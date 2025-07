4 orações para o Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística

Em 13 de julho é celebrado, entre os fiéis da Igreja Católica, o Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, um dos títulos dados à Virgem Maria. A data remonta às aparições milagrosas de Nossa Senhora na Itália, em 1947, a uma enfermeira chamada Pierina Gilli.

Segundo a crença, durante essas aparições, a santa se mostrava como uma senhora muito bonita, vestindo véu branco e túnica, mas tinha três espadas cravadas no peito e aparentava estar profundamente triste. Foi, então, que proferiu à enfermeira “oração, penitência e expiação”.

Posteriormente, a Virgem se materializou pela segunda vez e as espadas haviam se transformado em três rosas, cada uma de uma cor: branca, vermelha e dourada. Na ocasião, ela fez três pedidos aos devotos: primeiro, para que orassem aos sacerdotes por meio de uma nova devoção mariana; depois, que dedicassem todo último dia do mês a ela e, por último, que 13 de julho fosse definido como o “Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística”.

Significado das três rosas e espadas

As rosas da Nossa Senhora da Rosa Mística são símbolos que representam três virtudes espirituais importantes. São elas:

Rosa branca : simboliza a oração. É um convite para os fiéis cultivarem uma vida de oração constante, buscando a proximidade com Deus e a união com Ele por meio da comunicação espiritual;

: simboliza a É um convite para os fiéis cultivarem uma vida de oração constante, buscando a proximidade com Deus e a união com Ele por meio da comunicação espiritual; Rosa vermelha : representa o sacrifício. Essa rosa convida os devotos a oferecerem sacrifícios em suas vidas diárias, em unidade com os sofrimentos de Cristo, como uma forma de purificação e devoção;

: representa o sacrifício. Essa rosa convida os devotos a oferecerem sacrifícios em suas vidas diárias, em unidade com os sofrimentos de Cristo, como uma forma de purificação e devoção; Rosa dourada: simboliza a penitência. Essa rosa destaca a importância da penitência e da reparação pelos pecados próprios e pelos pecados do mundo, buscando a conversão e a reconciliação com Deus.

As três espadas retratavam a dor ou sofrimento específico que Maria previu para o mundo:

Primeira espada: representava a perda de fé e o afastamento das práticas religiosas;

representava a perda de e o afastamento das práticas religiosas; Segunda espada: simbolizava os pecados mortais dos religiosos;

simbolizava os pecados mortais dos religiosos; Terceira espada: expressava os sofrimentos sentidos por sacerdotes e monges que cometeram a mesma traição de Judas.

Orações homenageiam Nossa Senhora da Rosa Mística e rogam por sua proteção (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Orações para Nossa Senhora da Rosa Mística

A seguir, confira quatro orações para rogar pela intercessão da Nossa Senhora da Rosa Mística e homenageá-la:

1. Consagração à Nossa Senhora da Rosa Mística

Ó Maria Santíssima, Senhora Rosa Mística, eu me consagro inteiramente a vós.

Consagro-vos o meu entendimento, para que eu possa sempre vos amar.

Consagro-vos a minha língua, para que eu possa sempre vos louvar.

Consagro-vos o meu coração, para que eu seja totalmente vosso.

Recebei-me, ó Mãe incomparável, no ditoso número de vossos servos.

Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em minhas necessidades temporais e espirituais e, sobretudo, na hora da minha morte.

Abençoai-me e fortalecei a minha fé para que, amando-vos nesta vida, eu possa contemplar para todo sempre a vossa face, no céu.

Amém.

2. Oração à Nossa Senhora da Rosa Mística

Imaculada, Rosa Mística, em honra de teu Divino Filho, nos prostramos diante de ti, implorando a misericórdia de Deus. Não por nossos méritos, e sim pela vontade de teu coração maternal. Concede-nos ajuda e a graça (peça a graça) com a certeza de que haveis de nos atender. Amém.

3. Oração para pedir uma graça

Mãe querida Rosa Mística, quero hoje pedir–lhe que venhas ao meu auxílio para ajudar-me a combater as legiões que me perseguem.

Peço, ó Mãe, como vos dignastes a aparecer ao seu confidente, venho lhe pedir que me libertes de toda opressão maligna que me ataca.

Quero, ó Mãe, me entregar a ti e ao Teu Filho Jesus, pedindo as graças eficazes que brotam de vosso Imaculado Coração.

Quero, ó Mãe, que atenda a graça que lhe peço (peça a graça), pedindo que me leves a Jesus e afastes de mim a serpente infernal.

Sou teu, ó Mãe, pois sou teu querido filho.

Aceito a tua presença, ó Mãe, nas imagens abençoadas por ti.

Derramai vosso óleo sobre minha fronte e purificai-me do pecado.

Rosa Mística, finalizando, peço pela Igreja que anda naufragando, guiai-a, ó Mãe. Agradeço-te por acolher o meu pedido levando-o a Jesus.

Ó Virgem Boníssima, louvável, venerável, minha Mãe.

Amém.

4. Oração para ter proteção e paz

Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Jesus Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz, e todas aquelas graças que podem mudar o coração de tantos filhos e filhas.

Reze uma Ave-Maria

Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, faça florescer muitas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, que propaguem por toda a terra, com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas, o Reino de vosso Filho Jesus Cristo, e derramai sobre nós a abundância dos bens celestiais! Amém!

Reze uma Ave-Maria e uma Salve Rainha.