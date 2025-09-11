Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal

A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha.
Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!
Regência verbal
Relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos de objetos indiretos e objetos diretos preposicionados).
Exemplo: Gosto de você.
- Gosto: verbo;
- de você: complemento;
- de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém).
Em termos sintáticos, temos:
Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto.
- Eu: sujeito oculto;
- estou: verbo de ligação;
- acostumado: predicativo do sujeito;
- a isto: complemento nominal;
- acostumado a isto: predicado nominal.
Exemplo 2: Gosto de você.
- Eu: sujeito oculto;
- gosto: verbo transitivo indireto;
- de você: objeto indireto;
- gosto de você: predicado verbal.
Regência nominal
Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições.
Exemplo: Estou acostumado a isto.
- acostumado: nome;
- a isto: complemento;
- a: preposição que indica a regência.
(Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém).
