5 orações para o Dia Santa Clara de Assis

Em 11 de agosto, é celebrado o Dia de Santa Clara de Assis, uma das figuras mais reverenciadas da Igreja Católica. Nascida em 1194, em Assis, na Itália, Clara de Favarone abandonou uma vida de riqueza e privilégios para seguir os ensinamentos de São Francisco de Assis, seu contemporâneo e amigo.

Em 1212, Santa Clara de Assis fundou a Ordem das Clarissas, dedicada à vida de oração, pobreza e humildade. Santa Clara é conhecida por sua profunda espiritualidade, sua devoção à Eucaristia e seu compromisso inabalável com a vida de clausura, em que as irmãs se dedicam ao serviço de Deus por meio da contemplação e da oração.

Sua influência se estendeu por toda a Europa, inspirando muitas outras mulheres a seguir seus passos. Santa Clara foi canonizada em 1255, apenas dois anos após sua morte, e seu legado continua vivo até hoje, sendo um exemplo de força espiritual e dedicação à vida religiosa.

A seguir, confira 5 orações para o Dia da Santa Clara de Assis!

1. Oração de Santa Clara pelas famílias

Querida Santa Clara, que fostes motivo de alegria e orgulho para vossos pais e irmãs, que soubestes lhes retribuir o amor e a dedicação com que vos cercaram desde o berço, eu vos consagro minha família e todos que comigo convivem.

Bem vedes, querida Santa Clara, como são difíceis os tempos em que vivemos, onde o amor e a fidelidade familiar se tornam quase impossíveis. Sei, contudo, que a Deus nada é impossível e que, com fé e confiança, tudo se alcança.

Por isso, imploro confiante: visitai nosso lar e permanecei conosco; e já que sois mais clara que vosso próprio nome, clareai nossa mente e nosso coração, para que possamos permanecer unidos entre nós, e, sobretudo, permanecer fiéis a Deus. Amém.

2. Oração à Santa Clara para proteção e fortalecimento da fé

Querida Santa Clara,

Por teu amor à infância de Jesus,

Alcança-nos a proteção sobre a nossa família!

Por teu amor à Paixão de Jesus,

Alcança-nos força e coragem na provação.

Por teu amor à Igreja,

Alcança-nos a fé, a esperança e a caridade.

Por teu amor aos irmãos,

Alcança-nos a graça da fraternidade.

Por teu amor à oração,

Alcança-nos o desejo de estar com o Senhor.

Por teu amor à pobreza,

Alcança-nos desprender-nos dos vícios e pecados!

Por tua santa morte,

Alcança-nos a nós uma vida e morte santas

Nas mãos da Virgem Maria! Amém!

3. Oração à Santa Clara

Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor Todo-poderoso, abençoe-me e proteja, volte para mim os seus olhos misericordiosos, dê-me a paz e a tranquilidade, derrame sobre mim as suas copiosas graças e, depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todo o santuário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Reze uma Ave-Maria, um Pai-Nosso e faça o sinal da cruz.

4. Oração à Santa Clara para obter uma graça

Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e de Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouve o meu pedido e concedei-me a graça que vos peço, com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal, para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflige (especificar o problema). Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém.

5. Oração à Santa Clara para iluminação

Clara, santa cheia de claridade,

Irmã de São Francisco de Assis,

Intercede pelos teus devotos

Que querem ser puros e transparentes.

Teu nome e teu ser

Exalam o perfume das coisas inteiras

E o frescor do que é novo e renovado.

Clareia os caminhos tortuosos

Daqueles que se embrenham

Na noite do próprio egoísmo

E nas trevas do isolamento.

Clara, irmã de São Francisco,

Coloca em nossos corações

A paixão pela simplicidade,

A sede pela pobreza,

A ânsia pela contemplação.

Te suplico, Irmã Lua,

Que junto ao Sol de Assis

No mesmo céu refulge,

Alcança-nos a graça que,

Confiantes vos pedimos.

Santa Clara, ilumina os passos

Daqueles que buscam a claridade!

Amém!