Os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam. Isso porque o signo Libra é o segundo representante da tríade de Ar e sua missão é se relacionar. “É o signo que rege os relacionamentos, o equilíbrio, a balança, o dar e o receber, a justiça e a beleza”, esclarece a astróloga Thaís Mariano.

Abaixo, confira 8 profissões ideais para o signo de Libra!

1. Esteticista

Librianos têm um senso estético refinado e são atraídos por tudo que envolve beleza e harmonia visual. Como esteticistas, podem aplicar sua percepção detalhada da beleza para ajudar os outros a se sentirem mais confiantes. Seu jeito amável e delicado também contribui para que o ambiente de trabalho seja acolhedor, deixando os clientes à vontade.

2. Perfumista, terapeuta floral e aromaterapeuta

O signo de Libra aprecia experiências sensoriais, o que faz os nativos perfumistas e aromaterapeutas ideais. Eles conseguem captar nuances sutis de fragrâncias e sabem como combiná-las para criar algo equilibrado e agradável. Além disso, sua natureza empática permite que se conectem profundamente com as necessidades emocionais das pessoas, usando essências para promover o bem-estar emocional.

3. Advogado

Libra é o signo da justiça e da diplomacia. Os librianos possuem uma habilidade inata para enxergar os dois lados de uma situação e são ótimos mediadores. Como advogados, eles conseguem equilibrar argumentos com imparcialidade, buscando sempre soluções justas. Sua facilidade em lidar com conflitos e em manter uma abordagem diplomática é essencial no campo jurídico.

4. Internacionalista e diplomata

Libra é um signo naturalmente diplomático, capaz de mediar e encontrar soluções equilibradas em situações de tensão, tanto em pequenas quanto em grandes escalas. Como internacionalistas ou diplomatas, os librianos prosperam em ambientes que exigem cooperação entre diferentes culturas e nações, utilizando suas habilidades sociais, sua compreensão de justiça e sua natureza conciliadora para promover a paz e o entendimento global.

Librianos conseguem criar ambientes equilibrados, que transmitem serenidade e beleza (Imagem: stockfour | Shutterstock)

5. Decorador e arquiteto

Os librianos têm um olho aguçado para a estética, harmonia e proporção, características essenciais para decoradores e arquitetos. Eles conseguem criar ambientes equilibrados, que transmitem serenidade e beleza. Além disso, sua inclinação para agradar os outros permite que trabalhem bem com os clientes, ouvindo suas necessidades e transformando-as em criações que trazem satisfação visual e emocional.

6. Terapeuta de casal

A habilidade do signo de Libra para manter a harmonia nas relações torna esses nativos perfeitos para a profissão de terapeuta de casal. Eles entendem a dinâmica das relações interpessoais e são ótimos em ajudar as pessoas a encontrarem equilíbrio e resolver conflitos de forma pacífica. Sua natureza empática e imparcial permite que os librianos ouçam as duas partes e promovam um diálogo justo e construtivo.

7. Conciliador de pessoas

Librianos têm uma vocação natural para mediar conflitos e facilitar a reconciliação entre pessoas. São diplomáticos, pacientes e buscam sempre a harmonia nos relacionamentos. Como conciliadores, eles usam sua empatia e imparcialidade para ajudar os outros a enxergarem diferentes perspectivas, promovendo a compreensão mútua e resolvendo disputas de forma equilibrada.

8. Decorador de eventos

O libriano usa a criatividade e o senso de beleza para organizar experiências marcantes, cuidando de cada detalhe para que o ambiente transmita harmonia, elegância e proporcione momentos inesquecíveis aos convidados. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, diz Thaís Mariano.

De acordo com a astróloga, essas profissões ajudam os librianos, assim como aqueles que têm Libra ou Vênus presentes no Mapa Astral, a equilibrar o excesso de energia e a utilizar as habilidades de forma produtiva e construtiva.