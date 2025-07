Em uma cor só: a arte de vestir monocromático com personalidade

Em um universo onde a moda se reinventa a cada estação, algumas tendências se destacam e permanecem, consolidando-se como pilares do estilo. É o caso do look monocromático, uma escolha que vai muito além de vestir uma única cor da cabeça aos pés. Essa proposta de styling se tornou um clássico, sinônimo de elegância, praticidade e versatilidade, conquistando tanto as passarelas internacionais quanto o burburinho do street wear. Embora a ideia de se vestir em uma única cor possa, à primeira vista, parecer entediante ou excessivamente simples, trata-se de uma ferramenta poderosa para criar visuais impactantes e sofisticados, que funcionam para todos os corpos e estilos.

A cada temporada, o look monocromático mostra sua capacidade de se reinventar, ganhando novas formas por meio de tecidos inovadores, cortes ousados e proporções variadas. Entretanto, sua essência minimalista, que remete à simplicidade e ao refinamento, permanece intacta. Nas passarelas, é uma declaração de poder e coerência visual. Diariamente, traduz-se em praticidade e facilidade. É essa capacidade de adaptação e resiliência que torna o monocromático um investimento seguro no guarda-roupa de qualquer pessoa.

Uma grande vantagem do look monocromático reside no fato de ser democrático e adaptável (foto: Reprodução/Pinterest)

Como usar

Esteticamente falando, apostar em um look de uma só cor traz vantagens. Além de alongar a silhueta, criando uma imagem coesa e elegante, na prática, a vida fica mais fácil: menos tempo gasto combinando e escolhendo peças. O grande desafio, no entanto, é evitar que o visual caia na monotonia. A chave para superar essa armadilha, de acordo com o stylist Fernando Lackman, está em brincar com as texturas e até mesmo variar os tons dentro da mesma paleta de cor para criar um interesse visual dinâmico. Essa sutileza é o que transforma um look simples em uma produção rica e cheia de personalidade.

Lackman destaca a importância da personalização: "Alguém mais ousado pode apostar num pink vibrante da cabeça aos pés; quem é mais discreto pode ir de preto, off white ou azul marinho".

Mábel de Bonis, CEO da Fashion Campus, explica que em looks minimalistas, o monocromático destaca a silhueta e o caimento dos tecidos. "A ausência de contraste permite que o foco se desloque para a qualidade dos materiais, as texturas e os detalhes sutis, como pregas, cortes precisos ou acabamentos primorosos", diz.

Mas o estilo também pode ser maximalista, ousado, vibrante e carregado de personalidade. "Aqui, o segredo está na experimentação de volumes, sobreposições, mistura de texturas, acessórios e silhuetas não convencionais. Ao escolher cores intensas como verde-limão, azul royal, magenta ou dourado, o visual ganha presença", detalha.

A versatilidade do monocromático também permite sua adaptação a diversas ocasiões. Para um visual casual, por exemplo, tecidos leves e shapes confortáveis, como moletom, malha e jeans, são ideais. Já em ocasiões formais, o segredo está em investir em alfaiataria, seda e acabamentos refinados, complementados por sapatos e acessórios mais estruturados.

O charme do look monocromático está justamente na sua dualidade: ele pode ser discreto ou chamativo, delicado ou dramático. "Por isso nunca sai de moda. Ele é, simultaneamente, simplicidade e ousadia. Seja você minimalista ou maximalista, seja clássico ou futurista, os looks monocromáticos continuarão sendo um campo fértil para a expressão criativa e o refinamento estético", detalha Mábel.

Para um visual casual, use tecidos leves e shapes confortáveis como moletom, malha e jeans são ideais (foto: Reprodução/Pinterest)

Cor e textura

A cor de fato é o alicerce do look monocromático. Tons neutros, como preto, branco, cinza e terrosos, são mais fáceis de coordenar e ideais para o dia a dia. Já as cores vibrantes, como o verde-limão, o azul royal ou o vermelho, criam impacto, mas exigem mais confiança e atenção aos acessórios para equilibrar a composição.

Além da cor, o truque primordial é a textura. Um look monocromático apenas de algodão pode parecer plano, mas ao misturar alfaiataria em lã fria com uma blusa de seda e um cinto em couro, por exemplo, o resultado é sofisticado e tridimensional. A combinação de diferentes tons da mesma cor também pode ser uma boa ideia, conferindo profundidade e riqueza ao visual, como combinar o nude com caramelo, ou azul-céu com azul-marinho.

A combinação de diferentes tons da mesma cor, também pode ser uma boa ideia (foto: Reprodução/Pinterest)

Acessórios, maquiagem e cabelo

Os acessórios desempenham um papel crucial na finalização, podendo tanto complementar quanto criar um ponto de contraste estratégico. Para um look monocromático total, manter a mesma paleta de cores nos acessórios confere um ar mais fashionista. Já um ponto de contraste, como uma bolsa laranja em um look todo azul, adiciona personalidade.

Quanto à maquiagem e ao cabelo, o equilíbrio é fundamental para não sobrecarregar o visual. "Não devem competir com o look", pontua Lackman. Em visuais neutros, batons vibrantes podem ser um destaque. Para looks em cores fortes, maquiagem mais limpa e cabelo com textura natural são recomendáveis no dia a dia,.

A tendência monocromática também se alinha com a moda consciente e sustentável. "Um guarda-roupa com peças que combinam entre si em looks estimula o consumo mais consciente. Você compra menos, combina mais e usa por mais tempo", explica Lackman.

O stylist vislumbra o monocromático como um clássico que continuará a se reinventar. "A estética clean e refinada do monocromático conversa com os novos desejos de praticidade, atemporalidade e identidade visual", diz. No futuro, ele prevê mais ousadia, com aplicações, shapes exagerados e monocromias não convencionais, como tons de verde-ácido ou azul-petróleo, ampliando os horizontes dessa tendência.

Para começar

Para quem deseja iniciar no mundo dos looks monocromáticos, a dica de ouro de Fernando Lackman é começar pelos neutros (bege, cinza, off white, marinho) e experimentar em frente ao espelho. O erro mais comum a ser evitado é não prestar atenção às texturas: "Se tudo for do mesmo tecido, o look perde impacto". Outro deslize é ignorar o tom de pele na hora de escolher a cor, pois o monocromático deve sempre valorizar quem o veste.

Celebridades como Rosalía e Zendaya são grandes impulsionadoras da tendência, com produções monocromáticas impecáveis. No universo das marcas, The Row e Jil Sander são referências de elegância minimalista, enquanto Neriage e Mondepars trazem sensibilidade e sofisticação ao monocromático no Brasil. Como Mábel de Bonis conclui: "Ele é, simultaneamente, simplicidade e ousadia".

Celebridades como Zendaya são grandes impulsionadoras da tendência, com produções monocromáticas impecáveis (foto: Reprodução/Pinterest)

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte