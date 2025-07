Turismo de bem-estar: um novo mundo para descansar e relaxar

16/06/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Bálsamo Spa, turismo de descanso e saúde. Pessoas estão buscando alternativas para as férias que vão além do turismo tradicional, optando, muitas vezes, por refúgios onde podem também cuidar de problemas de saúde e cultivar hábitos saudáveis. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Há centenas de anos, a medicina estava muito mais relacionada ao conhecimento milenar, passado de geração em geração, e certos aspectos eram senso comum. Existiam lugares, sobretudo piscinas naturais e fontes de água cristalina, para onde as pessoas viajavam em busca de cura para diversos problemas de saúde. Quando crianças e idosos tinham condições respiratórias mais frágeis, eram levados para o campo e regiões mais distantes, onde poderiam se beneficiar do ar mais puro e do contato com a natureza. Seriam esses os passos iniciais do que chamamos hoje de turismo de saúde e bem-estar?

Pesquisadores da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, do Ministério do Turismo, que criaram, em 2010, o livreto Turismo de saúde: orientações básicas, acreditam que sim. "Embora pareça ser um novo segmento, é uma das mais antigas atividades turísticas, uma vez que, deslocamentos em busca de saúde têm ocorrido, desde a Antiguidade, pelo mundo todo, envolvendo tanto promoção e manutenção da saúde quanto a prevenção e a cura de doenças", diz o documento.

E se há cerca de 15 anos já se falava sobre o crescimento do segmento, após a pandemia a procura por esse tipo de viagem explodiu. Uma pesquisa feita pela consultoria internacional Precedence Research demonstrou que o turismo de bem-estar movimentou US$ 954 bilhões em 2024 e deve ultrapassar US$ 2 trilhões até 2034.

Com todas as questões envolvendo a saúde mental que vieram com o isolamento e a volta ao mundo normal, a cura para condições específicas ou o emagrecimento deixaram de ser os principais motivos que levam as pessoas a procurar esse tipo de serviço. A prevenção e o bem-estar, físico e mental, tornaram-se prioridade.

No livreto, o MTur destaca que turismo de saúde pode ser extremamente positivo quando visto pela perspectiva biopsicossocial, além dos aspectos biológicos e hereditários. O contexto sociocultural e aspectos subjetivos, como o bem-estar individual, também interferem diretamente na saúde.

E o Brasil, que vem transformando-se em uma potência no turismo, tanto para o público nacional quanto internacional, destaca-se não somente nas opções mais tradicionais, como as belas praias, as paisagens amazônicas e as diversas cidades históricas preservadas, mas também no novo segmento.

Descanso de verdade

Para curtir os hotéis spa, que misturam tratamentos referência de centros médicos, massagens relaxantes, camas e chuveiros que parecem saídos de um sonho e uma alimentação voltada para a saúde do organismo, você pode pegar um avião e curtir as paisagens do Sul, no Kurotel, por exemplo, ou passar 20 minutinhos no carro e viver uma experiência mágica no coração do DF, no Bálsamo Spa.

Essas são algumas das opções que a Revista visitou e pode contar com detalhes o que esperar do turismo de saúde, mas não pense que não existem inúmeras outras possibilidades, como você pode conferir na página seguinte.

16/06/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Bálsamo Spa, turismo de descanso e saúde. Pessoas estão buscando alternativas para as férias que vão além do turismo tradicional, optando, muitas vezes, por refúgios onde podem também cuidar de problemas de saúde e cultivar hábitos saudáveis. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um respiro no meio da cidade



Ao entrar no Bálsamo Spa é até difícil acreditar que ainda estamos em território urbano. No Setor de Mansões Lago Norte, o espaço reúne diversas espécies de plantas, atraindo inúmeros pássaros, que trazem uma rica trilha sonora para o descanso.

O hóspede, ou paciente, como preferir, passa por uma consulta inicial na qual especifica suas condições de saúde, o objetivo ao se hospedar e quanto tempo pretende passar por ali. Em seguida, é criada uma programação que pode incluir terapias na água e banhos especiais, atividades físicas, massagens, meditação, entre outros.

Pete Coe, criador e diretor do Bálsamo Spa, conta que a naturopatia, prática de terapias naturais e holísticas que busca tratar a causa das doenças e não apenas os sintomas, é um dos pilares do Bálsamo. A filosofia do espaço também é baseada no ar, com aulas de técnicas de respiração e valorização do contato com o ar mais puro da natureza; no Sol, com banhos solares; na terra, com momentos de caminhada e exercícios descalços ao ar livre; e na água, com os banhos e terapias aquáticas.

