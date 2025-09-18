5 dicas para cuidar dos cabelos na primavera

Com a proximidade da primavera, não é apenas o guarda-roupa que precisa se renovar: os cuidados com os cabelos também devem se adaptar às mudanças da estação. Segundo John Castaño, cabeleireiro e Keune Master Talent, nesta época do ano, os fios sofrem alterações importantes, principalmente por conta da diferença na umidade do ar e da temperatura.

“Na primavera, os fios costumam apresentar mais frizz devido ao aumento da umidade e também podem ficar mais oleosos com a volta do calor. Além disso, como a exposição ao sol se intensifica, é fundamental reforçar a proteção UV, algo que normalmente não é prioridade no inverno”, explica.

Abaixo, confira algumas dicas para cuidar dos cabelos na primavera!

1. Aposte na hidratação e nutrição dos fios

Para o especialista, o clima instável típico da primavera, que varia entre dias úmidos e secos, também exige atenção. “Os fios absorvem água em um momento e depois perdem rapidamente essa umidade, o que os torna ressecados e quebradiços. Essa instabilidade compromete a fibra capilar e pode mudar completamente a textura do cabelo, por isso, é essencial criar uma rotina de cuidado que mantenha a fibra protegida e equilibrada”, explica.

Para lidar com esses efeitos, John Castaño recomenda utilizar fórmulas com ingredientes como pantenol, glicerina e ácido glicólico, que são altamente hidratantes e têm efeitos prolongados. “É fundamental manter uma rotina de hidratação e nutrição com produtos adequados para cada tipo de fio. O uso de óleos e séruns é indispensável para repor lipídios e controlar o frizz, assim como a escolha de linhas sem sulfatos, que são menos agressivas e ajudam a preservar a umidade natural do cabelo”, orienta.

2. Proteção térmica é essencial

Na primavera, os cabelos tendem a ficar mais expostos ao sol e, muitas vezes, ao uso frequente de ferramentas de calor como secadores, chapinhas e modeladores. “Também não podemos esquecer dos protetores térmicos e solares, que evitam danos causados tanto pelas ferramentas de calor quanto pela exposição ao sol”, ressalta o cabeleireiro.

3. O corte do cabelo é um aliado

Na primavera, também vale investir no corte das pontas dos cabelos.”Cortar as pontas regularmente é aquela dica essencial para eliminar as partes mais ressecadas e pontas duplas, mantendo os fios saudáveis e com aparência mais bonita”, explica John Castaño.

O óleo de argan devolve o brilho e a nutrição dos fios (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

4. Invista em ativos poderosos

Na escolha de ativos, o cabeleireiro destaca outros ingredientes poderosos para manter a saúde capilar: “o óleo de argan, rico em ácidos graxos e vitamina E, devolve brilho e nutrição. Já as proteínas hidrolisadas, como a queratina, ajudam na reconstrução da fibra. A manteiga de karité e outros óleos naturais, como baobá, manoi e maracujá também são excelentes para combater o ressecamento e reduzir o frizz”, conta.

Para a escolha desses produtos, ele recomenda verificar o rótulo e a composição das fórmulas, garantindo que tragam ativos realmente nutritivos e em concentrações adequadas. “Devemos sempre considerar as cargas lipídicas (óleos que devolvem maciez e brilho) e proteicas (que dão força e resistência aos fios), pois são elas que mantêm o cabelo saudável”.

5. Crie uma rotina de cuidados

Para o profissional, a palavra-chave desta estação é equilíbrio. “A primavera é um período de transição que exige atenção especial. Se criarmos uma rotina adequada, conseguimos manter os fios nutridos, brilhantes e resistentes, mesmo diante das mudanças climáticas. É o momento perfeito para cuidar da saúde do cabelo e prepará-lo para os dias mais quentes que virão”, finaliza.

Por Raeesah Salomão