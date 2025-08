Clássico e versátil: macacões e jardineiras são ícones indispensáveis

Use os macacões e as jardineiras como uma tela em branco - (crédito: Reprodução/Pinterest)

A moda está sempre em movimento, mas algumas peças resistem ao tempo e se consolidam como essenciais no guarda-roupa moderno. É o caso do macacão jeans e da jardineira, que, de uniformes de trabalho, ascenderam ao status de verdadeiros fenômenos fashion. Essas peças vão além das tendências: são verdadeiros investimentos, graças à praticidade, versatilidade e estilo atemporal.

A jardineira jeans, que nasceu como uma solução funcional para operários, logo tornou-se popular entre as mulheres. "Foi incorporada à moda após ser usada por celebridades no cinema", explica Dani Matias, consultora de imagem. Com o tempo, surgiram adaptações como a jardineira-saia e modelos mais desconstruídos. O macacão jeans, por sua vez, especialmente em versões utilitárias e oversized, conquistou um lugar de destaque como "item fashionista", com uma pegada urbana e contemporânea.

A popularidade dessas peças se deve a uma combinação de fatores: funcionalidade, versatilidade, praticidade e liberdade de movimento. Dani Matias destaca que elas transitam do casual ao fashionista com pequenas mudanças no estilo, sendo o segredo a composição moderna e as sobreposições.

Ambas estão em constante atualização, incorporando cortes modernos, toques de alfaiataria ou tendências urbanas, como o gorpcore, que une roupas esportivas e utilitárias. Além de serem peças únicas que facilitam o vestir, oferecem infinitas possibilidades de combinação. O potencial de customização — com cintos, broches, lavagens diferenciadas, rasgos e bordados — reforça o estilo pessoal e a abordagem sustentável e autoral tão valorizada na moda atual.

Diferenças de estilo e ocasiões

A jardineira é mais descontraída, criativa e urbana, ideal para estilos criativos, naturais, modernos e românticos, perfeita para o verão e looks casuais. Fernando Lackman aponta que, por deixar os ombros à mostra, tem um ar mais jovem, leve e informal. Já o macacão utilitário é mais estruturado, sofisticado e moderno, adaptando-se do ambiente de trabalho a eventos noturnos, agradando tanto aos estilos urbanos maximalistas quanto aos minimalistas. O macacão clássico, com cortes elegantes, valoriza o corpo e é uma peça coringa para estilos clássicos, alongando a silhueta e sendo versátil para ocasiões formais ou festivas. Para o trabalho, Lackman afirma que o macacão é mais adequado.

A busca por peças democráticas é fundamental, aquelas com cortes e modelagem que valorizam o visual. Dani Matias sugere modelos retos ou levemente ajustados na cintura para equilibrar proporções e alongar a silhueta. O decote em V nos macacões valoriza o busto, enquanto o uso de cintos destaca a cintura. Peças oversized, quando combinadas com cintos, favorecem silhuetas oval e ampulheta, além de valorizarem corpos mais retos ou alongados.

Modelagens com pernas amplas, como wide leg e pantalona, proporcionam movimento e alongamento visual, e cortes como mom e flare acentuam as curvas. Já as jardineiras, com suas alças reguláveis, oferecem ajuste personalizado, favorecem o busto e alongam o colo. Fernando Lackman acrescenta que as modelagens amplas têm sido queridinhas por abraçarem mais tipos físicos com elegância e conforto.

A escolha do tecido e da lavagem impacta diretamente na proposta do look. O denim cru se destaca por seu visual atemporal, caimento estruturado e toque de elegância, características que o colocam em evidência na moda atual. Lavagens claras ou coloridas são ideais para looks casuais e criativos, trazendo leveza e personalidade. Sarja, linho e tecidos encorpados são modernos, confortáveis e funcionam bem em diferentes climas. Para propostas urbanas ou grunge, o jeans rasgado ou desgastado é uma tendência forte para 2026. Fernando elege a lavagem azul média como a "campeã da versatilidade", pois se encaixa em looks diurnos e noturnos.

