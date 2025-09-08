InícioRevista do Correio
Revista do Correio

6 receitas de chá de louro para melhorar a digestão

Aprenda a preparar bebidas naturais que promovem leveza após as refeições

Chá de louro (Imagem: Plateresca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Chá de louro (Imagem: Plateresca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O louro, muito valorizado na medicina popular brasileira, possui compostos bioativos que ajudam a aliviar sintomas digestivos como gases e indigestão. Os óleos essenciais presentes nas folhas promovem um efeito carminativo, que auxilia a digestão e melhora o desconforto estomacal. Sendo assim, para aproveitar esses benefícios de maneira prática, confira, abaixo, 6 receitas de chá de louro!

Chá de louro

Ingredientes

  • 5 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de louro com limão

Ingredientes

  • 4 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com mel e beba ainda morno para melhorar a digestão.

Chá de louro com gengibre

Ingredientes

  • 5 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Adicione as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente. Este chá é ideal para melhorar a digestão e aliviar gases.

Chá de louro com canela em xícara de vidro; folhas de boldo e paus de canela ao lado
Chá de louro com canela (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)

Chá de louro com canela

Ingredientes

  • 4 folhas secas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 canela em pau
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a canela e ferva por 5 minutos. Acrescente as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Beba morno para ajudar na digestão e reduzir o inchaço abdominal.

Chá de louro com hortelã

Ingredientes

  • 5 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro e de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão por cerca de 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de louro com erva-doce e camomila

Ingredientes

  • 3 folhas frescas de louro
  • 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
  • 1 colher de sopa de flores de camomila secas
  • 500 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione as folhas de louro e as sementes de erva-doce. Deixe ferver por cerca de 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a camomila e tampe a panela, deixando em infusão por 5 a 7 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 08/09/2025 15:09
    x