Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal

Veja como construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta

A regência é dividida em verbal e nominal (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha.

Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!

Regência verbal

Relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos de objetos indiretos e objetos diretos preposicionados). 

Exemplo: Gosto de você. 

  • Gosto: verbo; 
  • de você: complemento; 
  • de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém). 

Em termos sintáticos, temos: 

Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto.

  • Eu: sujeito oculto;
  • estou: verbo de ligação; 
  • acostumado: predicativo do sujeito; 
  • a isto: complemento nominal; 
  • acostumado a isto: predicado nominal. 

Exemplo 2: Gosto de você.

  • Eu: sujeito oculto; 
  • gosto: verbo transitivo indireto; 
  • de você: objeto indireto; 
  • gosto de você: predicado verbal. 
Duas meninas sentadas com uma mulher em pé apontando para um notebook em sala de aula
Regência nominal ajuda a estabelecer a relação correta entre substantivo, adjetivo e advérbio (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Regência nominal

Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições. 

Exemplo: Estou acostumado a isto. 

  • acostumado: nome; 
  • a isto: complemento; 
  • a: preposição que indica a regência. 

(Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém). 

Por Tao Consult

PE
Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 11/09/2025 14:03
