Comemorar o Dia dos Pais é uma tradição que reúne familiares em domingo repleto de amor e gratidão. É a oportunidade perfeita para homenagear aqueles que, com dedicação e afeto, estão sempre ao nosso lado. Para isso, nada melhor do que um almoço com receitas deliciosas para marcar essa data tão significativa.
Abaixo, confira 9 receitas especiais para o almoço de Dia dos Pais!
Filé de frango ao molho de mostarda
Ingredientes
- 6 filés de frango
- 1 colher de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os filés de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourarem dos dois lados. Depois de fritos, retire-os da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, junte a mostarda e mexa. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.
Rocambole de carne moída recheado
Ingredientes
Creme de cebola
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 tablete de caldo de galinha
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e água a gosto
Rocambole
- 600 g de carne moída
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- 200 g de presunto fatiado
- Orégano a gosto
Modo de preparo
Creme de cebola
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o caldo de galinha e refogue até a cebola dourar. Acrescente a farinha de trigo e a água e mexa até obter um creme espesso. Desligue o fogo, tempere com cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal. Reserve.
Rocambole
Em um recipiente, coloque a carne moída, o creme de cebola, o ovo, o orégano e a farinha de rosca. Misture e reserve. Em uma superfície lisa, abra um papel-alumínio e distribua a carne. Depois, faça uma camada de queijo muçarela e presunto. Enrole o rocambole, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 cenoura descascada e ralada
- 280 g de milho-verde
- 150 g de presunto picado
- 300 g de queijo muçarela cortado em cubos
- 200 g de requeijão cremoso
- 3 ovos
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 200 g de creme de leite
- 150 ml de leite
- 150 g de queijo muçarela fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o requeijão, os ovos, o creme de leite, o queijo parmesão e o leite. Misture até obter um creme homogêneo e reserve. Em outro recipiente, coloque a cenoura, o milho-verde, o presunto, o queijo muçarela em cubos e o arroz cozido. Misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o creme reservado sobre o arroz e misture até incorporar. Transfira a mistura para uma assadeira e cubra com as fatias de muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Polpetone recheado com queijo ao molho de ervas
Ingredientes
Polpetone
- 600 g de carne moída (patinho ou acém)
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 cebola descascada e ralada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 150 g de queijo muçarela cortado em cubos
- Óleo para untar
Molho de ervas
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde
- 1/4 de xícara de chá de manjericão
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e queijo parmesão ralado a gosto
Modo de preparo
Polpetone
Em um recipiente grande, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, o alho, a cebola, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse até formar uma massa homogênea e fácil de modelar. Divida a massa em porções iguais. Pegue cada porção, abra na palma da mão e coloque um cubo de queijo muçarela no centro. Feche formando um polpetone grosso e arredondado. Pressione levemente para dar o formato final. Disponha-os em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Reserve.
Molho de ervas
Em um liquidificador, bata o azeite de oliva, o cheiro-verde, o manjericão, o alho, o suco de limão e o sal até formar um molho levemente espesso e aromático. Após, finalize os polpetones com o molho de ervas por cima e queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.
Costela bovina assada com farofa de banana-da-terra
Ingredientes
Costela
- 2,5 kg de costela bovina (preferencialmente com osso)
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e fatiada
- 1 colher de sopa de sal grosso
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- Pimenta-do-reino moída, ramos de alecrim e tomilho a gosto
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
Farofa de banana-da-terra
- 2 bananas-da-terra maduras, descascadas e cortadas em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Costela
Em um recipiente, tempere a costela com sal grosso, alho, páprica defumada, pimenta-do-reino, alecrim e tomilho. Esfregue os temperos por toda a peça e deixe marinar por 1 hora na geladeira. Após, coloque as cebolas fatiadas no fundo de uma assadeira, acomode a costela por cima com o osso virado para baixo e regue com o vinho tinto seco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160?°C por 3 horas. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente o forno para 220?°C. Asse por 40 minutos. Retire do forno e reserve.
Farofa de banana-da-terra
Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione as rodelas de banana-da-terra e refogue até começarem a dourar. Aos poucos, acrescente a farinha de mandioca, mexendo sempre, até formar uma farofa úmida. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva a costela acompanhada com a farofa.
Polenta à bolonhesa
Ingredientes
Polenta
- 490 ml de água
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 xícara de chá de fubá
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
Molho à bolonhesa
- 1 cebola descascada e picada
- 400 g de carne moída
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 folha de louro
- 1 xícara de chá de polpa de tomate
- 1 xícara de chá de água
- 1 fio de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Polenta
Em uma panela, coloque 300 ml de água, a manteiga, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o fubá e o restante da água e dissolva-o. Quando a água na panela começar a ferver, adicione o fubá dissolvido e mexa. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos, sem parar de mexer. Reserve.
Molho à bolonhesa
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e deixe refogar até dourar. Junte a carne moída, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e deixe cozinhar por 30 minutos. Após, acrescente a polpa de tomate, a água e a folha de louro. Deixe cozinhar até o molho incorporar.
Montagem
Unte um refratário com azeite de oliva e despeje a polenta sobre ele. Cubra com o molho à bolonhesa e sirva em seguida.
Escondidinho de carne-seca
Ingredientes
- 500 g de carne-seca dessalgada e desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1 xícara de chá de requeijão cremoso
- 1 kg de mandioca cozida e amassada
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne-seca e o tomate e cozinhe até que o tomate se desmanche. Reserve. Depois, em uma tigela, misture a mandioca amassada, o leite e a manteiga até formar um purê liso. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Em um refratário, coloque uma camada de purê de mandioca, espalhe o requeijão cremoso por cima e cubra com a carne-seca refogada. Finalize com outra camada de purê de mandioca e polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por cerca de 20 minutos, ou até dourar a superfície. Sirva em seguida.
Moqueca de peixe
Ingredientes
- 800 g de filé de peixe (robalo, dourado ou pescada)
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho cortado em rodelas e sem sementes
- 1 pimentão amarelo cortado em rodelas e sem sementes
- 3 tomates maduros cortados em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 1 maço de coentro picado
- 1 maço de cebolinha picada
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos. Em seguida, em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates e cozinhe por alguns minutos. Depois, coloque os filés de peixe na panela, arrumando-os entre os vegetais. Despeje o leite de coco por cima e cozinhe em fogo médio por 20 minutos. Finalize com o coentro e a cebolinha e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Risoto de queijo brie com alho-poró
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1 alho-poró fatiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1,2 l de caldo de legumes quente
- 150 g de queijo brie cortado em cubos e sem a casca
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça uma colher de sopa de manteiga junto com o azeite de oliva. Adicione a cebola e refogue até que fique transparente, sem dourar. Acrescente o alho-poró e refogue até que murche e fique levemente macio. Adicione o arroz e mexa para incorporar. Refogue por 1 minuto e junte o vinho branco seco. Misture até que o álcool evapore e o líquido quase desapareça.
Aos poucos, coloque o caldo de legumes, uma concha por vez, e cozinhe, mexendo sempre, até que o arroz fique al dente e com textura cremosa. Quando o arroz estiver no ponto, desligue o fogo e acrescente o queijo brie, o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture até que o queijo esteja derretido e incorporado ao risoto. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela por 2 minutos antes de servir.