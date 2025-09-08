7 receitas de tortas de liquidificador veganas

A culinária vegana oferece uma vasta gama de opções de alimentos, e as tortas de liquidificador destacam-se como refeições práticas e saborosas. Essas receitas não apenas ajudam a atender às necessidades da dieta, mas também oferecem uma maneira prática de incorporar ingredientes saudáveis e nutritivos no dia a dia.
A seguir, confira como fazer receitas de tortas de liquidificador veganas!
Torta de espinafre com tofu
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 200 ml de água
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 1 maço de espinafre picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
- 500 g de tofu
- Suco de 1/2 limão
- Sal a gosto
- 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e de aveia e o sal e misture. Aos poucos, acrescente o azeite de oliva e a água. Depois, amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Unte com azeite de oliva uma forma com fundo removível e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró por 5 minutos. Junte o espinafre e o sal e refogue por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata o tofu, o suco de limão e o sal até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o fermento químico e bata até obter um creme.
Em um recipiente, misture o creme de tofu com o espinafre. Depois, distribua o recheio sobre a massa assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Torta de legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 200 ml de água
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 100 g floretes de brócolis picados
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, a água, o óleo de coco e o sal e bata até obter uma pasta homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, junte a cenoura, a abobrinha e o brócolis. Despeje a mistura do liquidificador sobre os legumes e mexa. Transfira para uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Torta de grão-de-bico e tomate seco
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite vegetal
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- 1 cebola-roxa descascada e fatiada
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão seco a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as farinhas, o leite vegetal, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o manjericão e bata até obter uma massa cremosa. Adicione o fermento químico e bata para misturar. Após, coloque metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua o tomate seco e a cebola-roxa por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Torta de palmito
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 1/4 de xícara de chá de óleo de soja
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 300 g de palmito picado
- 50 g de azeitona verde sem caroço picada
- 200 g de milho-verde
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até obter uma consistência homogênea. Transfira metade da massa para uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Despeje o recheio sobre a massa na forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
Torta de abóbora
Ingredientes
Massa
- 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de água
- Sal a gosto
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Recheio
- 300 g de abóbora-cabotiá descascada e assada
- 1 colher de sopa de tahine (pasta de gergelim)
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de canela
- 1 colher de chá de gengibre
- Suco de 1 limão
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture as farinhas de amêndoas, de grão-de-bico e de linhaça dourada, o azeite de oliva, a água e o sal até obter uma consistência homogênea. Depois, distribua a massa no fundo e na lateral de uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Reserve.
Recheio
Em um liquidificador, coloque a abóbora-cabotiá, o tahine, a canela, o gengibre, o suco de limão, o cheiro-verde e o sal. Bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o recheio sobre a massa assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Torta de alcachofra
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de coração de alcachofra cozido e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço picada
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, a alcachofra e a azeitona e misture. Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite vegetal e despeje na panela, mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e aguarde esfriar.
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o óleo vegetal, o amido de milho, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre a forma e cubra com o recheio. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Torta de cenoura com calda de cacau
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de água com gás
- 1 colher de chá de vinagre de maçã
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo branca
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Calda
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de canela
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, a água com gás, o óleo de coco e o vinagre de maçã. Bata até ficar homogêneo. Continue batendo e acrescente aos poucos o açúcar mascavo para que ele dissolva por completo. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral e branca, a farinha de aveia e o sal e misture.
Em seguida, adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, o cacau em pó, o açúcar mascavo, o azeite de oliva, o amido de milho e a canela. Misture e leve ao fogo médio até formar uma calda uniforme. Retire a torta do forno, deixe esfriar e despeje a calda por cima. Sirva em seguida.