8 doramas de sucesso no Brasil que valem a pena assistir

De romances envolventes a misturas de fantasia e drama, essas produções conquistaram os brasileiros

Os doramas coreanos têm encantado o público brasileiro (Imagem: Reprodução digital | Studio du Dragon e Viki) - (crédito: EdiCase)
Os doramas coreanos têm encantado o público brasileiro (Imagem: Reprodução digital | Studio du Dragon e Viki) - (crédito: EdiCase)

Os doramas, séries televisivas asiáticas, vêm conquistando cada vez mais o público brasileiro, ganhando destaque em plataformas de streaming e redes sociais. O sucesso se deve à diversidade de temas, que vão de dramas emocionantes a romances cativantes e comédias leves, sempre acompanhados de uma estética visual envolvente. Além disso, essas produções abordam aspectos culturais e sociais distintos dos costumes brasileiros, despertando empatia e curiosidade nos espectadores.

Confira, a seguir, 8 doramas que têm se destacado entre os fãs brasileiros!

1. Um Amor de Cinema (2025)

Protagonistas de
Em “Um Amor de Cinema”, dois jovens apaixonados pelo cinema vivem um romance intenso e transformador (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Este dorama conta a história de dois jovens apaixonados pelo cinema que vivem um romance intenso e transformador. Ele, um cinéfilo dedicado, encontra nela, uma diretora iniciante, a força para enfrentar desafios e superar traumas. Apesar de o romance ser breve, a vida segue seu curso e acaba por reaproximá-los, despertando sentimentos antigos e oferecendo a chance de um recomeço. Será que, desta vez, a história terá um final diferente?

Onde assistir: Netflix.

2. Vincenzo (2021)

cena dos personagens principais de
Em “Vincenzo”, um advogado mafioso retorna à Coreia para lutar contra um poderoso conglomerado (Imagem: Reprodução digital | TvN e Netflix)

A história segue Vincenzo Cassano (Joong-ki Song), um advogado coreano criado na Itália que trabalha para a máfia. Quando visita a Coreia do Sul, seu país de origem, ele se envolve em uma luta contra um poderoso conglomerado e, ao mesmo tempo, busca vingança e justiça. Com um enredo cheio de reviravoltas e personagens carismáticos, este dorama rapidamente se tornou um favorito entre os brasileiros.

Onde assistir: Netflix.

3. A Love So Beautiful (2020)

Três atores de
Em “A Love So Beautiful”, dois jovens experienciam as alegrias e desafios da juventude, da amizade e do primeiro amor (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história acompanha Shin Sol-i (So Joo-yeon), uma estudante doce e otimista que nutre uma paixão de longa data por seu vizinho e colega de classe, Cha Heon (Kim Yo-han), um jovem inteligente, mas reservado. Ao longo dos anos, entre momentos engraçados, mal-entendidos e descobertas, os dois vivenciam as alegrias e desafios da juventude, da amizade e do primeiro amor.

Onde assistir: Netflix.

4. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

cena dos personagens principais de
Em “Tudo Bem Não Ser Normal”, um cuidador e uma autora de livros infantis enfrentam seus traumas juntos (Imagem: Reprodução digital | TvN e Netflix)

Este dorama aborda temas de saúde mental e relacionamentos por meio da história de Moon Gang-tae (Soo-hyun Kim), um cuidador em um hospital psiquiátrico, e Go Moon Young (Ye-ji Seo), uma autora de livros infantis com transtorno de personalidade. Juntos, eles enfrentam seus traumas e aprendem a curar suas feridas emocionais.

Onde assistir: Netflix.

5. Hotel Del Luna (2019)

personagens principais de
Em “Hotel Del Luna”, um hotel sobrenatural para fantasmas é gerido por uma mulher amaldiçoada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Jang Man-wol (IU), a proprietária do Hotel Del Luna, é uma mulher amaldiçoada a gerenciar o estabelecimento por mil anos como punição por seus crimes passados. Koo Chan-Sung (Yeo Jin-Goo), um gerente de hotel de elite, é contratado para trabalhar lá e acaba se envolvendo nas histórias dos hóspedes e nos mistérios do próprio hotel. Com uma mistura de romance, fantasia e drama, este dorama encanta muitos espectadores brasileiros.

Onde assistir: Netflix e Viki.

6. Goblin (2016)

Gong Yoo em
Em “Goblin”, um imortal busca sua noiva humana para colocar fim à sua maldição (Imagem: Reprodução digital | Studio du Dragon e Viki)

Kim Shin (Gong Yoo), um general da dinastia Goryeo, é amaldiçoado com a imortalidade. Anos depois, ele se torna um goblin, precisando encontrar sua noiva humana para pôr fim à sua imortalidade. A trama se complica quando ele conhece Ji Eun-tak (Kim Go-eun), uma estudante do ensino médio que pode ver fantasmas. A série combina elementos sobrenaturais, romance e humor, criando uma experiência cativante e emocionalmente intensa para o público.

Onde assistir: Viki.

7. Meu Amor das Estrelas (2013)

cena dos personagens principais de
Em “Meu Amor das Estrelas”, um alienígena se apaixona por uma atriz famosa antes de retornar ao seu planeta (Imagem: Reprodução digital | Seoul Broadcasting System e SBS TV)

Do Min-joon (Kim Soo-hyun) é um alienígena que chegou à Terra há 400 anos e possui habilidades sobre-humanas. Perto de retornar ao seu planeta, ele se apaixona por Cheon Song-yi (Jun Ji-hyun), uma atriz famosa, mas problemática. O dorama combina elementos de fantasia, comédia e drama, criando uma narrativa envolvente que tem sido um grande sucesso no Brasil.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Viki e Kocowa.

8. Jardim Secreto (2010)

Dois jovens sentados em um sofá, um deles segurando um livro
Em “Jardim Secreto”, um executivo rico, excêntrico e arrogante vê sua vida virar de cabeça para baixo ao conhecer uma dublê talentosa e determinada (Imagem: Reprodução digital | SBS e Hwa and Dam Pictures)

Kim Joo-won (Hyun Bin), um executivo rico, excêntrico e arrogante, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao conhecer Gil Ra-im (Ha Ji-won), uma dublê talentosa e determinada. O que começa como um encontro repleto de faíscas se torna ainda mais inusitado quando, por um misterioso feitiço, eles trocam de corpo. Entre situações hilárias, momentos românticos e conflitos pessoais, a série mistura fantasia, drama e comédia, entregando uma história envolvente e cheia de surpresas.

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa.