Blusas justas ou cropped equilibram o volume da peça principal (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

Blusas e partes de cima

Na hora de escolher as blusas ou combinações para macacões e jardineiras, o ideal é buscar equilíbrio. A consultora de imagens Dani Matias sugere blusas justas ou cropped para equilibrar o volume das peças principais. Para um toque mais sofisticado, camisas listradas, por baixo ou sobrepostas, peças de renda, transparência ou com texturas artesanais, estarão em alta e adicionam elegância e profundidade visual.

Quanto às cores, tons pastel ou terrosos, como manteiga, menta e terracota, estão cotados para o verão e trazem suavidade e contemporaneidade ao look. As estampas ganham destaque: xadrezes repaginados, listras ousadas (diagonais, verticais ou coloridas), poás com mais personalidade e animal prints em tons

terrosos ou inspirados em pelagens naturais criam composições sofisticadas e urbanas.

Estampas gráficas e abstratas também são bem-vindas para um toque moderno e atual. Por fim, elementos dos estilos boho e balletcore — como laços, mangas bufantes e texturas naturais, inclusive, em couro — funcionam muito bem em releituras contemporâneas, misturando o artesanal e o delicado com um toque moderno e autêntico.

Para o dia a dia, combine com regatas, camisetas ou croppeds, e camisas e jaquetas, que funcionam bem como sobreposição. Lackman sugere o combo infalível de tênis, camiseta branca, bolsa tote e óculos de sol. "Para ocasiões especiais, acrescente um blazer oversized, um maxi colar e salto bloco ou sandália de tiras. Vale também apostar em uma blusa com textura ou brilho por baixo da jardineira, ou um macacão com mangas bufantes, combinado com salto fino", aconselha.

O toque pessoal pode vir de cintos, broches, mix de pulseiras e óculos marcantes. Acessórios feitos à mão e materiais reaproveitados reforçam um estilo autoral e sustentável. Experimente sobreposições criativas com camisas bufantes, transparências, crochê ou jaquetas estruturadas. Um truque de estilo é dobrar a barra da calça, o que equilibra as proporções e adiciona estilo; combine com um calçado statement, que se destaque no visual e transmita sua personalidade.

Para o verão, uma jardineira curta compõe um look leve, fresco e cheio de estilo (foto: Reprodução/Pinterest)

Calçados e acessórios

As melhores opções para compor um visual confortável e estiloso com macacão ou jardineira incluem: tênis soccer cleats, que são os tênis que remetem às chuteiras, com solados bem rasos, que dão um ar de verão e um estilo urbano com conforto; chinelos de salto e flats para deixar o look mais prático e atual; rasteiras com amarrações ou detalhes artesanais; sapatilhas modernas para leveza e feminilidade; botas de cano curto ou coturnos tratorado, com salto baixo ou bloco, para um estilo urbano ou boho; e salto médio a baixo ou bloco, que transforma o look do dia para a noite com sofisticação.

"Os tênis brancos funcionam com tudo e passam uma ideia de 'effortless style', enquanto sandálias rasteiras com tiras finas criam um efeito lindo e delicado. Para alongar a silhueta, ankle boots ou saltos blocados são ótimos aliados. Em situações mais sofisticadas, o scarpin ou a sandália de salto fino trazem um contraste com a rusticidade do jeans", aconselha Lackman.

Para valorizar o look e dar um toque pessoal, apostar nos acessórios é sempre uma boa pedida. As maxi bolsas continuam em alta neste verão, com acabamento estonado, materiais naturais ou detalhes artesanais que reforçam o estilo e completam o visual com originalidade. "Os cintos são essenciais para definir a silhueta e podem ser o ponto de cor do look. Maxi brincos ou colares trazem personalidade. Lenços amarrados na cabeça, no pescoço ou na cintura criam um charme instantâneo. E uma bolsa estruturada pode elevar até o look mais casual", detalha.

Dani Matias ressalta a dica de usar os macacões e jardineiras como uma tela em branco. "Aposte em sobreposições, cintos, lenços e acessórios que traduzam seu estilo", aconselha Dani. Dobre barras, misture texturas, adicione crochê e acessórios naturais e maximalistas. Fernando incentiva a experimentar sobreposições inesperadas, como uma camisa de organza sob a jardineira, um corset por cima do macacão, ou até misturar com acessórios high fashion. O segredo está na composição, no toque pessoal e na ousadia de esquecer as regras rígidas. A moda, hoje, é sobre expressar identidade.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte