Confira como os planetas agem no signo de Leão

Nos estudos astrológicos, cada planeta no Mapa Astral influencia diferentes aspectos dos nossos potenciais e características pessoais. Esses astros atuam como agentes de desenvolvimento, moldando nossas habilidades e comportamentos de maneira única.

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como os planetas agem no signo de Leão. Confira!

1. Mercúrio

O nativo com Mercúrio em Leão se comunica de forma alegre e criativa (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Esse é um planeta que representa a comunicação e a mente. O leonino se comunica de forma alegre e criativa. Para ocorrer uma melhora nesses aspectos, é essencial confiar em seu poder de autoexpressão, mas sem ser convencido.

2. Vênus

O nativo com Vênus em Leão é muito confiante (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Esse planeta representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. O nativo de Leão é muito confiante. Dependendo de como lida com esse posicionamento, pode ser também egoísta. Gosta de ser o centro das atenções, é vaidoso e aprecia a ostentação. Em contrapartida, é leal e generoso, mas exige o mesmo da pessoa amada. Sente-se motivado quando está ao lado de alguém que o exalta. Além disso, é exibicionista.

3. Marte

O nativo com Marte em Leão tem o dom para liderança (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Marte é um planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. O astro usa do magnetismo leonino para conseguir o que quer. A pessoa com esse posicionamento tem o dom para liderança, mas precisa tomar cuidado com o autoritarismo. Apresenta-se de forma brilhante, se faz presente e sabe se impor. Além disso, possui iniciativas voltadas ao lazer e às artes.

4. Júpiter

O nativo com Júpiter em Leão é expansivo, forte, otimista e generoso (Imagem: Artsiom P | Shutterstock)



Júpiter é um planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. A pessoa com esse posicionamento é expansiva, forte, otimista e generosa. O brilho de Leão ajuda a conquistar reconhecimento social e autoconfiança. A veia de liderança é intensa e tem um forte poder de atração. Contudo, deve tomar cuidado com riscos financeiros e gastos desenfreados.

5. Saturno

O nativo com Saturno em Leão é criativo e exuberante (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Esse é um planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. O orgulho próprio, a criatividade e a exuberância são grandes trunfos de quem tem Saturno nessa posição.

Todavia, como está exilado, o planeta pode restringir a expansividade do signo, impedindo a pessoa de conquistar o que almeja e causando frustrações. Ademais, o nativo é mais cauteloso, reservado e frio. Isso pode funcionar como um escudo protetor contra decepções. A segurança está em sua autoridade.

6. Urano

O nativo com Urano em Leão é uma pessoa autocentrada, confiante e com grande desejo por liberdade (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. É uma pessoa autocentrada, confiante, com grande ímpeto de liberdade e liderança. A criatividade é voltada para si, e não para o coletivo, conflitando com o propósito do planeta. Além disso, possui uma veia artística forte, com grande influência sobre os outros.

7. Netuno

O nativo com Netuno em Leão é leal, criativo e apaixonado por arte (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Esse planeta representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Aventura, lealdade, criatividade, paixão pelas artes e ligação com as aparências marcam as relações da pessoa com esse posicionamento. No entanto, decepções podem impactá-la profundamente.

8. Plutão

O nativo com Plutão em Leão é marcado pela rebeldia, autoridade e ego (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Esse planeta representa as transformações profundas e o renascimento. Rebeldia, autoridade e ego são características da pessoa com Plutão em Leão. Ainda, ela pode ser controladora e ocupar espaços por onde passa. Precisa aprender a lidar com o desejo de dominar o outro. É forte e se adapta com facilidade às mudanças repentinas.