A beterraba é um vegetal nutritivo e versátil, bastante valorizado por seu sabor levemente adocicado e pela coloração intensa que enriquece os pratos. Rica em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, ela contribui para a saúde de diversas formas e pode ser incluída facilmente no cardápio diário. Além disso, é um ingrediente prático que se adapta a diferentes preparos, tornando-se uma opção saudável e saborosa para quem busca variar a alimentação.

Abaixo, confira 6 receitas práticas e saudáveis com beterraba!

Tapioca de beterraba com ovo mexido

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 beterraba descascada e cortada em cubos

500 g de polvilho doce

2 ovos

1 colher de sopa de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a beterraba e a água até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe e descarte o bagaço. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho doce e tempere com sal. Depois, umedeça o polvilho com o suco de beterraba até ficar uniforme. Peneire e reserve.

Aqueça uma frigideira com óleo de coco em fogo médio. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje a mistura na frigideira e reduza o fogo. Cozinhe, mexendo sempre, até ficar cremoso.

Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Despeje uma porção do polvilho umedecido até cobrir todo o fundo da panela. Cozinhe até a tapioca desprender do fundo da frigideira. Após, vire para dourar o outro lado. Retire do fogo, recheie com o ovo mexido e sirva em seguida.

Farofa de beterraba

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga de azeite

1 dente de alho descascado e picado

1 cebola descascada e ralada

1 beterraba descascada e ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e frite até dourar. Adicione a cebola e a beterraba e refogue por 5 minutos. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a farinha de mandioca e refogue por mais 2 minutos. Retire do fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

Pão de beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e cozida

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água morna

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento biológico seco

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a água morna, o açúcar mascavo e o fermento biológico. Cubra com um pano e deixe descansar até formar uma espuma. Em um liquidificador, bata a beterraba com os ovos e o azeite de oliva até formar um creme homogêneo. Em um recipiente, misture as farinhas de aveia e de amêndoas, as sementes de chia e o sal. Acrescente a mistura de beterraba e fermento biológico e mexa até obter uma massa úmida.

Junte a farinha de trigo integral e mexa até desgrudar das mãos. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora e 30 minutos. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bolinho de beterraba (Imagem: AnaMarques | Shutterstock)

Bolinho de beterraba

Ingredientes

3 ovos

2/3 de xícara de chá de óleo de coco

2 beterrabas cortadas em pedaços pequenos

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 xícara de chá de adoçante culinário

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, a beterraba, o leite de aveia e o adoçante culinário até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e adicione as farinhas, o fermento químico e a essência de baunilha. Misture até ficar homogêneo e distribua em forminhas de silicone para cupcake. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme e sirva em seguida.

Nhoque de beterraba

Ingredientes

3 xícaras de chá de beterraba descascada e cozida

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e azeite de oliva a gosto

Amido de milho para polvilhar

Água para cozinhar

Molho de tomate caseiro para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a beterraba cozida até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o purê de beterraba e o sal e misture. Reduza o fogo e mexa até começar a ferver e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz, sempre mexendo. Quando o purê atingir o ponto de uma massa consistente, desligue o fogo.

Transfira a massa para um recipiente e leve à geladeira por 5 minutos. Enquanto isso, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Polvilhe uma superfície lisa com o amido de milho e modele os nhoques. Em seguida, com a ajuda de uma escumadeira, despeje os nhoques na panela com água fervente. Assim que eles emergirem, retire-os e transfira para uma panela com água gelada por 2 minutos. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho de tomate.

Espaguete de beterraba com queijo de cabra

Ingredientes

3 beterrabas

150 g de queijo de cabra

100 g de manteiga de castanha-de-caju

100 g de avelãs laminadas

300 ml de água

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Descasque as beterrabas e, com a ajuda de um espiralizador, corte no formato de espaguete. Reserve. Em um liquidificador, bata as avelãs até obter uma farofa. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça metade da manteiga de castanha-de-caju e doure a farofa de avelã. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma panela, aqueça o restante da manteiga em fogo médio e refogue o espaguete de beterraba por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a água e o sal. Leve ao fogo médio até ferver e junte o espaguete de beterraba. Tampe e cozinhe por 5 minutos. Destampe e cozinhe até secar a água. Adicione o queijo de cabra e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a farofa de avelã.