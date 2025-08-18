5 orações para o Dia de Santa Helena

Em 18 de agosto, é celebrado o “Dia de Santa Helena”, uma ocasião de profundo significado na tradição cristã. Também conhecida como Helena de Constantinopla, ela foi uma imperatriz romana e mãe do imperador Constantino, o Grande. Viveu no século III d.C. e é lembrada por ser uma das primeiras cristãs de destaque no Império Romano.

A vida de Santa Helena representa a devoção e a perseverança em sua busca pela Verdadeira Cruz e outros objetos sagrados relacionados à história de Jesus Cristo. Assim como Ele ressuscitou e trouxe salvação, ela é um exemplo da busca sincera pela espiritualidade e da dedicação à fé.

Sua determinação em descobrir os lugares santos e relíquias sagradas fortalece a ligação com a história do cristianismo e a devoção à causa divina. E, nesse cenário, o legado como pioneira da fé cristã e a busca pelo sagrado continuam a inspirar e orientar as pessoas em busca de direção espiritual e proteção divina.

A seguir, confira algumas orações para o Dia de Santa Helena!

1. Oração para afastar maus pensamentos e aflições

Gloriosa Santa Helena, mãe do imperador Constantino, vós recebestes do céu a valiosa graça de descobrires o local onde tinha sido oculta a Santa Cruz, onde Nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sagrado sangue pela redenção da humanidade.

Tiveste um sonho, no qual vistes a Santa cruz nos vossos braços. Descobristes a cruz de Nosso Senhor, a Sagrada coroa de espinhos, os sagrados cravos com que os seus algozes pregaram as suas mãos e os seus pés no madeiro. Destes um cravo ao vosso irmão. Ficastes com outro e o terceiro atirastes ao mar, para amainar a tempestade que ameaçava afundar o barco em que conduzíeis à Santa Cruz.

Pela cruz que descobristes, pela Coroa de espinhos e pelos Cravos, eu vos peço, Santa Helena, sede a minha advogada, junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Defendei-me, Senhora, das tentações, dos perigos, das aflições, dos maus pensamentos, dos pecados. Guiai-me nos meus caminhos, dai-me a força de suportar as provas que me forem impostas por Deus, livrai-me do mal. Assim seja.

(Reze um Credo, um Pai-nosso, uma Ave-Maria e uma Salve Rainha).

2. Oração para obter respostas em sonho

Oh, minha Santa Helena dos Gentios, vós viste Cristo a favor do mar, vós fizeste uma cama debaixo de um pé de junco verde e, nela, deitou-se e dormiu e sonhou que o vosso filho Constantino era Imperador em Roma.

Assim, pois, minha nobre Senhora, como o vosso sonho foi verdadeiro, vós mostrai-me em sonho (pergunte o que quer saber). Se isso tiver de acontecer, vós mostrai-me casa clara, igreja aberta, mesa bem ornada, campo verde e florido, luz acessa, água limpa e corrente ou roupa lavada. Se isso não tiver de acontecer, vós mostrai-me casa escura, igreja fechada, mesa desarrumada, campo seco, luz apagada, água turva ou roupa suja.

O legado de Santa Helena continua a inspirar e guiar aqueles que buscam orientação espiritual (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

3. Oração para encontrar paz

Santa Helena, que tantas provações passou em sua vida, nos ajude em nossos momentos de angústias, de baixa estima, de depressão e falta de vontade de viver. Seja piedosa conosco e nos fortaleça a ponto de nos iluminar na riqueza divina, dando-nos energia para encontrar a paz, a força e a perseverança para lutar contra todos os males que se apoderam do meu corpo físico, mental e espiritual. Santa Helena, tenha piedade de nós e nos console por todo o sempre. Amém!

4. Oração para encontrar o verdadeiro amor

Oh, Santa Helena, que encontraste a verdadeira Cruz de Cristo, ajuda-me a encontrar o meu verdadeiro amor. Que ele esteja em algum lugar deste mundo e que a sua alma esteja em sintonia com a minha. Que eu possa sonhar com ele esta noite e que ele possa sonhar comigo também. Que o nosso encontro seja abençoado por Deus e que o nosso amor seja eterno. Amém!

5. Oração para encontrar os perdidos

Santa Elena da Cruz, poderosa imperatriz com a fé de que você foi ao monte do esquecimento para encontrar a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, também querido Papai Noel, hoje me volto para você, para interceder diante de Deus por mim.

Oh Santa Elena, peço que, por favor, ouça a oração que venho hoje para fazer você encontrar (fale os perdidos), porque não consigo me lembrar, nem tenho cabeça para pensar, onde pode estar ou onde eu poderia ter guardado.

Venho até você, porque você encontra todas as coisas que propõe, então repetirei sua ladainha para obter as coisas perdidas.

Santa Elena, você que foi ao mar em busca de unhas e Cruz foi e encontrou as relíquias do Senhor, me ajudar a encontrar o que estou procurando hoje, faça aparecer agora (nomeie os perdidos) para que eu possa ter em mim paz na vida, ajude-me a Santa Elena a encontrar (nomear os perdidos) para que eu possa seguir minha vida com toda a normalidade; também permita, Santa Elena, que eu encontre a paz, a força e a serenidade de que preciso para minha vida.

Leve minha oração diante do Senhor e realize esse favor.

Amém!