8 doramas de sucesso no Brasil que valem a pena assistir

Os doramas, séries televisivas asiáticas, vêm conquistando cada vez mais o público brasileiro, ganhando destaque em plataformas de streaming e redes sociais. O sucesso se deve à diversidade de temas, que vão de dramas emocionantes a romances cativantes e comédias leves, sempre acompanhados de uma estética visual envolvente. Além disso, essas produções abordam aspectos culturais e sociais distintos dos costumes brasileiros, despertando empatia e curiosidade nos espectadores.

Confira, a seguir, 8 doramas que têm se destacado entre os fãs brasileiros!

1. Um Amor de Cinema (2025)

Em “Um Amor de Cinema”, dois jovens apaixonados pelo cinema vivem um romance intenso e transformador (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Este dorama conta a história de dois jovens apaixonados pelo cinema que vivem um romance intenso e transformador. Ele, um cinéfilo dedicado, encontra nela, uma diretora iniciante, a força para enfrentar desafios e superar traumas. Apesar de o romance ser breve, a vida segue seu curso e acaba por reaproximá-los, despertando sentimentos antigos e oferecendo a chance de um recomeço. Será que, desta vez, a história terá um final diferente?

Onde assistir: Netflix.

2. Vincenzo (2021)

Em “Vincenzo”, um advogado mafioso retorna à Coreia para lutar contra um poderoso conglomerado (Imagem: Reprodução digital | TvN e Netflix)

A história segue Vincenzo Cassano (Joong-ki Song), um advogado coreano criado na Itália que trabalha para a máfia. Quando visita a Coreia do Sul, seu país de origem, ele se envolve em uma luta contra um poderoso conglomerado e, ao mesmo tempo, busca vingança e justiça. Com um enredo cheio de reviravoltas e personagens carismáticos, este dorama rapidamente se tornou um favorito entre os brasileiros.

Onde assistir: Netflix.

3. A Love So Beautiful (2020)

Em “A Love So Beautiful”, dois jovens experienciam as alegrias e desafios da juventude, da amizade e do primeiro amor (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história acompanha Shin Sol-i (So Joo-yeon), uma estudante doce e otimista que nutre uma paixão de longa data por seu vizinho e colega de classe, Cha Heon (Kim Yo-han), um jovem inteligente, mas reservado. Ao longo dos anos, entre momentos engraçados, mal-entendidos e descobertas, os dois vivenciam as alegrias e desafios da juventude, da amizade e do primeiro amor.

Onde assistir: Netflix.

4. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

Em “Tudo Bem Não Ser Normal”, um cuidador e uma autora de livros infantis enfrentam seus traumas juntos (Imagem: Reprodução digital | TvN e Netflix)

Este dorama aborda temas de saúde mental e relacionamentos por meio da história de Moon Gang-tae (Soo-hyun Kim), um cuidador em um hospital psiquiátrico, e Go Moon Young (Ye-ji Seo), uma autora de livros infantis com transtorno de personalidade. Juntos, eles enfrentam seus traumas e aprendem a curar suas feridas emocionais.

Onde assistir: Netflix.

5. Hotel Del Luna (2019)

Em “Hotel Del Luna”, um hotel sobrenatural para fantasmas é gerido por uma mulher amaldiçoada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Jang Man-wol (IU), a proprietária do Hotel Del Luna, é uma mulher amaldiçoada a gerenciar o estabelecimento por mil anos como punição por seus crimes passados. Koo Chan-Sung (Yeo Jin-Goo), um gerente de hotel de elite, é contratado para trabalhar lá e acaba se envolvendo nas histórias dos hóspedes e nos mistérios do próprio hotel. Com uma mistura de romance, fantasia e drama, este dorama encanta muitos espectadores brasileiros.

Onde assistir: Netflix e Viki.

6. Goblin (2016)

Em “Goblin”, um imortal busca sua noiva humana para colocar fim à sua maldição (Imagem: Reprodução digital | Studio du Dragon e Viki)

Kim Shin (Gong Yoo), um general da dinastia Goryeo, é amaldiçoado com a imortalidade. Anos depois, ele se torna um goblin, precisando encontrar sua noiva humana para pôr fim à sua imortalidade. A trama se complica quando ele conhece Ji Eun-tak (Kim Go-eun), uma estudante do ensino médio que pode ver fantasmas. A série combina elementos sobrenaturais, romance e humor, criando uma experiência cativante e emocionalmente intensa para o público.

Onde assistir: Viki.

7. Meu Amor das Estrelas (2013)

Em “Meu Amor das Estrelas”, um alienígena se apaixona por uma atriz famosa antes de retornar ao seu planeta (Imagem: Reprodução digital | Seoul Broadcasting System e SBS TV)

Do Min-joon (Kim Soo-hyun) é um alienígena que chegou à Terra há 400 anos e possui habilidades sobre-humanas. Perto de retornar ao seu planeta, ele se apaixona por Cheon Song-yi (Jun Ji-hyun), uma atriz famosa, mas problemática. O dorama combina elementos de fantasia, comédia e drama, criando uma narrativa envolvente que tem sido um grande sucesso no Brasil.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Viki e Kocowa.

8. Jardim Secreto (2010)

Em “Jardim Secreto”, um executivo rico, excêntrico e arrogante vê sua vida virar de cabeça para baixo ao conhecer uma dublê talentosa e determinada (Imagem: Reprodução digital | SBS e Hwa and Dam Pictures)

Kim Joo-won (Hyun Bin), um executivo rico, excêntrico e arrogante, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao conhecer Gil Ra-im (Ha Ji-won), uma dublê talentosa e determinada. O que começa como um encontro repleto de faíscas se torna ainda mais inusitado quando, por um misterioso feitiço, eles trocam de corpo. Entre situações hilárias, momentos românticos e conflitos pessoais, a série mistura fantasia, drama e comédia, entregando uma história envolvente e cheia de surpresas.

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa.