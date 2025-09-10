Veja o verdadeiro significado das cartas morte e diabo no tarot

O tarot utiliza as cartas para autoconhecimento e orientação espiritual. O baralho é composto por 78 cartas, divididas em dois grupos principais: os Arcanos Maiores e os Arcanos Menores. Cada uma delas possui um significado específico e pode ser interpretada de diversas maneiras dependendo de sua posição em uma leitura e da combinação com outras cartas.

As cartas da morte e do diabo, ambos Arcanos Maiores, costumam ser muito temidas. A primeira, as pessoas costumam acreditar que representa a morte em si. A segunda, notícias ruins. No entanto, o nome e a imagem delas não podem ser levados ao pé da letra.

Polos positivos das cartas

Conforme a taróloga Isabel Fogaça, as duas cartas têm polos positivos de interpretação, como a necessidade de encerrar um ciclo para começar coisas novas e pode significar até mesmo sucesso. “A carta da morte, na verdade, fala sobre a necessidade de frieza para encerrar um ciclo e começar coisas novas. Afinal, vivemos fases de vida e morte, ou seja, constantemente estamos terminando e começando coisas na vida. No polo positivo, a carta do diabo, que também é muito temida, pode falar sobre um desejo profundo, criatividade, ambição e sucesso”, explica.

A carta da morte pode indicar que algo precisa ser finalizado (Imagem: JOSEMANUEL246 | Shutterstock)

Interpretações negativas das cartas

Mas, como tudo nessa vida, existe o lado negativo, como fim de um ciclo doloroso, necessidade de deixar o ego de lado, entre outras. Porém, as cartas possuem interpretações diversas, e não podem ser interpretadas com somente o significado da palavra ‘morte’ ou ‘diabo’.

“A carta da morte, por exemplo, pode indicar que um relacionamento precisa ser finalizado para que você possa ser mais feliz; ou que um emprego não está mais suprindo suas expectativas e te proporcionando crescimento; também pode indicar a necessidade de deixar o ego de lado e encerrar uma briga”, explica a taróloga.

Segundo Isabel Fogaça, essa carta diz que é necessário aceitar o fim de algumas coisas para que se possa renascer. Inclusive, é por isso que há a imagem do sol nascendo no fundo dela. “Já no polo negativo, a carta do diabo pode falar sobre ganância, vaidade, traumas, inveja, competição desnecessária. Ela também pode falar sobre vícios e alertar o consulente sobre perigos energéticos”, acrescenta.

A taróloga explica que, assim como na carta da morte existe o sol, como sinal de renascimento, na carta do diabo há correntes no pescoço de pessoas. Ambas as imagens ao fundo das cartas, que muitas vezes não são levadas em consideração, têm o significado do renascimento e a opção de sair da prisão.

Por Isabel Fogaça