4 orações para o Dia de Santa Mônica

Em 27 de agosto celebra-se o Dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho e uma figura exemplar de fé, paciência e perseverança na história da Igreja Católica. Ela se dedicou à oração desde a juventude e desejava seguir uma vida devota. No entanto, por circunstâncias familiares, acabou se casando com Patricio, um homem de temperamento difícil e com pouca consideração pela fé cristã.

Além de Agostinho, ela teve outros dois filhos, um menino e uma menina. Patricio era conhecido por sua crueldade e falta de fidelidade no casamento. Embora nunca tenha levantado a mão contra Mônica, ele a tratava com indiferença. Mesmo assim, ela nunca desistiu de sua missão de converter o marido. Sua fé inabalável e suas orações constantes acabaram por vencer o gênio difícil dele, que, antes de falecer, converteu-se ao cristianismo.

Após a conversão do marido, Mônica concentrou suas orações e esforços na conversão de seu filho, Agostinho, que durante muito tempo viveu afastado da fé. Ele era conhecido como o “filho de tantas lágrimas”, pois sua mãe chorou e rezou incessantemente por sua salvação. Ela seguiu Agostinho de perto, mesmo em meio a tantas dificuldades. Depois, ele se converteu ao cristianismo, sendo batizado pelo santo bispo Ambrósio.

A história de Santa Mônica é um testemunho poderoso do amor materno, da fé perseverante e da força da oração. Por isso, confira 4 orações para celebrar o dia dela!

1. Oração para pedir a conversão de um filho

Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo. Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família.

Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa Paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria, eu serei sempre agradecido(a). Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém!

2. Oração pelas mães

Mãe exemplar do grande Agostinho, durante 30 anos perseguiu de modo perseverante seu filho rebelde com amor, afeição, perdão, conselho e orações que clamavam ao céu. Intercede por todas as mães neste nosso dia para que possam aprender a conduzir seus filhos a Deus e Sua Santa Igreja. Ensina-as como permanecer perto de seus filhos, inclusive daqueles filhos e filhas pródigos que tristemente se extraviaram. Amém!

A história de Santa Mônica inspira mães e famílias (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Oração pela família

Ó Santa Mônica, exemplo de fé e perseverança, mãe amorosa e esposa devota, que tanto sofrestes pela conversão de vosso esposo e de vosso filho Agostinho, acolhei nossas súplicas em favor das famílias. Intercedei junto a Deus para que todas as famílias possam viver em união, paz e amor. Que cada lar seja um lugar onde o perdão e a compreensão prevaleçam sobre as discórdias e desentendimentos.

Dai a todas as mães a vossa coragem e fé inabaláveis, para que, à semelhança de vós, possam guiar seus filhos no caminho da verdade e da vida. Pedimos também que ilumineis os pais, para que sejam exemplos de amor, respeito e dedicação.

Rogai ao Senhor para que as famílias enfrentem as dificuldades com serenidade e esperança, confiando sempre na providência divina e mantendo-se firmes na fé. Que a vossa intercessão, ó Santa Mônica, inspire todas as famílias a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo, com caridade e compromisso. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém!

4. Oração para ser perseverante na fé

Santa Mônica, cuja vida foi um testemunho de fé e perseverança, rogai por nós para que possamos enfrentar as dificuldades com a mesma determinação e confiança em Deus. Que sua vida de oração e entrega nos encoraje a buscar sempre a santidade e a manter a fé em meio às tribulações. Amém.