5 receitas grelhadas para o fim de semana

O fim de semana é o momento perfeito para reunir a família ou os amigos à mesa, e nada melhor do que pratos saborosos e leves para aproveitar sem culpa. Para te inspirar, selecionamos 5 receitas grelhadas que são práticas e cheias de sabor — perfeitas para transformar seu almoço ou jantar em um momento especial. Confira!

Salmão grelhado com gengibre

Ingredientes

2 lombos de salmão

Suco de 1 laranja

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de alho em pó

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o alho em pó, o gengibre, o molho de soja e o mel e misture. Adicione o salmão e o envolva na mistura. Em seguida, tampe o recipiente e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o salmão na panela e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bisteca grelhada com cebola caramelizada

Ingredientes

Bisteca

4 bistecas suínas

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

Azeite de oliva a gosto

1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de água

1/4 de colher de chá de tomilho seco

75 ml de cerveja clara

Cebola caramelizada

1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1 colher de chá de açúcar refinado

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Bisteca

Em um recipiente, tempere a bisteca com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas na panela e grelhe ambos os lados por 2 minutos. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma panela, adicione a cebola e a água e leve ao fogo médio por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente as bistecas e junte o tomilho e a cerveja. Reduza o fogo e cozinhe por 11 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Cebola caramelizada

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a cebola-roxa e doure por 2 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo e disponha em um prato. Junte a bisteca e sirva em seguida.

Filé de frango grelhado com molho de iogurte e hortelã

Ingredientes

2 filés de peito de frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de iogurte natural

Folhas de hortelã picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés na panela e grelhe cada lado por 8 minutos. Desligue o fogo e transfira para um prato. Em um recipiente, coloque o iogurte e as folhas de hortelã e misture. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.

Salada de legumes grelhada (Imagem: evgeeenius | Shutterstock)

Salada de legumes grelhada

Ingredientes

1 tomate cortado em rodelas

1 abobrinha cortada em rodelas

1 berinjela cortada em fatias

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em fatias

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em fatias

1 pimentão verde sem sementes e cortado em fatias

3 batatas cortadas em rodelas

2 pimentas dedo-de-moça

1 cenoura cortada em fatias

Azeite de oliva e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os legumes e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e tempere com sal. Transfira para um prato e sirva em seguida.

Cogumelo grelhado com molho de soja

Ingredientes

400 g de cogumelo shimeji

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de saquê

1/4 de xícara de chá de molho de soja

Cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e grelhe até dourar levemente todos os lados. Junte o saquê e misture. Por último, coloque o molho de soja e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

?