O Bálsamo funciona há 21 anos, mas Pete comenta sobre um aumento considerável na busca pelo espaço nos últimos anos. O perfil dos pacientes também passou por mudança — existe um grande número de pessoas com queixas de burnout, depressão e ansiedade, o que impacta diretamente a saúde como um todo.

Nesses casos, um dos desafios encontrados pela equipe é explicar para os pacientes que, por mais que ajude, um ou dois dias desconectados do mundo e focando na saúde não são o suficiente para reverter esses quadros. Afinal, depois de 48 horas de descanso e relaxamento, as pessoas voltarão direto para todos os fatores que causam esses adoecimentos.

"É muito importante que tudo que é sugerido e ensinado aqui, ou em outros hotéis e spas com a mesma premissa, seja levado para o dia a dia. Que as pessoas incorporem o descanso no cotidiano e não somente em momentos isolados", afirma Pete.

Sem proteína animal

Assim como esses respiros, ele fala sobre a importância de uma alimentação equilibrada, que respeite o metabolismo e o organismo de cada indivíduo. Frutas, legumes, verduras, raízes, grãos, tudo que é natural pode ser encontrado no cardápio do spa, que não fornece nenhum tipo de proteína animal.

Pete explica que o motivo é a saúde digestiva. A proteína animal exige do corpo muito mais energia para a digestão e, quando não é metabolizada e quebrada corretamente, pode contribuir para problemas de saúde significativos. "Para um organismo saudável e equilibrado, isso não é, necessariamente, um problema, mas para alguém que precisa se curar de alguma coisa, a energia gasta na digestão da carne vai fazer muita falta."

Na opinião do diretor do Balsamo, o turismo de saúde e bem-estar é fundamental e ainda vai crescer bastante, mas é importante que as pessoas encarem essas temporadas como pontos de partida para a adoção de hábitos mais saudáveis na rotina.

E um dos tratamentos mais simples e poderosos que indica aos seus hóspedes, Pete aproveita e divide com a Revista. "Todos os dias, pelo menos por 10 minutos, saia de casa, tome Sol e coloque os pés no chão, descalço, na terra ou grama. Isso nos ajuda a nos reconectar com a nossa fonte de vida", ensina.

"Ser saudável é o novo luxo"

Essa é uma das premissas do Kurotel, spa médico de luxo em Gramado (RS). Em outro estado, no frio da serra gaúcha, é uma opção para quem tem mais tempo disponível e sente a necessidade de sair de Quadradinho para garantir a sensação de férias, mesmo que seja para descansar e cuidar da saúde.

Luis Carlos Silveira, criador do Kurotel, comenta que, antes da pandemia, as pessoas tinham outras prioridades. As viagens tinham um objetivo mais hedonista, a comida desregrada e com excessos, a ausência de atividades físicas e uma série de outros hábitos que fazem com que as pessoas voltem mais cansadas de um período que seria destinado ao descanso.

Não que esse tipo de viagem e programação seja negativo, afinal, quando nos desligamos de regras e obrigações do dia a dia, acontece também uma outra forma de descanso. Muitas pessoas, quando viajam para destinos mais caros e distantes, por exemplo, querem aproveitar tudo o que têm direito, deixando, inclusive, de dormir para não “perder tempo”.

O turismo de saúde e bem-estar não vem com o intuito de diminuir a importância e o valor de outros tipos de turismo, mas, sim, de oferecer novas possibilidades para quem quer priorizar o descanso, não apenas da mente, mas do corpo e do organismo como um todo.

Nesse aspecto, o Kurotel e o seu método Kur são pioneiros, tendo iniciado as atividades há mais de 40 anos. “Depois da pandemia, intensificou-se o desejo de melhorar a saúde. Você sai do ambiente urbano, mas nem sempre isso é o suficiente. Cuidar da alimentação, fazer exames e atividades físicas ajuda as pessoas a voltarem de férias melhor que elas saíram”, comenta Luis Carlos.

Mudança de estilo de vida

Assim como Pete, do Bálsamo SPA, o médico defende que, embora a estadia seja importante e funcione como um restart para os hóspedes, o fundamental é que eles adotem os bons hábitos e mudem o estilo de vida. "As pessoas vêm aqui e encontram uma escola de vida, aprendem um novo comportamento. O estilo de vida interfere na longevidade muito mais do que a genética, ele representa 53%, enquanto a genética, que, claro, não podemos escolher ou mudar, é de 17%”, comenta.

