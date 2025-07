Leão é o quinto signo do zodíaco e seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo Sol e rege a Casa 5 do Mapa Astral. Considerado o verdadeiro rei do zodíaco, simboliza a elegância, a autoconfiança e a exuberância, pois ama tudo que é luxuoso. “Assim como o animal que representa esse signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

Abaixo, conheça 7 famosos do signo de Leão!

1. Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine protagonizou e codirigiu a série “Amor da Minha Vida” do Disney+ (Imagem: BW Press | Shutterstock)

04 de agosto de 1995

Profissão: atriz.

A atriz protagonizou a série “Amor da Minha Vida”, lançada pelo Disney+ em novembro de 2024, em que também estreou como codiretora. O sucesso da produção garantiu a renovação para a segunda temporada em março de 2025. No cinema internacional, Bruna Marquezine fez parte do elenco de “Besouro Azul”, longa-metragem da DC Comics dirigido por James Reyes, no qual interpretou Jenny Kord, par romântico do herói vivido por Xolo Maridueña.

2. Shawn Mendes

Shawn Mendes fez um show marcante no Rock In Rio após a pausa na carreira (Imagem: Fred Duval | Shutterstock)

08 de agosto de 1998

Profissão: cantor, compositor e modelo.

Em 2019, o cantor criou a The Shawn Mendes Foundation para ajudar em causas sociais e ambientais, como saúde infantil, sustentabilidade, saúde mental e combate ao bullying. Em 22 de setembro de 2024, Shawn Mendes fez um show marcante no Rock in Rio, celebrando seu retorno aos palcos após dois anos de pausa. A apresentação uniu sucessos da carreira com faixas do novo álbum e momentos acústicos emocionantes, incluindo uma homenagem à música brasileira ao cantar a música “Mas, que nada” de Jorge Benjor.

3. Madonna

Madonna é reconhecida pelo Guinness World Records como a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos (Imagem: Denis Makarenko | Shutterstock)

16 de agosto 1958

Profissão: cantora, compositora, escritora, dançarina, produtora e empresária.

Segundo o Guinness World Records, Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos. Em 2024, ela reafirmou esse título ao realizar um show histórico e gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encerrando a “The Celebration Tour”. A apresentação reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas, tornando-se um dos maiores eventos musicais já realizados no Brasil e consolidando sua influência e popularidade global.

4. Emicida

O rapper Emicida foi premiado com um Grammy Latino em 2020 (Imagem: Andre Luiz Moreira | Shutterstock)

17 de agosto de 1985

Profissão: rapper, cantor e compositor.

Em 2019, Emicida realizou um show histórico no Teatro Municipal de São Paulo, que foi registrado no documentário “AmarElo – É tudo pra ontem”, disponível na Netflix. A apresentação celebrou a cultura negra e a resistência no Brasil, marcando um importante momento na carreira do artista. Em 2020, o rapper ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo disco “AmarElo”.

5. Demi Lovato

A cantora Demi Lovato começou sua carreira na infância em programas da Disney (Imagem: lev radin | Shutterstock)

20 de agosto de 1992

Profissão: atriz, cantora e compositora.

Demi Lovato iniciou sua carreira ainda criança na Disney, ganhando destaque em séries como “Camp Rock” e “Sunny entre Estrelas”. Atualmente, vive uma fase de renovação artística. Em 2024, lançou o álbum “Revamped”, no qual regravou seus maiores sucessos em versões rock, refletindo uma nova identidade musical. Além disso, participou de festivais internacionais e apresentou shows marcantes, incluindo uma performance celebrada no The Town, em São Paulo, que reafirmou sua conexão com o público brasileiro.

6. Dua Lipa

A cantora Dua Lipa ganhou um Grammy Awards em 2021 (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)

22 de agosto de 1995

Profissão: cantora, compositora e modelo.

Em 2021, a cantora recebeu um Grammy Awards pelo disco “Future Nostalgia”, na categoria Melhor Álbum Vocal de Pop. No mesmo ano, ela lançou colaborações marcantes, como a música “Cold Heart” com Elton John, que foi um grande sucesso mundial. Atualmente, Dua Lipa está em turnê mundial com a “Radical Optimism Tour” e fará shows no Brasil em novembro de 2025, com apresentações confirmadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

7. Rodrigo Santoro

O ator Rodrigo Santoro tem uma carreira de sucesso no Brasil e em Hollywood (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

22 de agosto de 1975

Profissão: ator e dublador.

Rodrigo Santoro é um ator brasileiro de destaque internacional, conhecido por sua trajetória na TV, no cinema nacional e em produções de Hollywood. Ganhou reconhecimento por filmes como “Bicho de sete cabeças”, “300” e “300: a ascensão do império”, além de atuar em séries como “Westworld”. Recentemente, estrelou o filme brasileiro “O Último Azul”, que no momento percorre os circuitos de premiações antes de ser lançado nos cinemas e já foi premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim de 2025.