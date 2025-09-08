5 dicas para aplicar o estilo industrial na decoração da casa

A decoração industrial une o passado e o presente de maneira sofisticada e funcional (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O estilo de decoração industrial teve origem no final do século XIX e início do XX, quando antigas fábricas e armazéns foram convertidos em espaços habitáveis, muitas vezes transformados em lofts. “Com a crise americana, vários imóveis industriais desocupados foram usados como residências e as pessoas começaram a aproveitar equipamentos como móveis residenciais”, explica Renatto Alves, artista e proprietário da The Industrial Design — pensada para decoração rústica, prática e elegante.

A estética industrial emergiu da exposição propositada de elementos antes considerados funcionais, como vigas de aço, tubulações, tijolos à mostra e grandes janelas, que passaram a ser valorizados por sua beleza crua e autenticidade.

Atualmente, o estilo industrial continua a ser aplicado de diferentes formas, adaptando-se às necessidades e gostos contemporâneos. O intuito desse estilo transcende a mera estética; ele busca criar ambientes que remetam a um passado industrial, destacando a funcionalidade, a simplicidade e a autenticidade dos materiais.

A seguir, confira 5 maneiras de inserir o estilo industrial na decoração da sua casa!

1. Paleta de cores urbana

Os tons neutros ganham destaque na decoração industrial (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

A paleta de cores desempenha um papel vital na criação da atmosfera industrial. Opte por tons neutros como cinza, preto, branco e marrom. Para isso, pinte as paredes em tons sóbrios e adicione acessórios como almofadas, tapetes e objetos decorativos em tons mais escuros para criar contraste.

2. Materiais crus e autênticos

O metal é um material bem presente na decoração industrial (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

A autenticidade dos materiais é a essência do estilo industrial. Materiais como concreto, metal e madeira desgastada são fundamentais. Por isso, escolha móveis com estruturas de metal aparentes, opte por pisos de concreto ou cimento queimado, e incorpore elementos de madeira envelhecida.

“Na decoração, o ferro é conhecido pela sua irreverência, podendo circular em diversos ambientes e se adaptar aos mais diferentes estilos. Já o mármore, é uma pedra versátil que permite construir móveis refinados e, ao mesmo tempo, contemporâneos”, pontua Renatto Alves.

3. Iluminação pendente

A iluminação pendente pode ser utilizada na decoração industrial (Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock)

A iluminação pendente é uma característica marcante, proporcionando foco e destaque aos espaços. Por isso, utilize luminárias pendentes com design industrial sobre mesas de jantar, bancadas na cozinha ou áreas de estar para criar um ambiente acolhedor.

4. Tijolos aparentes

Tijolos à mostra deixam o ambiente mais rústico (Imagem: Dariusz Jarzabek | Shutterstock)

Os tijolos à mostra adicionam textura e rusticidade, elementos cruciais para o estilo industrial. Se não for possível expor tijolos reais, opte por revestimentos de parede que imitem essa textura, proporcionando uma sensação de urbanidade.

5. Móveis funcionais e minimalistas

Móveis minimalistas ganham espaço na decoração industrial (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

O estilo industrial preza pela funcionalidade e simplicidade, o que se reflete nos móveis escolhidos. Por isso, opte por peças de mobiliário com design simples, linhas retas e que sirvam a propósitos práticos, evitando excessos.