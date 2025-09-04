InícioRevista do Correio
Respiro para a rotina: um novo oásis de luxo no coração de São Paulo

Pensado para relaxar e fornecer descanso, o JW Marriott Hotel São Paulo é o primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista

No Hotel, os visitantes também encontram o melhor do luxo e da gastronomia - (crédito: Divulgação JW)
Tranquilidade, paz e calmaria. No mundo contemporâneo, conhecido principalmente pela pressão diária, essas três palavras parecem cada vez mais distantes. Assim, muitos buscam um lugar onde possam encontrar descanso e conexão. Em São Paulo, um refúgio é sempre bem-vindo, especialmente em uma cidade que pulsa o tempo inteiro. O turismo de bem-estar virou uma busca de muitos, sobretudo no pós-pandemia, focando na saúde mental dos hóspedes.

Uma pesquisa feita pela consultoria internacional Precedence Research demonstrou que esse setor movimentou US$ 954 bilhões em 2024 e deve ultrapassar US$ 2 trilhões até 2034. Inaugurado em janeiro do ano passado, o JW Marriott Hotel São Paulo nasceu com esse objetivo: ser um ponto de serenidade na correria da capital paulista. 

Diante de todos os acontecimentos de 2020 até aqui, o impacto no emocional das pessoas tornou-se um debate mundo afora. Mais do que isso, a importância de se desgarrar um pouco das demandas do trabalho, focando em tudo aquilo que tange o corpo e a mente. Assim, o Marriott São Paulo investe não somente nos pratos e drinques presentes no cardápio, mas também na arquitetura que destaca o talento inapelável do saudoso Burle Marx. Isso, claro, também está ligado à filosofia do fundador da rede de hotelaria, J. Willard Marriott, que sempre valorizou a importância de cuidar de si mesmo e repor as energias. 

Na decoração, uma mistura de elegância com contemporaneidade, ilustradas nos móveis feitos sob medida, imaginando que o descanso visual também contribui para o relaxamento. A Revista do Correio conheceu o espaço, que conta com 258 quartos e suítes. 

Restaurante Neto

Entre as tantas experiências presentes no Marriott São Paulo, o restaurante Neto é um momento à parte. Com a excelência da gastronomia ítalo-brasileira, o cardápio é uma mistura para lá de especial das culinárias italiana e brasileira. Os ingredientes locais contribuem para a explosão de sabores. Além disso, a atmosfera do ambiente, com os pratos idealizados pelo chef Carlos Leiva, transforma o que seria uma simples refeição em memória. 

Os destaques do menu ficam para a lasagna, com mel de abelha jataí, queijo de cabra, castanha do Brasil e trufa negra. “Gosto de imaginar os pratos de forma visual. Hoje, sei que isso é importante. Assim, faço desenhos das montagens. Isso me ajuda a fazer com que a experiência seja ainda melhor”, ressalta o chef Carlos Leiva. 

O chef Carlos Leiva está à frente do Restaurante Neto
Bar Caju

Se o assunto é hotel, um bom bar é sempre bem-vindo. No Marriott São Paulo, os amantes da alta coquetelaria encontram um lugar acolhedor recheado de boas alternativas. Conhecido como Bar Caju, a arte e da mixologia é encarada com seriedade. Considerado um dos 100 Melhores bares pela revista Exame em 2023, é um ponto de encontro entre visitantes e hóspedes.

Além disso, possui uma carta autoral de coquetéis preparada  pelo renomado bartender Gustavo Rômulo, responsável por comandar o espaço. Entre os destaques estão o Meu Caju, preparado com gin infusionado com caju, cachaça, cajuína artesanal, Falernum e cítricos. Tem, ainda, o Spritz della casa, que leva o famoso limoncello artesanal produzido na casa, vinho branco e vodka. 

Os drinques não alcoólicos também são famosos na casa. Lá, a versão não etílica do Meu Caju também pode ser encontrada. Para que a experiência não fique só nos coquetéis, o cardápio dispõe de aperitivos que contribuem e complementam a experiência no bar. As pizzas, de fato, são de outro mundo. Fica a dica para quem quiser cair nessa mistura.

Gustavo Rômulo (esquerda) e Eduardo Tavares comandam o Bar Caju
Por Eduardo Fernandes
postado em 04/09/2025 18:31
