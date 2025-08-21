8 curiosidades sobre o homem do signo de Virgem

O homem de Virgem é frequentemente marcado pela insegurança e pela busca constante da perfeição. Embora carinhoso, tende a demonstrar afeto de forma contida, já que seu lado mais rígido dificulta a entrega total aos sentimentos. Lidar com ele exige paciência, pois costuma manter as emoções reservadas pelo maior tempo possível.

No campo afetivo, o virginiano procura alguém compreensivo, leal e disposto a ouvi-lo sempre que necessário. Além do companheirismo, valoriza a atenção à aparência e à elegância, mas considera essencial a sintonia de ideias e princípios na relação

A seguir, confira mais 8 curiosidades sobre a personalidade do homem de Virgem!

1. Crítico e prestativo

O virginiano costuma ser muito crítico e exigente com os outros e com ele mesmo. “Gosta de tudo correto e em seu devido lugar”, comenta a astróloga Thaís Mariano. Contudo, é muito prestativo. Esse homem aprecia ajudar a resolver problemas e compartilhar tudo o que sabe.

2. Dificuldade para lidar com a sensibilidade

O homem de Virgem apresenta uma relação estreita e complicada com o seu lado mais sensível. “Quando não lhe é permitido deixar aflorar a sensibilidade, ele entra em seu pior aspecto, podendo se tornar insuportável e tentar controlar tudo e todos”, destaca a astróloga. No entanto, se o lado sensível for trabalhado, pode se tornar uma pessoa incrível.

3. Realista e resistente às críticas

Segundo a astróloga Thaís Mariano, o virginiano tende a ser objetivo e realista, características que podem transmitir certa indelicadeza aos olhos alheios. Além disso, o homem desse signo costuma apresentar resistência às críticas, já que, internamente, é bastante autocrítico e busca disfarçar as próprias imperfeições.

4. Sincero e racional

Por ser muito rígido consigo e com os demais, pode acabar magoando as pessoas sem perceber. Isso porque esse nativo tem a tendência de ser extremamente sincero e não mede as palavras. Costuma ser muito racional, em todos os sentidos.

O homem do signo de Virgem tem uma habilidade natural para a organização (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

5. O homem do signo de Virgem é organizado

O homem do signo de Virgem é conhecido pelo seu perfeccionismo, logo, ele tem uma habilidade natural para a organização e gosta de tudo no seu devido lugar, isso o ajuda a garantir que as tarefas sejam concluídas com precisão e eficácia.

6. Inseguro e controlador

Conforme Thaís Mariano, os homens de Virgem têm uma enorme capacidade de apoiar e de se conectar ao outro. Entretanto, eles também podem ser extremamente controladores em uma relação quando não se sentem seguros. “O comportamento dos virginianos dependerá muito de qual lado as energias serão depositadas, podendo sempre alternar entre os dois”, explica.

7. Modesto e simples

Apesar da sua personalidade perfeccionista, o virginiano é um homem bastante simples e não muito adepto dos exageros. Na vida, ele prefere seguir uma abordagem mais modesta e prática, pois isso permite que ele se concentre no que realmente importa e evite complicações desnecessárias.

8. Inteligente e prático

O virginiano é muito inteligente e prático, sempre encontrando soluções para problemas complicados de forma eficiente. Ele percebe detalhes que passam despercebidos pela maioria e sabe se adaptar bem às mudanças, mantendo a calma e a organização. Essa combinação faz dele alguém confiável, que enfrenta desafios com segurança e bom senso.