguida.