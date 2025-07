5 orações para o Dia de São Joaquim e Santa Ana

Em 26 de julho é comemorado o Dia de São Joaquim e de Santa Ana. Uma homenagem aos pais da Virgem Maria, a princípio o período era dedicado a condecorar somente a santa. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser festejados em uma única ocasião, suscitando também o Dia dos Avós, já que são considerados, pela Igreja Católica, os padroeiros dos avós.

De acordo com informações de textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago, ambos os santos foram pessoas de profunda fé e confiança em Deus. Mesmo com idade avançada e sem filhos, o que lhes causava sofrimento e vergonha, eram tementes ao Senhor e viviam uma vida de fé. Então, foram consagrados com o nascimento de Maria.

“[…] Ó, Deus dos nossos pais: ouvi-me e bendizei-me como fizeste com o ventre de Sara, que concebeu a Isaac […]. Eis que apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse-lhe: ‘Ana, Ana! O Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás e darás à luz. Da tua família se falará por todo o mundo’. Ana respondeu: ‘Glória ao Senhor, meu Deus! Se for-me dado menino ou menina, fruto de Sua bênção, ofertá-lo-ei ao Senhor e a Seu serviço estará por todos os dias de sua vida'”.

A seguir, confira 5 orações poderosas para a intercessão de São Joaquim e Santa Ana!

1. Oração para São Joaquim e Santa Ana

Ó Beatíssimos pais da Mãe de Deus, São Joaquim e Santa Ana, nós vos saudámos e bendizemos com devoção e amor. Alegramo-nos de todo o coração pela vossa glória e por aquele sublime privilégio pelo qual Deus vos escolheu para serdes os pais da Mãe de Deus, Maria Santíssima.

Rogai por nós a Jesus e a Maria para que nós os agrademos em tudo. Tende piedade de nós como os pais têm de seus filhos. Nós vos pedimos do fundo do coração para que intercedeis ao vosso Divino Neto para que nos ajude na nossa caminhada e ilumine os nossos espíritos.

Sede nossos consoladores na vida e na morte. Assisti-nos na nossa última agonia, para que dignamente recebamos os santos sacramentos da Igreja e, partindo deste mundo com o coração contrito, possamos chegar ao céu. Amém.

2. Oração pela intercessão de Santa Ana pela família

Senhora Santa Ana, fostes chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da Providência Divina, recebestes São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a Mãe de Jesus Cristo.

Formando vós família tão santa, confiantes nós pedimos por todas as famílias. Alcançai-nos a todos as graças de Deus: aos pais, que vivam na Santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho; aos filhos, que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou.

E a todas nós, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja, guiadas sempre pelo Espírito Santo, para que um dia após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à Casa do Pai, tudo isso te pedimos por Cristo Nosso Senhor. Amém.

3. Oração para proteção dos avós

Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, lembra-Te daqueles a quem deste o dom da vida longa. Recompensa-os agora pelo bem que realizaram no passado, perdoa-os por suas falhas. Torna seus dias felizes e dá-lhes Tua graça a fim de que sigam crescendo através dos desafios de seus últimos anos. Dá-lhes a vida eterna Contigo.

Senhor Jesus, peço-Te uma bênção para todos aqueles que chegaram à idade avançada. E a mim, Senhor, peço a graça de saber valorizar os idosos, peço a graça de saber dar atenção, carinho e afeto, respeito e dignidade aos idosos. Sei que, se Vossa bondade me conceder um dia, também o serei e sei que a vida é um aprendizado. Por isso rezo, dai-me a graça de saber envelhecer, dai-me a maturidade que a minha idade permite ter, dai-me sabedoria, compreensão do mundo e das pessoas porque cada dia é um passo rumo à Tua presença.

Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, pedimos a graça de aceitar o tempo, aceitar os fatos, mas nunca desistir de um recomeço. Aos que já são idosos, pedimos, Senhor, que saibamos amá-los em suas fragilidades, acolhê-los em suas limitações, ajudá-los em suas dificuldades. Que a minha presença junto aos idosos leve-os a superar o sentimento de solidão e me ajude a ser um ouvido que escuta, uma mão estendida e um coração que ama. Amém.

4. Oração a São Joaquim por uma graça especial

Ó grande patriarca S. Joaquim, nosso glorioso padroeiro, nós, devotos vossos, nos regozijamos com o pensamento de terdes sido escolhido entre todos os santos, para cooperar nos mistérios divinos e enriquecer o mundo com a bem-aventurança Mãe de Deus e nossa, vossa filha Maria Santíssima.

