58% de usuários de app de relacionamento já curtiram alguém por causa de foto com pet

No universo dos relacionamentos digitais, os pets deixaram de ser coadjuvantes na vida pessoal e passaram a ocupar um papel central na conquista. Uma pesquisa do aplicativo de relacionamento Happn revela que 58% dos brasileiros já deram um match por causa da foto de perfil com um bichinho. Entre as mulheres de 26 a 35 anos, esse impacto é ainda mais forte: 40% dizem que a presença de um pet torna a pessoa mais atraente.

Além da atração imediata, os animais fortalecem laços ao longo do tempo. Para 44% dos usuários, os pets ajudam a construir vínculos emocionais. Um em cada cinco entrevistados afirmou se sentir mais conectado a alguém quando gosta do animal da outra pessoa. Além disso, 31% dos solteiros disseram que não conseguiriam se relacionar com alguém que não gosta de animais — número que cresce significativamente entre as mulheres.

Os brasileiros mostram o amor pelos pets nos próprios perfis: 66% dos usuários do app têm um animal de estimação. Os cães lideram (77%), seguidos pelos gatos (38%). Vinte e nove por cento gostariam de levar o pet para um encontro romântico, e 16% já o fizeram. Entre os homens acima dos 36 anos, a prática é ainda mais comum — 22% já levaram o bichinho e adoraram a experiência. E pode ser uma boa ideia: 45% dos entrevistados disseram que ficariam encantados se o outro aparecesse no primeiro encontro acompanhado de um pet.

Quando se trata de imaginar o date perfeito com animais, os brasileiros preferem a natureza: 36% escolheram um piquenique no parque como cenário ideal. Caminhadas ou trilhas suaves vêm logo atrás, com 28% das preferências — especialmente entre os homens mais jovens. Cafés e restaurantes pet-friendly aparecem com apenas 12% das menções, o que indica que experiências ao ar livre combinam mais com o romantismo pet-lover.

Apesar da paixão evidente, nem todo mundo quer dividir o date com um bichinho. Mais da metade (55%) prefere deixar o pet em casa. E 35% disseram não ligar para fotos com animais nos perfis. “Os pets se tornaram claramente uma parte importante do namoro moderno, e isso mostra o quanto valores pessoais e estilo de vida influenciam na formação de conexões reais”, reflete Karima Ben Abdelmalek, CEO e presidente do happn.

