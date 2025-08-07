InícioRevista do Correio
6 sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais

Veja como preparar receitas de doces para aproveitar com a família nessa data especial

Torta de morango (Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Torta de morango (Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O almoço de Dia dos Pais é um momento especial de celebração e união familiar, em que a comida é uma das formas mais carinhosas de expressar amor e gratidão. Para tornar essa ocasião ainda mais memorável, nada melhor do que finalizar a refeição com uma deliciosa sobremesa, que acrescenta um toque doce e especial à data. 

Abaixo, confira 6 receitas de sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais!

Torta de morango 

Ingredientes 

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 gemas de ovo
  • 200 g de manteiga sem sal cortada em cubos
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Recheio

  • 350 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 gema de ovo
  • 395 g de leite condensado

Cobertura

  • 250 g de morango fatiado

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque a farinha de trigo, a gema de ovo, a manteiga, o açúcar, o fermento e bata até a massa ficar homogênea. Depois, distribua a massa no fundo e nas laterais de uma forma de fundo removível e fure o fundo com um garfo para não inflar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.

Recheio

Em um recipiente, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione os demais ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar.

Montagem

Coloque o recheio sobre a massa assada e decore com os morangos. Leve à geladeira por 3 horas e sirva em seguida.

Musse de chocolate de corte 

Ingredientes 

  • 1 l de leite integral
  • 300 g de chocolate meio-amargo picado 
  • 1 xícara de chá de açúcar refinado
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco 
  • 4 colheres de sopa de amido de milho
  • 4 colheres de sopa de cacau em pó 100% 
  • Chocolate granulado para decorar 
  • Óleo de coco para untar 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque metade do leite, o creme de leite, o cacau em pó, o amido de milho e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, adicione o restante do leite e continue mexendo até obter um creme denso. Quando começar a ferver, mexa por mais 15 minutos. Adicione o chocolate e mexa por mais 30 minutos. Desligue o fogo. Unte uma forma para bolo inglês com óleo de coco e adicione a musse. Leve à geladeira por 12 horas. Depois, desenforme e cubra com o chocolate granulado. Sirva em seguida. 

Moça gelada

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 1/2 xícara de chá de leite em pó
  • 200 g de creme de leite sem soro
  • 400 g de chantili gelado
  • 140 g de granulado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Gelatina branca com outras vermelha e laranja misturada
Gelatina colorida (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

Gelatina colorida

Ingredientes

  • 30 g de gelatina sabor morango
  • 20 g de gelatina sabor laranja
  • 500 g de creme de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 10 g de gelatina em pó sem sabor hidratada conforme a embalagem

Modo de preparo

Prepare as gelatinas com sabor conforme explicado na embalagem. Leve à geladeira para endurecer. Após, em um liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado e a gelatina sem sabor hidratada e bata até ficar homogêneo. Reserve. Retire as gelatinas com sabor da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque em uma forma para pudim e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Pudim de avelã na taça

Ingredientes

  • 200 g de chocolate ao leite picado
  • 2 gemas de ovo
  • 2 claras de ovo
  • 1 xícara de chá de creme de avelã
  • 250 g de creme de leite
  • 10 g de gelatina em pó sem sabor
  • 5 colheres de sopa de leite
  • 2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Peneire as gemas sobre ele e misture. Acrescente o creme de avelã e o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o leite e a gelatina e leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve, adicionando o açúcar aos poucos para formar um suspiro. Delicadamente, misture a gelatina e as claras em neve ao creme de avelã e despeje em taças. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Pavê de paçoca 

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 300 g de creme de leite
  • 4 gemas de ovo
  • 1/4 de xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 200 g de biscoito do tipo maisena
  • 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

