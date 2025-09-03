InícioRevista do Correio
Revista do Correio

7 sucos com beterraba para aumentar a força muscular

Veja como preparar receitas deliciosas e saudáveis para melhorar o desempenho na academia

Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A beterraba é um alimento poderoso para quem deseja aumentar a força muscular e potencializar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela contribui para melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio aos músculos, o que resulta em maior resistência e melhor recuperação durante treinos intensos.

Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante a musculação. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!

1. Suco de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • Suco de 1 limão
  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.

2. Suco de beterraba para aumentar a força muscular

Ingredientes

  • 2 beterrabas descascadas e picadas
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 700 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Copo de vidro com suco de beterraba ao lado de um cacho de uva e duas beterrabas
Suco de beterraba com uva (Imagem: verca | Shutterstock)

3. Suco de beterraba com uva

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 xícara de chá de uvas roxas sem sementes
  • 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida.

4. Suco de beterraba com espinafre e limão

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 punhado de espinafre
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

jarra de vidro com suco de beterraba. beterraba, laranja e cenoura próximo a jarra
Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock)

5. Suco de beterraba com cenoura e laranja

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 300 ml de suco de laranja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

6. Suco de beterraba com melancia e morango

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 fatia de melancia sem sementes
  • 5 morangos
  • 100 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obterum suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

7. Suco de beterraba com abacaxi e hortelã

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 2 fatias de abacaxi
  • Folhas de hortelã a gosto
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 03/09/2025 15:40
    x