3 simpatias simples para apimentar a relação amorosa

O Dia do Sexo, em 6 de setembro, celebra o prazer e a descoberta da sexualidade. Essa ocasião pode ser perfeita para fortalecer os laços, renovar a paixão e criar momentos inesquecíveis com seu parceiro ou parceira. E, para tornar essa data ainda mais especial, Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, compartilha 3 simpatias para apimentar a relação amorosa.

Segundo ela, é fundamental realizar essas simpatias com a mente focada no amor, na conexão e na harmonia. “Use sua intenção para enviar energias positivas ao universo, desejando que a pessoa amada se sinta atraída e motivada a se aproximar. Lembre-se de que essa prática não só reforça seu desejo, mas também pode fortalecer sua confiança e motivação”, explica.

1. Simpatia para deixar a pessoa mais apaixonada

Materiais

1 pimenta vermelha

1 pedaço de papel vermelho

1 calcinha nova vermelha

Como fazer

Marque um encontro com a pessoa amada para a segunda noite de Lua Cheia. Na noite anterior, primeira Lua Cheia, embrulhe uma pimenta vermelha em um papel vermelho. Em seguida, pegue uma calcinha vermelha nova, que nunca tenha sido usada, e dobre-a com o embrulho no meio. Deixe-a em um lugar onde pegue a luz do luar durante a noite toda.

No dia seguinte, desdobre a calcinha, tire o embrulho e descarte-o em uma roseira de rosas-vermelhas. Use a calcinha sem lavar nessa mesma noite durante o encontro com a pessoa amada. Ela permanecerá enlouquecida por você.

2. Simpatia para ter um amor profundo

Esta simpatia é simples, porém precisa ser feita em um lugar onde você consiga se concentrar e meditar. Além disso, antes de fazê-la, tenha certeza de que essa pessoa é sua alma gêmea.

Materiais

1 colher de sopa de mel

Seu perfume mais forte

7 folhas de laranjeira

1 copo transparente

Como fazer

Em um sábado, coloque as folhas de laranjeira dentro do copo e borrife o seu perfume. Acrescente as gotas de mel. Durante o seu banho, deixe a água fluir pelo seu corpo por aproximadamente um minuto para limpar as energias negativas. Fora do chuveiro, passe a mistura na sua pele, pensando nas energias positivas sendo absorvidas e na pessoa amada sendo atraída por você. Peça ao seu anjo da guarda para alinhar os corações de vocês e tornar este amor duradouro.

A pimenta vermelha é um dos elementos da simpatia para reacender a paixão (Imagem: marcin jucha | Shutterstock)

3. Simpatia para reacender a paixão

Materiais

1 prato

2 pimentas vermelhas

2 colheres de sopa de mel

2 corações de papel vermelho

1 caneta

Como fazer

Coloque em um prato as duas pimentas vermelhas e as duas colheres de sopa de mel. Faça dois corações em um papel vermelho e escreva neles seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque-os no prato, no meio do mel e da pimenta. Deixe-os lá por sete dias. Durante essa semana, mentalize todos os dias cenas de amor ardente entre vocês, enquanto segura esse prato, preferencialmente antes de dormir. Mantenha o prato escondido enquanto durar o tempo da simpatia e, no dia seguinte, após acabar, jogue tudo fora. Se quiser, pode lavar o prato e reutilizá-lo.

Por Alice Veloso