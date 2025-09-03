8 receitas com cascas, folhas e talos de alimentos

Utilizar cascas, talos e folhas de determinados vegetais é importante para um aproveitamento integral dos alimentos. Por vezes, essas partes não precisam ser jogadas no lixo e podem ser usadas em receitas deliciosas e saudáveis. Dessa forma, você melhora a qualidade nutricional das refeições e reduz o desperdício.

A seguir, confira como preparar algumas receitas com cascas, folhas e talos de alimentos!

Bolinho de folhas e talos

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas e talos lavados e picados

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

10 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 cebola descascada e picada

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente as folhas, os talos, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e refogue bem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com a farinha de trigo. Junte o refogado reservado e, por último, o fermento químico. Misture delicadamente.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um bolinho e coloque na panela para fritar. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, coloque os bolinhos em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Dica: as folhas e talos utilizados no preparo podem ser de beterraba, couve, espinafre, cenoura, brócolis, nabo ou de qualquer outro vegetal de sua preferência.

Gratinado de folhas de couve-flor com queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de couve-flor

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

1 colher de café de sal

Margarina para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas, escorra e corte-as em tiras. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente as folhas de couve-flor e o sal e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com margarina e disponha o refogado sobre ela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão com molho de talos e folhas de brócolis

Ingredientes

200 g de macarrão

Talos e folhas de 1 brócolis

1/4 de xícara de chá de amendoim torrado

100 ml de leite de coco

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os talos, as folhas e a cebola. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Retire os talos, as folhas e a cebola e reserve. Na água do cozimento, coloque o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve.

Em um liquidificador, bata os talos, as folhas, a cebola, o amendoim torrado, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para uma panela, junte o macarrão e mexa para envolver. Sirva em seguida.

Torta de talos e cascas de legumes (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock)

Torta de talos e cascas de legumes

Ingredientes

Massa

300 g de farinha de trigo

170 ml de água

250 g de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar

Sal a gosto

Recheio

1 xícara de chá de cascas de cenoura picadas

1 xícara de chá de cascas de beterraba picadas

1 xícara de chá de talos de espinafre picados

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão sem sementes e picado

1 fio de óleo

Sal a gosto

Montagem

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato retangular. Coloque a manteiga no centro da massa, dobre levando as laterais para o meio e abra novamente com a ajuda de um rolo. Repita o processo 3 vezes para obter uma massa folhada. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione o alho, a cebola e o pimentão e refogue até dourar. Acrescente as cascas, o talo de espinafre e o sal e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Reserve. Unte uma assadeira de fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Coloque metade da massa sobre ela, recheie e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Refogado de casca de legumes

Ingredientes

Cascas de 3 batatas

Cascas de 6 cenouras

Cascas de 3 chuchus

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Azeite de oliva, cheiro-verde picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem as cascas e pique-as em pedaços pequenos. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o tomate e refogue até a cebolas ficar transparente. Junte as cascas e refogue mais 5 minutos. Por último, coloque o cheiro-verde e o sal, misture e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Talo de aipo recheado com pasta de amendoim e uva-passas (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Talo de aipo recheado com pasta de amendoim e uva-passa

Ingredientes

4 talos de aipo grandes

grandes 2 colheres de sopa de uva-passa

2 xícaras de chá de amendoim torrado sem sal e sem pele

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem os talos de aipo e corte em pedaços de cerca de 10 cm. Reserve. Em um liquidificador, bata o amendoim torrado até obter uma pasta cremosa, pausando para raspar as laterais do liquidificador. Acrescente o sal e bata para incorporar. Após, com uma colher, preencha a cavidade de cada pedaço de aipo. Distribua as uvas-passas por cima, pressionando levemente para fixar. Sirva em seguida.

Carne de casca de banana

Ingredientes

Cascas de 8 bananas

2 colheres de sopa de vinagre

Água

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1/4 de pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/4 de pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1/4 de colher de sopa de páprica defumada

1/4 de colher de chá de sal

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as cascas das bananas em tiras. Coloque em um recipiente, cubra com água e adicione o vinagre. Deixe de molho por 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente os pimentões e refogue por mais 3 minutos. Por último, coloque as cascas de banana e refogue até ficarem macias. Tempere com cheiro-verde, sal e páprica defumada. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de talos e cascas de legumes

Ingredientes

Folhas de cenoura e agrião com talo

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 2 colheres de sopa de proteína de soja hidratada

2 l de água

Sal, azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione a proteína de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola, o alho e o tomate e doure. Acrescente a mistura reservada e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, tempere com sal e cheiro-verde. Sirva em seguida.