Por este singular privilégio, sois poderosíssimo junto à Mãe e o Filho de Deus, de sorte que não há graça que não possais alcançar. Recorro a vós, animado por essa confiança plena, pedindo vossa valiosíssima proteção e recomendando-vos todas as minhas necessidades espirituais e temporais, bem como as da minha família.

Peço-vos, ó glorioso santo, a graça especial de (fazer o pedido) e espero obtê-la pela vossa paternal intercessão. Peço particularmente a graça do amor perseverante a Jesus e Maria, a fim de que eu viva e morra na fé, esperança e caridade, invocando também o vosso bendito nome. Amém!

5. Novena de São Joaquim e Santa Ana

Oh! Digníssimos avós de Cristo, Joaquim e Ana!

Eu, miserável pecador, tenho grandíssima confiança em vossos méritos e seguro amparo, sabendo que nada vos negará vosso Neto e Filha, Jesus e Maria.

Pois ao presente me valho com um singular pedido e grave necessidade, venho eficazmente implorar vosso patrocínio, durante esta Novena, oferecendo cada dia alguma devoção a honra vossa, para que por vossa intercessão consiga eu a esperança que desejo da divina misericórdia, sendo meu fim principal e o que sinceramente pretendo, a maior glória de Deus e a salvação de minha alma.

Queira sua Divina Majestade, por vossos altos merecimentos, escutar piedosa meus rogos, permitir que depois desta Novena consiga eu o que nela fervorosamente vos peço. Amém.

Oh! Gloriosíssimos avós de Jesus Cristo, Joaquim e Ana:

Confiado vos suplico sejam meus fiéis intercessores para com Deus a fim de que por vossas heroicas virtudes me concedam o que tanto desejo e tenho certeza de que vós não me ignoram.

Oh! Nobilíssimo par, Joaquim e Ana, grandíssima é a confiança que em vos tenho, crendo que o clementíssimo Deus não poderá negar se a meus pedidos se Vos dignais de patrociná-los e recomendá-los com uma só palavra, pois a medida da soberana honra com que o eterno Pai vos tem exaltado entre todos os demais Santos para digníssimos avós de seu Unigênito, será no trono de sua misericórdia poderoso vosso amparo, e felizes vossos devotos!

Se o Filho vos avantajou, até admitir-vos por gloriosos pais de sua Mãe Santíssima, não pode deixar de escutar vos agora no céu, cumprindo vossas intercessões;

E se o Espírito Santo vos tem reconhecido por tão retos, que entre todos os justos da lei antiga vos escolheu por mananciais da graça.

Como vos recusará ao que agora pedireis para mim, pobre pecador?

E finalmente, se a Santíssima Trindade vos tem honrado na terra, mais que a outros Santos, sem dúvida agora no céu irá compadecer e atender a vossa súplica.

Por isto vivo seguro. Oh! Santos protetores meus, Joaquim e Ana! De que rogando vós por mim infalivelmente, serei consolado em meu trabalho.

Ouvi-me, piedosos advogados meus, e rogai a Deus por mim.

Chegai ao trono da Santíssima Trindade, representando minha aflição com palavras santas, pedindo por sua infinita bondade que tenha misericórdia de mim.

Oh! Amantíssimos, benigníssimos e clementíssimos patronos meus, Joaquim e Ana, ouvi minha oração, alcançando-me o que peço; auxiliai em minha necessidade!

Vos encomendo do mais profundo de meu coração e rogo que me socorreis piedosissimamente.

Falai a vosso dulcíssimo Neto uma só palavra carinhosa por mim, dizendo:

Amantíssimo Jesus, em nossa contemplação apiedamo-nos de esse humilde pecador, e concedei o que tão fielmente solicita.

Escutai pela muita confiança que em vós temos posto, sem permitir que saíamos desconsolados.

Vos recordo. Oh! Nobilíssimo par, Joaquim e Ana, o jubilo que sentistes quando o arcanjo Gabriel vos revelou a cerca do desejado Messias e de vosso casamento;

Por isto vos suplico me alcanceis de Deus o que peço nesta novena.

Fazer o pedido. Rezar três Pai-Nossos e Ave-Maria.

Repita a oração durante os oito dias seguintes.