6 dicas para conquistar uma pele iluminada na primavera

A primavera se aproxima trazendo uma das trends mais desejadas do momento: a pele natural, com viço saudável, toque corado e luminosidade discreta. O visual fresco é perfeito para os dias mais quentes e para quem quer destacar a beleza sem exagero, usando produtos multifuncionais e práticos.

Para isso, segundo Emerson dos Anjos, maquiador de Bruna Tavares, o segredo está no equilíbrio. “A beleza da estação pede uma pele com aspecto hidratado, luminoso e natural, sem pesar. Apostar em produtos multifuncionais, que tratam a pele ao mesmo tempo em que trazem cor e viço, é a melhor escolha, garantindo praticidade e acabamento radiante”, explica.

A seguir, confira as dicas do maquiador para conquistar uma pele iluminada na primavera!

1. Aposte na preparação leve

A base de qualquer maquiagem iluminada começa no skincare. Hidratar bem a pele garante viço natural e ajuda na fixação dos produtos. Aposte em um hidratante com acabamento radiante ou em primers com partículas refletoras, que criam um brilho sutil logo na primeira camada.

“Essa etapa também suaviza a textura da pele, preparando o rosto para receber o blush líquido e outros produtos leves”, orienta Emerson dos Anjos. O segredo é não pesar: quanto mais fresca e translúcida for a preparação, mais autêntico ficará o glow da primavera.

2. Blush líquido é o aliado da vez

As texturas cremosas e líquidas são perfeitas para criar aquele efeito de rubor que parece vir de dentro para fora. Diferentemente dos produtos em pó, que podem marcar a pele em dias mais quentes, os líquidos se fundem ao rosto e acompanham o viço natural.

“Indico o novo BT Cushion Glow, de Bruna Tavares, pois entrega um acabamento leve e luminoso, que realça a pele com frescor e naturalidade, deixando um glow saudável sem pesar”, comenta Emerson dos Anjos. O truque é construir camadas até alcançar o efeito desejado, esfumando bem para não deixar marcas.

3. Glow com naturalidade

O iluminador da temporada não é aquele concentrado e espelhado. A proposta é brilhar de forma sutil, como se a pele estivesse naturalmente radiante. Para isso, blushes cintilantes ou cremosos com partículas ultrafinas de brilho podem substituir o iluminador tradicional. Aplique nas maçãs do rosto, têmporas, arco da sobrancelha e até nas pálpebras.

4. Multifuncionalidade é tendência

Mais do que praticidade, os produtos multifuncionais ajudam a criar harmonia na maquiagem, já que os mesmos tons aparecem em diferentes áreas do rosto. Batons cremosos que viram blush, sticks que funcionam como sombra ou balms com cor que hidratam e iluminam são grandes aliados. Além de economizar espaço no nécessaire, tornam a rotina mais rápida e deixam o visual coerente e moderno.

5. Toque de cor nos lábios

Para manter a proposta natural, os lábios também seguem a linha de leveza e viço. A ideia é apostar em produtos que entreguem cor suave e acabamento luminoso leve. “O BT Cushion Glow, por exemplo, também pode ser aplicado nos lábios, criando harmonia com o blush usado no rosto e garantindo praticidade no dia a dia”, indica Emerson dos Anjos. O resultado é um efeito fresco, delicado e totalmente integrado ao visual radiante da estação.

6. Fixação sem pesar

Com temperaturas mais altas, é importante prolongar a durabilidade da maquiagem sem abrir mão do viço. A dica é usar brumas fixadoras com acabamento glow, que hidratam, ajudam a segurar os produtos no lugar e devolvem frescor ao longo do dia. Basta borrifar algumas vezes após a finalização ou até durante a rotina, sempre que a pele precisar de um respiro.

A beleza da estação está justamente em valorizar o frescor e a suavidade. Com poucos produtos, é possível conquistar uma pele radiante, cheia de saúde e com o ar leve que define a temporada.

Por Denyze Moreira