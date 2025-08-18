Virgem no amor: descubra a compatibilidade com os 12 signos

Quando o assunto é amor, Virgem se mostra reservado, prático e leal. Os virginianos prezam pela estabilidade e pela confiança no relacionamento, demonstrando afeto principalmente por meio de ações cuidadosas e gestos de apoio, em vez de grandes demonstrações de paixão.

Embora possam parecer críticos ou exigentes, esse comportamento reflete o desejo de aperfeiçoar a relação e manter a harmonia. Virgem busca uma conexão profunda e significativa, baseada na honestidade e no respeito mútuo, sendo parceiro dedicado e empenhado em construir um relacionamento sólido e duradouro.

A seguir, veja como Virgem se relaciona com os demais signos do zodíaco!

Virgem e Áries

Virgem e Áries são práticos, o que pode levar a um bom desenvolvimento na relação (Imagem: cggold | Shutterstock)

Ambos os signos são práticos, o que favorece um bom desenvolvimento da relação, especialmente em parcerias que envolvem conexões profissionais. Áries se destaca pela iniciativa, enquanto Virgem se sobressai na execução das tarefas. A personalidade realista de Virgem ainda pode trazer direcionamento às múltiplas ideias de Áries. Nos relacionamentos amorosos, porém, a energia calorosa do ariano nem sempre se alinha à cautela virginiana, o que exige equilíbrio e compreensão mútua para harmonizar a relação.

Virgem e Touro

Virgem e Touro são dois signos de Terra que combinam muito (Imagem: cggold | Shutterstock)

São dois signos de Terra que combinam muito bem. Ambos valorizam segurança, são trabalhadores, pé no chão e buscam construir relacionamentos pautados em companheirismo, respeito e confiança. Ainda assim, há diferenças: Touro é mais tranquilo e paciente, enquanto Virgem tende a ser mais exigente. Com respeito e compreensão mútua, poderão encontrar um equilíbrio harmonioso na relação..

Virgem e Gêmeos

Virgem e Gêmeos possuem características em comum (Imagem: cggold | Shutterstock)

São regidos por Mercúrio e, portanto, possuem características em comum. Ambos são adaptáveis e gostam muito de conversar. Todavia, a leveza e a inconstância de Gêmeos tendem a ser desafiadoras para o virginiano. Em uma relação de trabalho, pode dar certo. Já em um relacionamento amoroso, por sua vez, a situação pode sair do controle.

Virgem e Câncer

Virgem e Câncer podem superar os desafios da relação com muito respeito (Imagem: cggold | Shutterstock)

O canceriano possui uma natureza mais emotiva e sensível, em contraste com o lado prático de Virgem. Ainda assim, consegue suavizar o virginiano, ajudando-o a expressar sentimentos e a revelar sua vulnerabilidade. Câncer também encontra segurança na lealdade e no comprometimento de Virgem. Os desafios podem surgir da tendência à cobrança, mas, com respeito e diálogo, a dupla consegue superar obstáculos e fortalecer a relação

Virgem e Leão

Virgem e Leão são signos de natureza distintas (Imagem: cggold | Shutterstock)

São signos de natureza distintas. Virgem é prático, racional e objetivo, enquanto Leão é pura emoção e exibicionismo. No entanto, se houver o desejo de dar certo, as diferentes características poderão se somar. O leonino pode ser um ótimo incentivador para o virginiano. Por sua vez, Virgem pode ajudar o leonino a ser mais prático e a se estruturar melhor.

Virgem e Virgem

A relação entre duas pessoas do signo de Virgem pode ser de confiança e respeito (Imagem: cggold | Shutterstock)

Um encontro inclinado à identificação e afinidade. O desafio da relação pode ser marcado pela crítica, autossabotagem e insegurança de ambos. Todavia, se conseguirem harmonizar essas características, o relacionamento poderá ser baseado em muita confiança, lealdade e respeito. A conexão entre eles pode gerar produtividade nas tarefas e aumento da autoestima.

Virgem e Libra

Virgem e Libra são prudentes, inteligentes e ponderados (Imagem: cggold | Shutterstock)

Ambos são prudentes, inteligentes e ponderados. Porém, a conexão tende a fluir melhor em um relacionamento de trabalho ou em uma amizade. Isso porque, na questão afetiva, a instabilidade libriana tende a acionar a insegurança de Virgem, que entra no modo defensivo e acaba se afastando. Entretanto, se ambos estiverem realmente dispostos, um caminho será encontrado.

Virgem e Escorpião

Virgem e Escorpião costumam ser muito exigentes e autocríticos (Imagem: cggold | Shutterstock)

Os dois costumam ser muito exigentes e autocríticos. Porém, Virgem tem um senso prático e realista, o que pode incomodar a natureza emotiva e intensa de Escorpião. Além disso, a busca do escorpiano por profundidade no relacionamento pode também incomodar o virginiano. É uma relação em que normalmente não existe muita sintonia. Todavia, caso haja esforço de ambos, os desafios poderão ser superados.

Virgem e Sagitário

Virgem e Sagitário podem aprender muito juntos (Imagem: cggold | Shutterstock)

A tendência é que ocorra admiração mútua. Afinal, ambos são intelectuais, o que pode gerar uma ótima parceria nos estudos e nos programas culturais. Contudo, os dois signos podem lidar com suas personalidades de maneiras diferentes. Virgem é mais prudente e racional, já Sagitário é mais expansivo e aventureiro. Apesar disso, eles podem aprender muito juntos.

Virgem e Capricórnio

Virgem e Capricórnio funcionam bem nas relações profissionais (Imagem: cggold | Shutterstock)

A praticidade se faz muito presente nos dois signos. É uma excelente combinação para relações profissionais. Já nos relacionamentos afetivos, essa união pode se tornar um pouco monótona. Isso porque a praticidade de ambos dificulta a demonstração de sentimentos. No entanto, caso invistam no aprimoramento da relação, será possível equilibrá-la.

Virgem e Aquário

Virgem e Aquário pode fluir muito bem no aspecto intelectual (Imagem: cggold | Shutterstock)

A combinação entre Terra e Ar pode fluir muito bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas e ideias. Por outro lado, Aquário é adepto ao caos e a grandes mudanças, enquanto Virgem sempre busca por organização. Se forem bem trabalhadas, essas diferenças serão benéficas para ambos. O aquariano pode auxiliar Virgem a ser mais criativo em sua organização. Por sua vez, o virginiano pode ajudar Aquário a trazer mais ordem para o seu caos.

Virgem e Peixes

Virgem e Peixes são signos opostos complementares (Imagem: cggold | Shutterstock)

São signos opostos complementares. Ou seja, ao mesmo tempo em que podem aprender um com o outro, também podem apresentar muitas divergências. O pisciano vive em seu mundo de fantasias, já o virginiano está sempre pronto para deixar tudo mais realista e funcional. Contudo, Peixes pode trazer mais leveza à Virgem, enquanto este pode ajudar a concretizar os sonhos do pisciano.