5 sobremesas leves e saudáveis com nozes

As nozes são uma excelente fonte de nutrientes, incluindo proteínas, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, elas combinam com qualquer sobremesa, pois adicionam textura crocante e sabor único. Inclusive, podem ser usadas em preparos nutritivos para satisfazer o desejo por doce sem colocar em risco a dieta.

Abaixo, veja 5 receitas de sobremesas leves e saudáveis com nozes, que podem ser facilmente incorporadas a uma dieta equilibrada!

Pudim de chia com nozes e banana

Ingredientes

1/3 de xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 banana descascada e cortada em fatias

Mel e nozes picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite de amêndoas, as sementes de chia e o mel. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, em potes individuais, coloque uma camada de banana, nozes, iogurte e pudim de chia. Finalize com uma camada de iogurte, banana e nozes. Sirva em seguida.

Maçã assada com canela e nozes

Ingredientes

2 maçãs

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de nozes picadas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Com uma faca, corte as maçãs ao meio e retire as sementes e parte do miolo. Polvilhe com canela e recheie com nozes. Coloque em uma assadeira, regue com mel e leve ao forno preaquecido a 180 °C até ficarem macias. Retire do forno e sirva em seguida.

Cookie de banana com aveia e nozes

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, a aveia em flocos, as nozes, a canela e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Achate com as mãos e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura e nozes (Imagem: TorriPhoto | Shutterstock)

Bolo de cenoura e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

2 ovos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de sal

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o açúcar mascavo, o fermento químico e a canela em pó. Em outro recipiente, misture o óleo de coco e os ovos até ficar homogêneo. Após, despeje sobre a mistura de farinha e mexa até ficar homogêneo. Adicione as cenouras, as nozes e o sal e misture. Despeje a mistura em uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Tortinhas de nozes na air fryer

Ingredientes

1 xícara de chá de nozes trituradas

1/2 xícara de chá farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de açúcar de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as nozes, a farinha de amêndoa, o açúcar de coco, o óleo de coco, a essência de baunilha e o sal. Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea. Usando uma colher de sopa, coloque a massa em forminhas de silicone para muffin. Disponha as forminhas na cesta da air fryer preaquecida a 160 °C e cozinhe até que as tortinhas fiquem douradas e firmes. Remova as tortinhas da air fryer e aguarde esfriar. Desenforme e sirva em seguida.