5 informações sobre a ação e o uso da vitamina C na pele

A vitamina C é um dos ativos mais populares na dermatologia estética. Muito usada em séruns e cremes faciais, tornou-se conhecida por sua potente ação antioxidante. Além de ajudar a deixar a pele mais luminosa, ela também atua no combate aos sinais do envelhecimento e contribui para a prevenção dos danos provocados pela exposição solar.

Derivada do ácido ascórbico, a vitamina C é uma substância essencial ao organismo. Sua história remonta ao século XVIII, quando foi associada à prevenção do escorbuto em marinheiros. “No entanto, foi apenas nas últimas décadas que o ativo passou a ser estudado e aplicado com foco nos cuidados com a pele, ganhando espaço na rotina de beleza diária de milhões de pessoas”, diz a dermatologista Paula Rahal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Dessa maneira, o uso do ativo na pele é mais recente. “A vitamina C passou a ser usada topicamente a partir dos anos 1990, quando começaram a surgir evidências científicas mais robustas sobre sua ação antioxidante na pele”, explica o dermatologista Otávio Macedo, da Clínica Otávio Macedo & Associados, que acrescenta: “De lá para cá, as formulações evoluíram, aumentando sua estabilidade e eficácia.”

A seguir, os médicos esclarecem informações sobre a ação e o uso da vitamina C na pele. Confira!

1. A vitamina C ajuda a clarear a pele

O ativo ajuda a uniformizar o tom da pele, mas seus efeitos não são imediatos. “O clareamento de manchas depende da constância do uso e da associação com outros ativos, como ácido ferúlico, niacinamida e protetor solar”, afirma Paula Rahal.

2. Nem toda vitamina C é igual

Há diferentes formas de vitamina C nos cosméticos, como o ácido ascórbico puro e os derivados (ascorbil fosfato de magnésio, ascorbil glucosídeo, por exemplo). O ácido ascórbico é o mais potente, mas também o mais instável. Fórmulas mais modernas combinam diferentes versões para maior eficácia e durabilidade.

A vitamina C ajuda a potencializar o efeito do protetor solar (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. É indicado usar durante o dia

Recomenda-se usar o ativo durante o dia porque potencia a ação do filtro solar contra os radicais livres. Mas a vitamina C também pode ser usada à noite, especialmente em peles mais sensíveis ou quando associada a outros tratamentos.

4. Vitamina C não mancha a pele em contato com o sol

Quando bem formulada, a vitamina C protege a pele dos danos solares. O que pode causar irritação ou manchas é o uso de produtos oxidados, com cheiro metálico ou cor amarronzada. Pode ser sinal de que o cosmético perdeu um pouco de eficácia.

5. Nem sempre maior a concentração garante melhor o resultado

Concentrações entre 10% e 20% são as mais estudadas e bem toleradas. Acima disso, o risco de irritações aumenta e nem sempre há maior benefício clínico. “Mais importante que a concentração isolada é a formulação completa, que inclui estabilizantes e antioxidantes complementares”, afirma Otávio Macedo.

