7 receitas leves e saudáveis para fazer no liquidificador

Se você está procurando por ideias fáceis e rápidas para preparar suas refeições, o liquidificador pode ser o seu melhor amigo na cozinha. Com ele, você pode criar receitas saudáveis e incrivelmente saborosas usando legumes e frutas, que fornecem nutrientes importantes ao organismo. A seguir, confira 7 receitas de liquidificador que vão te surpreender!

Bolo de amêndoas com banana

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de amêndoas laminadas

1 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de amaranto

2 colheres de sopa de farinha de aveia

3 bananas descascadas e amassadas

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite de amêndoas, o amaranto, o mel, o óleo de coco e a essência de baunilha e bata até formar uma mistura homogênea. Adicione a farinha de amêndoas, as amêndoas e a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea.

Por último, coloque as bananas amassadas e o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Suflê de cenoura

Ingredientes

4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

200 ml de leite

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

Sal e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira as cenouras para um liquidificador, adicione o leite, as gemas, o sal, a farinha de trigo integral e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente a mistura reservada e refogue até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve. Junte ao creme de cenoura e misture delicadamente. Unte pequenos recipientes com azeite de oliva e despeje o creme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Pão de cebola

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 ovos

1 xícara de chá de azeite de oliva

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 xícara de chá de farinha de milho

3 colheres de sopa de semente de linhaça

2 colheres de sopa de tomilho

2 colheres de sopa de manjericão

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o fermento biológico em água quente e reserve. Em um liquidificador, coloque a cebola, os ovos, o azeite de oliva e o sal e bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente e adicione o fermento dissolvido. Junte o farelo de aveia, a farinha de milho, a linhaça, o tomilho e o manjericão e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de milho. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Brownie de feijão-preto com cacau (Imagem: etorres | Shutterstock)

Brownie de feijão-preto com cacau

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-preto cozido (sem tempero) e escorrido

2 ovos

2 colheres de sopa de cacau em pó

em pó 2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a massa em uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com cacau em pó e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango integral

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

1 tomate picado e sem sementes

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de milho-verde

1 colher de sopa de creme de ricota light

Salsinha picada, orégano, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite de oliva, a farinha de trigo integral, os flocos de aveia e o sal até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento químico e bata novamente para misturar. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture o frango desfiado, o tomate, a cebola, o milho-verde, o creme de ricota e os temperos. Reserve. Após, despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva. Espalhe o recheio de frango por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Creme de couve-flor (Imagem: Kamran Aydinov | Freepik)

Creme de couve-flor

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

Floretes de 1 couve-flor picados

picados 1/2 xícara de chá de água

3 claras de ovos

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Adicione os floretes de couve-flor, a água, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Tampe a panela e cozinhe até os floretes de couve-flor ficarem macios.

Enquanto isso, na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Após, desligue o fogo, espere a couve-flor amornar e transfira tudo para um liquidificador. Junte as claras em neve e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Ajuste o sal e sirva em seguida.

Panqueca de banana com aveia

Ingredientes

100 g de farinha de aveia

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 ovo

120 ml de leite semidesnatado

1 colher de sopa de raspas de laranja

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, o leite, o ovo, as raspas de laranja e o sal e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia e o fermento químico e misture. Aos poucos, adicione a farinha à mistura com as bananas e bata até obter uma consistência homogênea.

Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e disponha na panela. Frite até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.