O abacaxi tem propriedades diuréticas e antioxidantes, auxiliando naturalmente na eliminação de toxinas e no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, ele contém bromelina, uma enzima poderosa que contribui para melhorar a digestão e reduzir inflamações. Curiosamente, a fruta foi introduzida na Europa no século XVI e, por muito tempo, era considerada um item de luxo, sendo até alugada para festas.

Veja, abaixo, 7 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo!

Suco de abacaxi, gengibre e maçã

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

1 maçã vermelha sem sementes e cortada em pedaços

1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado

fresco descascado e picado 500 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, a maçã e o gengibre. Adicione a água gelada e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco para remover os resíduos do gengibre e as fibras. Sirva em um copo grande com bastante gelo.

Suco de abacaxi com maracujá

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

Polpa de 1 maracujá

1 cenoura descascada e picada

1 colher de sopa de sementes de linhaça dourada

Água para hidratar a linhaça

300 ml de água filtrada

5 folhas de hortelã

1 colher de chá de melado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Hidrate, em um recipiente, a linhaça com água por 15 minutos. No liquidificador, coloque o abacaxi, a polpa do maracujá, a cenoura, a água e as folhas de hortelã. Bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as sementes de linhaça (incluindo a água) e o melado. Bata por mais alguns segundos. Coe se preferir e sirva com pedras de gelo, decorando com folhas de hortelã.

Suco de abacaxi com espinafre e couve (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

Suco de abacaxi com espinafre e couve

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1 folha de couve sem o talo central

30 g de espinafre

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água de coco

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o abacaxi, a couve, o espinafre, o gengibre e a água de coco. Bata por 1 a 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Se desejar um suco mais leve, coe; mas o ideal é beber sem coar para manter todas as fibras. Finalize com o suco de limão e sirva imediatamente.

Suco de abacaxi, beterraba e limão

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1/2 beterraba descascada e picada

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

300 ml de água de coco

1 colher de sopa de semente de chia

Água para hidratar a chia

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a chia com água por 10 minutos. No liquidificador, coloque o abacaxi, a beterraba, a água de coco e o gengibre. Bata até obter um suco homogêneo. Acrescente o suco de limão e as folhas de hortelã. Bata por mais 30 segundos. Adicione a chia hidratada e misture levemente com uma colher. Sirva com pedras de gelo e decore com folhas de hortelã.

Suco de abacaxi com cúrcuma e erva-doce

Ingredientes

2 fatias de abacaxi cortadas em pedaços pequenos

1/2 cenoura descascada e picada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de folhas frescas de erva-doce picadas

Suco de 1/2 limão

200 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o abacaxi, a cenoura, a cúrcuma, as folhas de erva-doce e a água gelada. Bata em velocidade alta por 1 a 2 minutos até a mistura ficar bem homogênea. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente apenas para misturar. Se quiser uma textura mais leve, coe. Sirva em um copo com pedras de gelo.

Suco de abacaxi com vegetais (Imagem: Endah Kurnia P | Shutterstock)

Suco de abacaxi com vegetais

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1 maçã vermelha sem sementes e picada

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 pera sem sementes e picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

300 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água, o abacaxi, as maçãs, a pera, a cenoura e o pimentão amarelo. Bata até obter um suco bem homogêneo. Acrescente o suco de laranja e de limão. Bata por mais alguns segundos até misturar bem todos os ingredientes. Coe se desejar uma consistência mais suave. Transfira o suco para copos, adicione gelo e sirva em seguida.

Suco verde de abacaxi com pepino

Ingredientes

3 fatias de abacaxi

1/2 pepino descascado

1 maçã-verde sem sementes e picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de linhaça dourada triturada

300 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o abacaxi, o pepino, a maçã-verde e o suco de limão. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a salsinha e a linhaça dourada, bata por mais 20 segundos. Coe se preferir uma textura mais líquida. Acrescente gelo e sirva imediatamente.