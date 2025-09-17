Com sua versatilidade na cozinha e benefícios nutricionais, os peixes oferecem uma ampla gama de possibilidades para quem busca diversificar o cardápio. Explorar novas opções culinárias é uma maneira empolgante de adicionar variedade e sabor ao nosso dia a dia, e quando se trata de uma alimentação saudável e deliciosa, esse alimento desempenha um papel fundamental.
A seguir, confira 6 receitas com peixes para variar o cardápio!
Moqueca
Ingredientes
- 400 g de cação em pedaços
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal, azeite de dendê e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até dourar. Adicione o tomate, o leite de coco, o azeite de dendê e a água e mexa. Acrescente o peixe e cozinhe por 15 minutos. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e junte o coentro. Sirva em seguida.
Sardinha com tomate
Ingredientes
- 16 sardinhas
- 1 cebola descascada e picada
- 4 tomates sem sementes e cortados em rodelas
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 cubo de caldo de legumes dissolvido em 1/2 xícara de chá de água fervente
- 6 talos de agrião
Modo de preparo
Limpe as sardinhas e reserve. Coloque o óleo em uma panela, aqueça em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Junte o caldo de legumes dissolvido e deixe cozinhar por 2 minutos. Adicione as sardinhas e cozinhe por mais 10 minutos. Coloque os tomates em uma travessa e despeje o caldo quente com as sardinhas sobre eles. Sirva em seguida.
Truta grelhada com amêndoas
Ingredientes
- 2 filés de truta com pele
- 2 colheres de sopa de amêndoas laminadas
- 1 colher de sopa de manteiga
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 1 fio de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de truta com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Após, aqueça uma frigideira antiaderente com azeite de oliva em fogo médio. Disponha o peixe sobre a panela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e doure as amêndoas. Desligue o fogo e sirva as trutas acompanhadas com as amêndoas.
Salmão grelhado com limão
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de orégano
- Manjericão grego para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o alho, a páprica defumada, o orégano e o azeite de oliva até formar uma pastinha. Espalhe essa mistura sobre a superfície dos filés, formando uma crosta. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o salmão com a pele voltada para baixo por 4 minutos. Vire com cuidado e deixe grelhar do outro lado por mais 4 minutos. Finalize com o manjericão e sirva em seguida.
Peixe com molho de abóbora e banana
Ingredientes
- 2 kg de pescada em filés
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 300 g de abóbora-moranga descascada e picada
- 2 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- Sal, pimenta-do-reino moída e molho inglês a gosto
- 1 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de manjericão picado
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Junte a abóbora-moranga, as bananas, o molho inglês, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe até que as bananas e a abóbora-moranga fiquem macias. Corrija o sal, desligue o fogo e deixe amornar. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o manjericão e bata até ficar homogêneo. Reserve.
Tempere os filés de pescada com o sal e a pimenta-do-reino e embrulhe cada um em uma folha de papel-alumínio. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida com o molho.
Tilápia empanada
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 ovo batido
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, misture a farinha de aveia, o queijo parmesão e a páprica defumada. Passe os filés no ovo batido e depois na mistura de farinha de aveia. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.