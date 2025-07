4 receitas caseiras de doces e sobremesas ricos em proteínas

O costume de finalizar uma refeição com algo doce está presente em muitas culturas e não precisa ser deixado de lado em uma alimentação mais consciente. Basta ajustar a forma de preparo e selecionar ingredientes que, além de saborosos, entreguem algo a mais ao corpo. Sobremesas ricas em proteínas, por exemplo, são boas formas de oferecer afeto e nutrição ao mesmo tempo.

Abaixo, confira 4 receitas caseiras de doces e sobremesas proteicos!

Tiramisù proteico na taça

Ingredientes

200 g de iogurte grego natural sem açúcar

150 g de queijo cottage

30 g de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de sopa de açúcar de coco

30 g de biscoito tipo champagne

tipo champagne 1/2 xícara de café forte sem açúcar

1 colher de chá de cacau em pó para polvilhar

Grãos de café para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte grego, o queijo cottage, o whey protein, o extrato de baunilha e o adoçante. Bata bem com um fouet ou mixer até formar um creme liso e levemente aerado. Reserve na geladeira.

Depois, umedeça os biscoitos em uma tigela com café rapidamente, sem deixar encharcar. Em taças individuais, monte o tiramisù: comece com uma camada fina de creme, adicione pedaços dos biscoitos umedecidos, cubra com mais creme. Repita o processo até completar duas ou três camadas. Finalize polvilhando cacau em pó por cima com auxílio de uma peneira. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Decore com grãos de café.

Musse proteica de chocolate

Ingredientes

1 banana madura

1 colher de sopa de cacau em pó

30 g de whey protein sabor chocolate

2 colheres de sopa de iogurte natural integral

1 colher de chá de pasta de amendoim

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a banana, o cacau, o whey, o iogurte e a pasta de amendoim até obter um creme homogêneo. Transfira para uma tigela e leve à geladeira por 1 hora. Sirva gelado com canela por cima.

Brownie de chocolate proteico (Imagem: etorres | Shutterstock)

Brownie de chocolate proteico

Ingredientes

2 ovos

1 banana madura amassada

1/2 xícara de chá de iogurte grego natural

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de farinha de aveia

30 g de whey protein sabor chocolate

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

40 g de chocolate amargo picado (70% ou mais)

Modo de preparo

Em uma tigela média, misture os ovos com a banana amassada, o iogurte e o óleo de coco. Acrescente o cacau, a farinha de aveia, o whey, o açúcar, a baunilha e o sal. Mexa até obter uma massa espessa e uniforme. Incorpore o fermento e, por último, adicione o chocolate picado. Despeje a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga, alise a superfície com uma espátula e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 22 a 25 minutos. O centro deve estar úmido, mas firme ao toque. Espere esfriar antes de cortar em quadrados.

Panacota de baunilha

Ingredientes

Panacota

4 folhas de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor Água gelada para hidratar

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

5 colheres de sopa de leite integral

2 colheres de chá de extrato de baunilha

340 g de iogurte grego natural proteico

Calda

200 g de morango maduro amassado

40 ml de suco de limão

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

200 g de framboesa para decorar

100 g de mirtilo para decorar

Modo de preparo

Em um prato raso, mergulhe as folhas de gelatina em água gelada e reserve por cerca de 5 minutos. Em uma panela pequena, adicione o leite e o açúcar mascavo. Leve ao fogo baixo, mexendo até que o açúcar se dissolva completamente (sem ferver). Retire do fogo, escorra a gelatina e misture ao leite quente até dissolver completamente. Deixe esfriar por 10 minutos.

Transfira a mistura para o liquidificador, acrescente o iogurte e o extrato de baunilha. Bata por 30 segundos até que fique homogêneo. Despeje a mistura em moldes individuais de silicone ou em taças pequenas. Leve à geladeira por no mínimo 3 horas, até firmar.

Em uma tigela, misture o morango com o suco de limão e o açúcar mascavo. Mexa bem e passe por uma peneira fina. Reserve refrigerado. Desenforme cada panacota em um prato individual, cubra com a calda de morango e decore com a framboesa e o mirtilo. Sirva em seguida.