Outro ponto em que Pete e Luís Carlos, pioneiros no turismo de saúde e bem-estar no Brasil, têm em comum é que ambos defendem a medicina em que o tratamento seja mais focado na prevenção e em descobrir o que está causando o adoecimento. “É fundamental que as pessoas olhem mais para si mesmas, que se cuidem antes que tenham sérios problemas sem volta”, comenta.

Com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, o hotel tem médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos e toda a equipe do spa, como massagistas. O método Kur busca equilibrar turismo, diversão e saúde.

Com todas as refeições personalizadas, os hóspedes têm uma programação que envolve consultas, exames médicos, massagens, banhos no circuito das águas, caminhadas em grupo, hidroginástica, entre outras atividades físicas. Depois do jantar, existem ainda programações culturais que envolvem apresentações de música clássica e momentos de interação com os outros visitantes.

O Método Kur foi criado por Luís Carlos em 1971 e é baseado em cinco pilares: água, movimento, alimento, relaxamento e equilíbrio. A água é usada na hidratação e em terapias aquáticas, incluindo um circuito de banhos; o movimento consiste nas atividades físicas personalizadas; a alimentação saudável busca nutrir e auxiliar na cura; o relaxamento é baseado em técnicas e terapias para reduzir estresse e ansiedade; e o equilíbrio é a busca por promover o bem-estar do corpo e da mente.

Kinder Kur



Um dos diferenciais do Kurotel são os chalés destinados para famílias com crianças pequenas. Um pouco mais distantes dos quartos, para que o barulho não incomode os outros hóspedes, eles têm toda a estrutura necessária para bebês.

Dessa forma, os pais e mães podem fazer as terapias, revezando-se, enquanto o outro cuida das crianças, ou até mesmo levar outro cuidador, já que o chalé tem dois quartos. O programa costuma ser usado por mães no período do puerpério e quando elas precisam investir mais no autocuidado. As mães frequentemente ficam sobrecarregadas, acumulando funções e deixam de lado o cuidado consigo mesmas. Com o Kinder Kur, é possível se cuidar sem sair de perto da família e se entregar à culpa materna.

Tailândia no Brasil



O Anantara Spa, no Tivoli Mofarrej São Hotel, une a experiência de hospedagem em um hotel cinco estrelas em um bairro nobre da capital paulista com serviços de spa vindos diretamente da Tailândia. Nesse estilo de hospedagem, os visitantes podem aproveitar o melhor dos dois mundos, curtindo a facilidade de estar em um hotel próximo dos centros urbanos e a liberdade de poder fazer diversos programas turísticos, com os benefícios de ter os serviços de massagem, banhos e tratamentos no mesmo lugar.

A filosofia do spa e dos programas de bem-estar do Anantara, expressão derivada de uma antiga palavra em sânscrito que significa infinito, são inspiradas nos tratamentos holísticos da tradição tailandesa com um toque da cultura brasileira.

No Quadradinho



Em Brasília, também é possível investir em hospedagens que trazem todo o conforto e toda a comodidade de um hotel próximo dos centros urbanos, facilitando o acesso a pontos turísticos e restaurantes, com o cuidado e o bem-estar que a saúde precisa.

No tradicional Royal Tulip, por exemplo, é possível curtir a piscina e a vista do lago e em seguida cuidar do corpo no Adamah Spa, que fica nas dependências do hotel. Em hebraico, Adamah significa terra, e o nome faz alusão à conexão entre a saúde do corpo e da mente com a natureza.

Além de massagens terapêuticas e relaxantes, os hóspedes e visitantes podem fazer sessões detox com saunas e duchas, banhos especiais e hidratações faciais e corporais.

O Blanc Spa, no San Marco Hotel Brasília, segue a mesma premissa, com a vantagem de oferecer também inúmeros serviços estéticos. É possível investir em massagens tradicionais separadas ou em day spas, em que os hóspedes e clientes podem personalizar de acordo com seu gosto e necessidade.

Independentemente do formato de hospedagem escolhido, a questão é que, cada vez mais, as pessoas estão buscando descansar não só o corpo, mas também a mente. Pete, do Bálsamo Spa, faz um convite especial para todos que estão sentindo a necessidade de se desligar: “Se você está pensando em tirar férias, leva seu organismo junto! Não dê mais trabalho para o seu corpo, tira férias com ele”, brinca.