InícioRevista do Correio
Revista do Correio

7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismo

Aprenda a preparar receitas que melhoram a imunidade no inverno

Suco de laranja com espinafre (Imagem: Fiery Phoenix | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Suco de laranja com espinafre (Imagem: Fiery Phoenix | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o inverno, a vitamina C desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso ocorre porque ela auxilia na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres — moléculas instáveis que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação.

Uma maneira natural e saudável de adicionar mais vitamina C à dieta é por meio dos sucos. A seguir, veja como preparar receitas com frutas e vegetais que contribuem para fortalecer o organismo e prevenir doenças.

1. Suco de laranja com espinafre

Ingredientes

  • Suco de 2 laranjas
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 kiwi descascado

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

2. Suco de carambola rico em vitamina C

Ingredientes

  • 2 carambolas sem sementes
  • 200 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

3. Suco de abacaxi com mamão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água de coco
  • 4 fatias de abacaxi sem casca e picado
  • 2 fatias de mamão sem casca e sem sementes

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco laranja em copo de vidro com cenouras, laranja e gengibre em volta
Suco rico em vitamina C (Imagem: Vladimir VK | Shutterstock)

4. Suco rico em vitamina C

Ingredientes

  • 200 ml de suco de laranja natural
  • 1/2 cenoura descascada e picada
  • 1 fatia de gengibre
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

5. Suco de couve com laranja e gengibre

Ingredientes

  • 3 folhas de couve-manteiga
  • Suco de 2 laranjas
  • Suco de 1 limão
  • 1 fatia de gengibre sem casca
  • 1 l de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de goiaba com melancia servido em caneca de vidro com folhas de hortelã ao lado, junto com goiaba cortada ao meio e fatia de melancia em cima de tábua de madeira em cima de mesa de madeira
Suco de goiaba com melancia rico em vitamina C (Imagem: JaniceDiaz | Shutterstock)

6. Suco de goiaba com melancia rico em vitamina C

Ingredientes

  • 2 goiabas vermelhas picadas 
  • 2 xícaras de chá de melancia picada sem sementes
  • 2 xícaras de chá de água gelada
  • Folhas de hortelã e mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

 7. Suco de manga com acerola

Ingredientes

  • 1 manga descascada e picada
  • 1 xícara de chá de acerolas
  • 2 xícaras de chá de água de coco
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 12/08/2025 15:07
    x