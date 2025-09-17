InícioRevista do Correio
3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas 

Veja como preparar receitas de bebidas deliciosas que combinam ingredientes nutritivos

Vitamina de espinafre com chia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Vitamina de espinafre com chia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As vitaminas enriquecidas com sementes são uma ótima maneira de unir praticidade, sabor e nutrição em um só preparo. Ao serem combinadas com frutas, elas fornecem fibras que auxiliam na digestão e proteínas que contribuem para a manutenção da energia e da saciedade. Além disso, esse tipo de bebida é uma fonte natural de gorduras boas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma opção equilibrada e funcional para incluir na rotina.

A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas!

Vitamina de espinafre com chia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1 banana congelada
  • 200 ml de leite de soja
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com linhaça servida em copos de vidro em cima de tábua de madeira com rodelas de banana e folhas de hortelã ao redor
Vitamina de banana com linhaça (Imagem: Kaplygula | Shutterstock)

Vitamina de banana com linhaça

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite de aveia
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de chá de mel
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto a linhaça e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida com as folhas de hortelã e a linhaça.

Vitamina de mamão com sementes de abóbora

Ingredientes

  • 200 g de mamão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de sementes de abóbora sem casca
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

