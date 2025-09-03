7 sucos com beterraba para aumentar a força muscular

A beterraba é um alimento poderoso para quem deseja aumentar a força muscular e potencializar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela contribui para melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio aos músculos, o que resulta em maior resistência e melhor recuperação durante treinos intensos.
Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante a musculação. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!
1. Suco de beterraba com gengibre e limão
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- Suco de 1 limão
- 1 punhado de folhas de hortelã
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.
2. Suco de beterraba para aumentar a força muscular
Ingredientes
- 2 beterrabas descascadas e picadas
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 700 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.
3. Suco de beterraba com uva
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 xícara de chá de uvas roxas sem sementes
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida.
4. Suco de beterraba com espinafre e limão
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 punhado de espinafre
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.
5. Suco de beterraba com cenoura e laranja
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 300 ml de suco de laranja gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.
6. Suco de beterraba com melancia e morango
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 fatia de melancia sem sementes
- 5 morangos
- 100 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obterum suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.
7. Suco de beterraba com abacaxi e hortelã
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 fatias de abacaxi
- Folhas de hortelã a gosto
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.